Винченцо Перуджи — человек, сделавший «Джоконду» легендой

21 августа 1911 года произошло одно из самых загадочных и шокирующих исчезновений в истории искусства — была похищена «Джоконда», шедевр Леонардо да Винчи. Но знаете ли вы историю человека, который сделал эту картину легендарной, решившись на столь смелый поступок? Предлагаем погрузиться в удивительную историю Винченцо Перуджи и узнать, каким образом он привлек внимание мира к этому произведению искусства.

Как это ни странно, но легендой «Мона Лиза» стала всего чуть больше века назад. Каждый, кто был в Лувре, наверняка помнит ажиотаж вокруг зала, где находится картина Леонардо. Тысячи людей жаждут хоть мельком, через плечи других посетителей, увидеть эту небольшую и не блистающую красками картину, закрытую пуленепробиваемым стеклом.

А ведь всего столетие назад «Джоконда» просто висела на стене музея среди других картин и привлекала внимание лишь знатоков живописи эпохи Ренессанса. Более того, когда 22 августа 1911 года картина исчезла, никто не поднял тревогу и о пропаже заявили в полицию лишь спустя несколько часов.

Первым исчезновение бессмертного шедевра заметил посетитель Лувра, художник Луи Беруд. На стене, которую последние 5 лет украшала женщина с загадочной улыбкой, он увидел четыре сиротливых гвоздя. Как сознательный гражданин Республики, Беруд тут же оповестил сотрудников музея о пропаже. Работники Лувра понятия не имели, кто мог взять картину и предположили, что с разрешения администрации ее изъяли для фотосъемок работники рекламного агентства.

К вечеру стало очевидно, что ценное полотно никто возвращать не собирается и что «Джоконда» вероломно похищена среди бела дня. Пришлось вызвать полицию и закрыть Лувр для проведения расследования. Сотрудники музея, отвечавшие за экспозицию, были допрошены и после определения их непричастности к краже, уволены за халатность.

Расследование, проводившееся лучшими инспекторами Парижа, заняло 24 месяца. В первую очередь преступника искали среди тех, кто имел отношение к искусству и знал реальную стоимость экспоната. В частности, под подозрение попал молодой Пабло Пикассо, в свое время слишком рьяно восхищавшийся картиной и поэт Гийом Аполлинер, которому даже пришлось немного посидеть за решеткой.

Все два года активных поисков «Джоконда» не сходила с передовиц французских изданий. Особенно усердствовала парижская газета Le Petit Parisien, которая ровно месяц украшала каждый свой выпуск изображением картины. С каждым днем известность картины росла и очень скоро во Франции не осталось людей, которые не слыхали бы о громкой краже из Лувра.

Так как следствие топталось на месте и журналистам писать было особо нечего, они начали разбирать полотно Леонардо «по винтикам» и скоро буквально все газетчики превратились в экспертов в области живописи. В газетных статья обсуждалась форма мазков великого мастера, игра теней на заднем плане, прямоугольная композиция и множество других деталей, ранее известных лишь живописцам и реставраторам.

© Объявление о краже картины

Разумеется, обсуждалась и загадочная улыбка женщины, изображенной на картине. Высказывались всевозможные предположения и обсуждения увлекали не только художников и журналистов, но и французов, не имеющих никакого отношения к искусству.

Ажиотаж вокруг полотна вызвал всплеск интереса к благотворительным курсам по истории искусства, куда поспешили записаться даже работники заводов и уличные торговцы. Среди бомонда стало признаком хорошего тона переживать за картину и высказывать различные версии о ее похищении. Единственная новость, которая смогла отнять у «Джоконды» аудиторию в прессе — это гибель «Титаника».

Лучшие французские следователи и множество частных детективов оказались бессильны и, возможно, мы навсегда потеряли бы картину Леонардо, если бы она не нашлась сама. Через два года после того как «Мона Лиза» была похищена, на имя директора флорентийской галереи Уфицци пришло письмо от некоего Винченцо Перуджи. В коротком послании этот человек сообщил, что полотно находится у него и за небольшое вознаграждение он готов вернуть его истинному владельцу — народу Италии.

Перуджи был тут же схвачен и на первом же допросе рассказал, как ему удалось совершить столь дерзкую кражу. 32-летний Винченцо являлся сотрудником Лувра и вынес картину из музея 21 августа 1911 года, просто завернув в свой рабочий халат. Учитывая размеры картины 53×77 см, вынести ее было непросто даже таким образом, но Перуджи повезло и на выходе из музея на него никто не обратил внимания.

© Схема похищения картины из музея

На допросах итальянец настаивал на том, что похитил картину да Винчи из чисто патриотических соображений. Мужчина убеждал следователей, что его целью являлось возвращение картины в Италию, откуда ее нагло забрал Наполеон. Версия Винченцо была не слишком убедительной. Во-первых, картину вывез из Италии сам ее создатель, а во-вторых — была найдена переписка преступника с родственниками, в которой он уверял их в том, что скоро все Перуджи станут богаты.

© Перуджи в суде

Суд не оправдал Винченцо, но и не стал его строго наказывать. Патриотическая версия громкого похищения шедевра понравилась как властям, так и простым итальянцам. Было учтено то, что Перуджи мог и не знать истории перемещения «Моны Лизы» в Париж, а поведение интеллигентного и страстно любящего свою родину мужчины располагала к нему судей.

© Лист из уголовного дела Перуджи

В итоге Винченцо Перуджи получил смешной тюремный срок в 1 год и 15 дней, из которых он отбыл за решеткой всего 7 месяцев. Слава патриота и похитителя «Моны Лизы» сделала мужчину известным. Выйдя из тюрьмы, Перуджи повоевал на фронтах Первой мировой, обзавелся семьей и совсем неожиданно для патриота Италии обосновался в Париже. Во французской столице он работал декоратором и не имел отбоя от клиентов.

© Торжественное возвращение шедевра в Лувр

На «Мону Лизу» похищение также повлияло благотворно. После возвращения во Францию, полотно отправилось в большой тур, в ходе которого побывала во многих европейских столицах. Везде картину встречали с восторгом и количество желающих ее увидеть было огромным. Вернулась в Лувр «Джоконда» уже не рядовым экспонатом из зала Ренессанса, а жемчужиной главного французского музея, которой является и по сей день.