«Живой никто»: почему человек долгие годы оставался загадкой для властей и общества

В 2010-х годах вся Америка обсуждала историю человека под псевдонимом Бенджамин Кайл, который потерял память при странных обстоятельствах. Его обнаружили без документов и какой-либо одежды, а на вопросы о том, что с ним случилось, он беспомощно разводил руками. Более того, американец не мог вспомнить, кто он и откуда. Дело Кайла широко освещалось на телевидении и в прессе, над его загадкой ломали голову интернет-пользователи, установить его личность пыталось ФБР. В конце концов за расследование взялась звезда телешоу, специалистка по генеалогии, которая в прошлом помогла пролить свет на множество запутанных дел. Подробнее об истории человека, чья личность долгие годы оставалась загадкой для властей и общественности, — в материале «Ленты.ру».

«Я был словно в тумане»

«Я Бенджамин Кайл, человек с амнезией, который в 2004 году очнулся без каких-либо воспоминаний. Никто не знает, кто я. Задавайте мне любые вопросы». Такое загадочное сообщение было опубликовано на портале Reddit в ноябре 2012 года

Публикация возбудила любопытство посетителей сайта: они начали массово оставлять вопросы. За короткое время количество комментариев превысило несколько тысяч. «Каково было проснуться и при этом не помнить ничего? Вы испытали приступ паники или были расстроены?» — поинтересовался один из пользователей. «Нет, я был словно в тумане», — вспомнил Кайл.

Автор поста рассказал, что очнулся избитым рядом с рестораном быстрого питания. Амнезия, скорее всего, была вызвана травмой головы, в результате которой он потерял сознание. При нем не нашли документов, удостоверяющих личность. Кайл также сообщил, что сейчас ему 64 года, и прикрепил к посту свое фото в надежде, что кто-нибудь сможет его узнать.

Власти Соединенных Штатов до сих пор понятия не имеют, кто я такой Бенджамин Кайл американец с амнезией

Еще один комментатор спросил у автора публикации, пришлось ли ему заново чему-либо обучаться после потери памяти. «Когда мне нужно что-то сделать, я вспоминаю, как делал это раньше. Когда я сел за руль, я уже знал, как водить машину», — ответил Кайл. Мужчина добавил, что однажды ему приснилось, как он чинил плиту в ресторане, и он вспомнил, как это делать.

Некоторые участники обсуждения не могли поверить, что полиция так и не смогла установить его личность. «А как же отпечатки пальцев, распознавание лиц, все технологии, которые есть у некоторых служб, как ни одна из них не сработала?» — удивился он. «Слишком много телешоу показывают, как эти технологии работают безупречно и за считаные секунды. В реальной жизни это не так», — объяснили ему.

«Вы путешественник во времени?» — пошутил еще один посетитель Reddit. «Каждый человек является путешественником во времени. Он рождается, живет и умирает», — пофилософствовал в ответ Кайл. Другой пользователь предложил сделать из фотографии автора поста мем, чтобы его увидело как можно больше людей — в их числе может быть тот, кто узнает Кайла.

В сети также выдвинули версию, что потерявший память мужчина мог относиться к амишам — религиозному движению, члены которого живут в изолированных сообществах. Амиши носят простую одежду, не пользуются телефонами и не ездят на автомобилях. На портале предположили, что Кайл либо сам покинул движение, либо его оттуда выгнали.

Также у Кайла спросили, поймала ли полиция тех, кто избил его и забрал все вещи. «Нет. Расследование было начато только спустя три года, в 2007 году», — ответил он

«Не помню, как долго там лежал»

Утром 31 августа 2004 года сотрудники ресторана «Бургер Кинг» в американском городе Ричмонд-Хилл, штат Джорджия, ждали начала очередного рабочего дня. Все продукты на кухне были подготовлены, полы тщательно вымыты, а печи заранее включены. Одна из работниц вышла на улицу, чтобы выкинуть мусор, и, подойдя к бакам, закричала от ужаса: возле них лежало обнаженный человек.

