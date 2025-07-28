Александр Суворов: кем был по национальности непобедимый русский полководец

Александр Суворов: кем на самом деле был по национальности непобедимый русский полководец
Во всех биографиях Александра Васильевича Суворова отмечается его протест против прусской формы, которая была введена по приказу Павла I. Он заявил императору: «Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, а я не немец, а природный русак!». В результате этого высказывания Суворов был отправлен в отставку.
Однако сам Александр Васильевич в своей собственноручно написанной родословной утверждал, что его род происходит от шведа. Некоторые исследователи также обнаружили нерусские корни у матери полководца. Таким образом, возникает вопрос: был ли Александр Васильевич действительно «природным русаком»?
Род Суворова с материнской стороны
Матерью великого полководца была Авдотья Федосеевна, урожденная Манукова. Отец Авдотьи, Федосей Семенович Мануков, был дьяком при Петре I и занимался по царскому повелению описанием Ингерманландии (историческая область вокруг Санкт-Петербурга). Сама Авдотья была воспитана в русской традиции, хорошо знала русские песни, сказки, и в таком же духе растила своих детей.
Тем не менее, фамилия Манукова дает основание многим исследователям считать, что матушка генералиссимуса происходила из обрусевших армян. Манук – по-армянски «малыш». Предки Авдотьи были, по этой версии, армянами по фамилии Манукян.
Версия интересная, однако, у нее есть не только сторонники, но и противники.
Сторонники армянского происхождения Суворова по материнской линии в качестве доказательства приводят, в том числе, слова историка культуры Н. Н. Вильмонта: «Архирусский Суворов был с материнской стороны армянином, и насмешливый ипохондрик князь Потемкин-Таврический находил, что «солдатские шутки Александра Васильевича явно отзывают кавказским балагурством»». Приводится так же история некоего Манук-бея Мирзояна, (его считают основателем рода Мануковых в России), который просил у русской короны подтверждения его княжеского достоинства. Еще одно свидетельство в пользу наличия армянской крови у полководца: Суворов принимал деятельное участие в судьбе армянского народа. Вместе с видными деятелями армянского движения за освобождение от турок Иваном Лазаряном и Осипом Аргутяном он разрабатывал проект создания армянского государства. Екатерина даже назначила его командующим войсками, которые должны были начать освобождение Армении. Этот проект не осуществился, но он говорит о том, что Суворов уважал свои армянские корни.
Основной довод противников этой версии таков: упоминавшийся Манук-бей Мирзоян родился в 1769 году, Суворов появился на свет в 1729 году, на 40 лет раньше.
При этом вряд ли полководец мог происходить от других армян Мануковых. В своей, достаточно подробной автобиографии, он ни словом не пишет об армянском происхождении матери.
Фамилия Мануковых по мысли исследователя С. Э. Цветкова, происходит от имени Иммануил (сокращенное – Мануйло, Манука). Еще в XV веке в Новгородской летописи фиксируется некий Манук из Боровно.
То есть, и по матушке генералиссимус Суворов, судя по всему, был «природный русак».
Род Суворова по отцовской линии
В 1786 году Александр Васильевич подавал прошение о включении его самого и его семейства в дворянскую родословную книгу Московской губернии. В прошении было написано: «В 1622 году, при жизни Михаила Федоровича, выехали из Швеции Наум и Сувор и по их челобитной приняты в Российское подданство. Именуемые честные мужи разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы...». Происхождение рода Суворовых от шведа Сувора в целом не оспаривалось в царской России, однако, в изданной в 1855 году книге «Родословный сборник русских дворянских фамилий» появление предков Суворова из Швеции отодвигается на сто лет, к началу XVI века. Причина этому была в том, что уже в самом конце XVII столетия, то есть, через 70 лет после предполагаемого прибытия Сувора из Швеции, в России насчитывалось не менее 19-ти Суворовых – помещиков и служилых лиц. За 70 лет потомки шведского родоначальника фамилии вряд ли могли так сильно размножиться.
Но со временем основание рода великого полководца удревнилось еще на два столетия. В документах древнего Новгорода упоминается помещик Сувор, живший в 1498 году. Таким образом, появление Сувора из Швеции дореволюционные исследователи генеалогий отодвинули ко временам Симеона Гордого, правившего в XIV веке.
В целом, шведское происхождение фамилии не оспаривалось, дискуссионным считалось лишь время выхода предка Суворовых из Швеции.
Однако, еще в XIX веке высказывались мнения и о вполне русском происхождении предков с отцовской стороны Александра Васильевича. Одним из первых такую мысль высказал граф Воронцов в 1811 году. Через сто лет после графа сомнение в шведском происхождении фамилии высказал еще один исследователь В. А. Алексеев. Оба они считали, что Сувор – это не шведское имя, а прозвище, имеющее источником северное русское слово «суворый», то есть – сердитый, нелюдимый, угрюмый. Кроме того, русский фольклор знает сказу «О Суворе-мученике». Получается, что прозвище «Сувор» имеет вполне русское происхождение. Сегодня к этой версии склоняется большинство исследователей.
Зачем же сам полководец настаивал на шведском происхождении своего рода? Причина тут одна: в тогдашней России это было модно. Не один лишь Суворов, очень многие дворяне выводили свои родословные от иностранных предков.
Каким стал бы СССР, если бы дожил до 2025 года
«Вечный двигатель» в СССР: почему КГБ запретил супермаховик Гулиа
Какие обычные блюда русской кухни не переносят другие народы