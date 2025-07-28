Александр Суворов: кем был по национальности непобедимый русский полководец

Во всех биографиях Александра Васильевича Суворова отмечается его протест против прусской формы, которая была введена по приказу Павла I. Он заявил императору: «Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, а я не немец, а природный русак!». В результате этого высказывания Суворов был отправлен в отставку.

© И. Крейцингер "Портрет Александра Суворова", 1799

Однако сам Александр Васильевич в своей собственноручно написанной родословной утверждал, что его род происходит от шведа. Некоторые исследователи также обнаружили нерусские корни у матери полководца. Таким образом, возникает вопрос: был ли Александр Васильевич действительно «природным русаком»?

Род Суворова с материнской стороны

Матерью великого полководца была Авдотья Федосеевна, урожденная Манукова. Отец Авдотьи, Федосей Семенович Мануков, был дьяком при Петре I и занимался по царскому повелению описанием Ингерманландии (историческая область вокруг Санкт-Петербурга). Сама Авдотья была воспитана в русской традиции, хорошо знала русские песни, сказки, и в таком же духе растила своих детей.

Тем не менее, фамилия Манукова дает основание многим исследователям считать, что матушка генералиссимуса происходила из обрусевших армян. Манук – по-армянски «малыш». Предки Авдотьи были, по этой версии, армянами по фамилии Манукян.

Версия интересная, однако, у нее есть не только сторонники, но и противники.

Сторонники армянского происхождения Суворова по материнской линии в качестве доказательства приводят, в том числе, слова историка культуры Н. Н. Вильмонта: «Архирусский Суворов был с материнской стороны армянином, и насмешливый ипохондрик князь Потемкин-Таврический находил, что «солдатские шутки Александра Васильевича явно отзывают кавказским балагурством»». Приводится так же история некоего Манук-бея Мирзояна, (его считают основателем рода Мануковых в России), который просил у русской короны подтверждения его княжеского достоинства. Еще одно свидетельство в пользу наличия армянской крови у полководца: Суворов принимал деятельное участие в судьбе армянского народа. Вместе с видными деятелями армянского движения за освобождение от турок Иваном Лазаряном и Осипом Аргутяном он разрабатывал проект создания армянского государства. Екатерина даже назначила его командующим войсками, которые должны были начать освобождение Армении. Этот проект не осуществился, но он говорит о том, что Суворов уважал свои армянские корни.

Основной довод противников этой версии таков: упоминавшийся Манук-бей Мирзоян родился в 1769 году, Суворов появился на свет в 1729 году, на 40 лет раньше.

При этом вряд ли полководец мог происходить от других армян Мануковых. В своей, достаточно подробной автобиографии, он ни словом не пишет об армянском происхождении матери.

Фамилия Мануковых по мысли исследователя С. Э. Цветкова, происходит от имени Иммануил (сокращенное – Мануйло, Манука). Еще в XV веке в Новгородской летописи фиксируется некий Манук из Боровно.

То есть, и по матушке генералиссимус Суворов, судя по всему, был «природный русак».

Род Суворова по отцовской линии

В 1786 году Александр Васильевич подавал прошение о включении его самого и его семейства в дворянскую родословную книгу Московской губернии. В прошении было написано: «В 1622 году, при жизни Михаила Федоровича, выехали из Швеции Наум и Сувор и по их челобитной приняты в Российское подданство. Именуемые честные мужи разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы...». Происхождение рода Суворовых от шведа Сувора в целом не оспаривалось в царской России, однако, в изданной в 1855 году книге «Родословный сборник русских дворянских фамилий» появление предков Суворова из Швеции отодвигается на сто лет, к началу XVI века. Причина этому была в том, что уже в самом конце XVII столетия, то есть, через 70 лет после предполагаемого прибытия Сувора из Швеции, в России насчитывалось не менее 19-ти Суворовых – помещиков и служилых лиц. За 70 лет потомки шведского родоначальника фамилии вряд ли могли так сильно размножиться.

Но со временем основание рода великого полководца удревнилось еще на два столетия. В документах древнего Новгорода упоминается помещик Сувор, живший в 1498 году. Таким образом, появление Сувора из Швеции дореволюционные исследователи генеалогий отодвинули ко временам Симеона Гордого, правившего в XIV веке.

В целом, шведское происхождение фамилии не оспаривалось, дискуссионным считалось лишь время выхода предка Суворовых из Швеции.

Однако, еще в XIX веке высказывались мнения и о вполне русском происхождении предков с отцовской стороны Александра Васильевича. Одним из первых такую мысль высказал граф Воронцов в 1811 году. Через сто лет после графа сомнение в шведском происхождении фамилии высказал еще один исследователь В. А. Алексеев. Оба они считали, что Сувор – это не шведское имя, а прозвище, имеющее источником северное русское слово «суворый», то есть – сердитый, нелюдимый, угрюмый. Кроме того, русский фольклор знает сказу «О Суворе-мученике». Получается, что прозвище «Сувор» имеет вполне русское происхождение. Сегодня к этой версии склоняется большинство исследователей.

Зачем же сам полководец настаивал на шведском происхождении своего рода? Причина тут одна: в тогдашней России это было модно. Не один лишь Суворов, очень многие дворяне выводили свои родословные от иностранных предков.

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