Незнакомец на первый взгляд не подавал признаков жизни. Тело его было покрыто следами от укусов муравьев, а кожа сильно обгорела на солнце. Кроме того, у него были видны травмы в области головы. Сотрудники «Бургер Кинга» вызвали экстренные службы. Прибывшие медики обнаружили, что пострадавший жив, и срочно доставили его в больницу.

Во время обследования выяснилось, что полученные травмы не угрожают его жизни. Следов алкоголя или наркотиков в крови пациента не обнаружили, и в целом результаты его анализов, как написал врач в карте, были «на удивление в пределах нормы». Единственное, что обеспокоило медиков, — это прогрессирующая катаракта обоих глаз.

Бенджамин Кайл

Хотя неизвестный был почти здоров физически, его психическое состояние вызывало вопросы. Первое время он отказывался от еды и игнорировал вопросы врачей. Спустя несколько дней пациент наконец съел несколько кусочков льда, после чего разговорился с медсестрой. Он сказал, что прожил в лесу 17 лет, но на вопрос, как его зовут, он ответить не смог.

Я не помню, как оказался в Ричмонд-Хилле и как долго там лежал Бенджамин Кайл американец с амнезией

На восьмой день пребывания в больнице пациент устроил дебош: он оскорблял медсестер, плевался и махал кулаками. Пациент потребовал, чтобы к нему привели священника, а когда его требование выполнили, объявил представителя духовенства самозванцем и назвал всех дьяволами. Врачи заподозрили у дебошира шизофрению и перевели его в психиатрическое отделение другой больницы.

Американец все еще не мог вспомнить свое имя, а также затруднялся сказать, как попал в Джорджию. Он предположил, что может быть родом из Индианаполиса, штат Индиана. Неизвестный также утверждал, что у него, возможно, есть три брата, но ни их имен, ни лиц он не помнил. Единственное, в чем он был уверен, так это в дате своего рождения: 29 августа 1948 года.

Врач психиатрического отделения, куда попал таинственный пациент, решил, что тот симулировал амнезию. Больной ничего не знал о своем прошлом, но при этом помнил, кто является президентом США и в каком году Америка вторглась в Ирак, что показалось странным специалисту. Однако большая часть персонала больницы встала на сторону больного: они поверили, что он потерял память.

В январе 2005 года Кайла перевели в приют для бездомных и нуждающихся в город Саванна, штат Джорджия. К тому моменту американец устал от того, что у него постоянно спрашивают его имя, и придумал себе псевдоним Бенджамин Кайл

«Он же не просто свалился с неба»

Кайл выделялся среди других обитателей приюта и быстро стал одним из любимчиков медсестер. Он был вежливым, спокойным и застенчивым человеком, который предпочитал проводить свободное время в библиотеке. Кроме того, в отличие от других подопечных приюта, охотно трудился: мыл полы, застилал постели и чинил сломавшуюся технику.

Одновременно с этим зрение Кайла стремительно ухудшалось — он мог видеть предметы перед собой только на расстоянии метра. Лечение катаракты ему помогла оплатить благотворительная организация. Он перенес операцию, благодаря чему стал видеть лучше

Кайл не хотел оставаться в приюте до конца жизни и попытался найти себе работу, но ситуацию осложняло то, что он потерял номер социального страхования, который в США требуется для приема на работу. Руководство приюта решило помочь Кайлу и наняло его в качестве одного из сотрудников: благодаря этому он мог жить в нем бесплатно и при этом получать небольшую зарплату.

Через два года после того, как Кайл попал в приют, туда устроилась работать медсестра Кэтрин Слейтер. Она работала в ночную смену, а он часто не ложился спать допоздна, они стали много общаться и быстро сблизились. Кайл по-прежнему не помнил свое настоящее имя и другие факты из своего прошлого, и тогда новая знакомая решила помочь ему с этим разобраться.

Я думала, что потребуется максимум полгода, чтобы выяснить его настоящее имя. Кто-то же должен был знать его. Он же не просто свалился с неба Кэтрин Слейтер медсестра, подруга Бенджамина Кайла

Первым делом Слейтер зашла в интернет. Медсестра приюта начала активно просматривать веб-сайты, где содержалась информация о пропавших без вести, но, к своему огорчению, ничего там не нашла. Тогда она решила разместить снимки Кайла на нескольких крупных форумах, но и здесь потерпела неудачу — никто из пользователей не узнавал его.

Медсестра полагала, что Кайл стал жертвой нападения, раз его обнаружили с травмой головы и без каких-либо вещей. Она связалась с полицией Ричмонд-Хилла, чтобы выяснить подробности случившегося, и сильно удивилась, узнав, что та даже не начала расследование, потому что сочла доказательства недостаточными. В итоге Слейтер удалось добиться начала расследования.

Она продолжила попытки докопаться до истины — следующим ее шагом стало обращение в ФБР. Специальный агент бюро Билл Киркконнелл взял у Кайла отпечатки пальцев, чтобы проверить их по базам данных, однако никакой информации в них не нашел. Он также направил копии отпечатков властям Канады и в Интерпол, но и они не помогли установить личность неизвестного.

ФБР поместило Кайла в список пропавших без вести на своем сайте. Таким образом он стал первым человеком в США, который был объявлен пропавшим без вести, хотя его местонахождение было известно

«Буду чувствовать себя Бенджамином Кайлом»

Ни интернет, ни полиция, ни ФБР не помогли узнать правду, и последней надеждой для Слейтер стали СМИ. Она связалась с газетой Savannah Morning News, и в сентябре 2007 года на ее страницах была опубликована статья под заголовком «Настоящий живой никто», посвященная загадочной истории Кайла. Теперь его имя было на слуху, и журналисты со всей страны жаждали взять у него интервью.

Пока Слейтер общалась со спецагентом, полицией, журналистами и пользователями сети, Кайл все больше от нее отдалялся. Кроме того, он стал избегать разговоров о том, что он помнит из своего прошлого. Тогда у медсестры начали закрадываться сомнения: а не симулирует ли он амнезию? Или он сильно переживает из-за повышенного внимания к себе и поэтому ведет себя отстраненно?

«Почему ты проявляешь все меньше интереса [к расследованию]?» — спросила однажды Слейтер. «Ты знаешь, я долгое время ношу имя Бенджамин Кайл. Даже если они поймут, кто я, скорее всего, я буду чувствовать себя Бенджамином Кайлом», — ответил он

Вскоре раздался звонок от создателей ток-шоу «Доктор Фил», которое вел известный психолог и писатель Фил Макгроу. Он заинтересовался амнезией Кайла и предложил ему стать героем одного из выпусков программы. Кайл согласился, но перед съемками продюсеры захотели убедиться, что он не притворяется и действительно ничего не помнит.

Проверить его историю наняли частного детектива, бывшего агента ФБР Гарольда Копуса. Сыщик несколько месяцев беседовал с Кайлом, врачами и медсестрами, лечившими его, и с сотрудницей «Бургер Кинга», которая обнаружила его возле мусорных баков. В заключении он написал, что на 90 процентов уверен в правдивости слов Кайла.

Кайл прошел серию психологических тестов, и у него выявили диссоциативную амнезию — психическое расстройство, при котором пациент утрачивает память в результате стресса или травмы

В октябре 2008 года Кайл прилетел в Лос-Анджелес, чтобы сняться в шоу «Доктор Фил». В эфире программы он рассказал о том, что у него могут быть братья, а также назвал дату своего рождения. Как объяснил герой передачи, в его памяти сохранилось то, что он родился на десять лет раньше поп-певца Майкла Джексона, который появился на свет 29 августа 1958 года.

Кадр из шоу «Доктор Фил» с Бенджамином Кайлом

В разговоре с доктором Филом Кайл также поделился неожиданным открытием, которое он сделал после операции по удалению катаракты. Когда зрение к нему вернулось, американец внимательно осмотрел себя в зеркале. Он ожидал увидеть человека лет 30, но вместо это в отражении был седой мужчина с глубокими морщинами и запавшими глазами.

более 4 млн человек посмотрели выпуск шоу с Кайлом

Выпуск с ним вышел в эфир 16 октября и собрал у экранов более четырех миллионов зрителей. Продюсеры «Доктора Фила» также организовали горячую линию, куда могли позвонить те, кто узнал Кайла. На номер поступили сотни звонков: одни утверждали, что герой похож на их соседа, другие — на армейского друга, третьи — на одноклассника, но никто из них так и не смог назвать его имя.

После появления в «Докторе Филе» о Кайле стала говорить вся страна. Он дал интервью американским каналам CNN, ABC и Fox News и британскому «Би-би-си». Об этой истории даже сняли короткий документальный фильм. Кроме того, в надежде приблизиться к разгадке тайны своего прошлого Кайл разместил пост на Reddit, где разрешил задавать ему любые вопросы.

Бенджамин Кайл

«Теперь у меня есть история»

Однако личность Кайла по-прежнему оставалась загадкой. В 2010-х годах он переехал в Джексонвилл, штат Флорида. Хотя у него все еще не было документов, неравнодушные к его истории люди помогли ему устроиться на должность мойщика посуды в ресторан. Он вскоре стал лучшим сотрудником заведения: он часто трудился сверхурочно и охотно выполнял все поручения.

Оказалось, что Кайл знал все о кухонном оборудовании: он умел чинить грили, настраивать температуру фритюрницы, заменять термостат в духовке. Он также мог часами говорить о плитах и холодильниках

Параллельно с этим он продолжал искать информацию о своем прошлом, в основном ради получения документов. Острого желания воссоединиться с семьей у него не было. «Я не уверен, что могу по ним (родным — прим. «Ленты.ру») скучать, потому что я их не помню. Мне не нужно слишком много людей. Я не асоциальный, но и не суперобщительный», — объяснил он.

В конце концов его делом заинтересовалась известная любительница головоломок, специалистка по генеалогии СиСи Мур. На ее счету были сотни раскрытых дел: она помогала вычислять опасных убийц и насильников, а также воссоединяться разлученным по разным причинам родственникам. Специалистка регулярно выступала в качестве эксперта и гостьи в эфире различных телешоу.

Специалистка по генеалогии СиСи Мур

В июле 2015 года Кайл получил наконец долгожданный звонок: команда Мур смогла установить его настоящую личность с помощью ДНК. Как выяснилось, настоящее имя Бенджамина Кайла — Уильям Пауэлл. Он действительно родом из Индианы и у него три брата. И дата рождения, которую он называл везде в интервью, тоже была верной.

Из его близких родственников в живых остались только два его брата. Один из них вспоминал, что Уильям ушел из дома, когда ему было 16 лет. Юноша перебивался случайными заработками: был уборщиком в стриптиз-клубе, грузчиком на складе фабрики, разнорабочим в кинотеатре. Затем он устроился поваром в ресторан и открыл в себе интерес к кухонной технике.

В конце 1970-х годов Пауэлл внезапно пропал: ни родные, ни друзья не знали, где он. Согласно документам, он работал в различных заведениях быстрого питания с 1978 до 1983 года. Как он жил после этого — неизвестно: в архивах нет никакой информации ни о его домашнем адресе или номере телефона, ни о штрафах или судебных исках, ни о кредитах, ни о браках или разводах.

Возможно, он был бездомным или скитался, перебиваясь случайными заработками и получая неофициальную зарплату. Возможно, он жил вдали от цивилизации, влача существование в глухом лесу. Скорее всего, он мало с кем общался, мало зарабатывал, не совершал преступлений и не получал пособий Мэтт Вулф в статье для The New Republic

Бенджамин Кайл (второй слева) у здания Налогового управления округа Ориндж в Орландо, штат Флорида

В конце 2015 года Пауэлл переехал в Индиану к одному из своих братьев. Он наконец получил документы, в том числе номер социального страхования. Ему также подарили изображение его генеалогического древа. Пауэлл обнаружил, что любит проводить время, изучая свою родословную: «Я смотрю на все эти имена и знаю, что являюсь их потомком. Теперь у меня есть история».

До сих пор неизвестно, почему Пауэлл в конце августа 2004 года был обнаружен без сознания и каких-либо вещей возле мусорных баков в Ричмонд-Хилле. Начатое в 2007 году полицейское расследование не дало никаких результатов. Однако, судя по всему, его самого это не сильно беспокоит: главное, что теперь он больше не «настоящий живой никто».