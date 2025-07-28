Неудобный ребенок: почему прервался род великого русского писателя

Как правило, раньше судьбы незаконнорожденных детей не складывались из-за того, что их отказывались признавать родители. Но в истории были и случаи, когда внебрачного ребенка любили и заботились о нем, но злой рок все равно преследовал бастардов всю их жизнь. Именно так случилось с Пелагеей — дочерью великого писателя Ивана Тургенева, мать которой была простой белошвейкой

Неудобный ребенок

В 1841 году 23-летний студент Берлинского университета Иван Тургенев приехал в Спасское — имение своей матери Варвары Петровны. Там скучающий молодой барин познакомился с Авдотьей Ивановой — белошвейкой, которая работала по найму. Между ними вспыхнул короткий роман, в результате которого девушка забеременела.

Юный писатель, узнав о беременности любовницы, выразил готовность жениться на Авдотье. Но его мать, жестокая и своенравная женщина, была категорически против. Разгорелся семейный скандал, в ходе которого помещица пообещала оставить сына без наследства. Подобный пример в семье уже был — до этого Варвара Петровна вычеркнула из завещания старшего сына Николая. Молодой человек имел неосторожность взять в жены камеристку.

После неприятной беседы с матерью расстроенный и сдавшийся Тургенев уехал в Петербург. А беременную Авдотью тут же выпроводили в Москву к родителям. 26 апреля 1842 года на свет появилась девочка, которую назвали Пелагеей. Когда ребенку исполнился год, Варвара Тургенева забрала ребенка в Спасское. Матери же она назначила хорошее пожизненное пособие, наказав никогда не упоминать дочь и особенно ее отца. Авдотья Иванова вскоре вышла замуж и спокойно прожила жизнь, не беспокоясь о судьбе малышки.

© Пелагея (Полина) Тургенева

Пелагея стала жить в Спасском, в доме своей бабушки. При этом Варвара Петровна даже не удосужилась сказать об этом сыну. Жизнь Пелагеи в имении была трудной. Помещица держала ее на положении дворовой девки, не проявляя ни малейших теплых чувств. Девочку заставляли выполнять самую тяжелую и грязную работу. Жила она в людской с прислугой, которая, зная о происхождении Пелагеи, всячески над ней издевалась.

Не отказывала себе в удовольствии унизить внучку и сама Тургенева. Когда в имение приезжали гости, барыня приказывала нарядить девочку как молодую дворянку и спрашивала у присутствующих: «Ну, что скажете? На кого похожа?». Эти события известны нам из писем, которые писал Иван Тургенев своему другу Афанасию Фету. Сам он узнал о судьбе своей дочери только через 8 лет.

© Варвара Петровна Тургенева — мать писателя

Как Пелагея стала Полиной

В 1850 году Тургенев писал своей возлюбленной Полине Виардо во Францию так:

«Скажу Вам, что я нашел здесь, — догадайтесь что? — свою дочь восьми лет, разительно на меня похожую. Глядя на это бедное маленькое создание, я почувствовал свои обязанности к ней. И я их выполню — она никогда не узнает нищеты. Я устрою ее жизнь как можно лучше».

Виардо, узнав историю несчастной девочки, была тронута до глубины души. Она тут же предложила Ивану Сергеевичу забрать Пелагею у мучительницы и привезти ее в Париж. Так восьмилетняя внебрачная дочка писателя в 1850 году покинула Россию, чтобы больше туда никогда не возвращаться.

© Полина Виардо

Девочку поселили в доме замужней любовницы Тургенева певицы Полины Виардо. Имя Пелагея было непривычным для французов и дочка писателя получила новое имя Полина, в честь хозяйки дома. А вот свою фамилию Тургенев не решался дать ребенку еще очень долго. Лишь спустя 7 лет ей разрешили подписываться как Полина Тургенева.

Все эти 7 лет девочка прожила в доме Полины Виардо. Но рады ей были очень недолго. Вскоре после приезда начались проблемы, которые биографы описывают по-разному. Одна из версий гласит, что внебрачную дочь Тургенева невзлюбила сама Виардо. В другой интерпретации проблемы были связаны с конфликтом с дочерью аристократки Луизой-Полиной. Страсти накалялись и в 1857 году Ивану Тургеневу пришлось устроить дочь в хороший пансион.

Взрослая жизнь

К этому времени Полина почти полностью забыла русский язык. Она одевалась и вела себя как француженка и лишь черты лица выдавали в ней славянские корни. В одном из писем знакомой Тургеньев рассказывает о дочери и сокрушается из-за ее бесталанности. Он пишет, что девушка выросла доброй и спокойной, но при этом начисто лишена творческих способностей и романтизма. При этом Тургенев предполагает, что из нее получится хорошая жена и заботливая мать.

В пансионе Полине было скучно. Во время нечастых встреч с дочерью писатель замечал, что она печальна и задумчива. Вскоре выяснилось, что причина этого не только в ограничениях. Девушка влюбилась в молодого учителя. Тот вроде ответил взаимностью, но сообщил, что не собирается жениться.

Окончив пансион, Полина Тургенева поселилась с отцом и его гувернанткой-англичанкой в парижском доме писателя в Бужевале. Это был первый опыт спокойной жизни, когда девушка не страдала. Вскоре она познакомилась с успешным предпринимателем Гастоном Брюэром. Молодой человек владел стекольной фабрикой, которая приносила неплохой доход. Иван Сергеевич благословил этот брак и выделил дочери солидное приданое — 150 тыс. франков.

Брак по любви, ставший несчастливым

Пара благополучно прожила 7 лет. В браке родилось двое детей — дочь Жанна и сын Жорж-Альбер. Писательница Елена Апрелова, дружившая с Тургеневым, описывала эту семью так:

«Однажды в Париже, войдя днем в кабинет Тургенева, я застала у него даму, полную и высокую, с круглым, чисто русским лицом, господина с обликом французского капиталиста и двух детей, от 3-х до 6-ти лет: мальчик и девочка.– Дочь моя, зять и внуки, — заметил Иван Сергеевич своим ровным ленивым голосом, представляя меня поднявшейся с дивана даме и ее семье. Кроме русского лица да голоса слегка нараспев, ничто не выдавало ее происхождения. России она, конечно, не помнила».

© Дом Тургенева в Бужевале под Парижем

Кажется, теперь Полина Тургенева будет счастлива и судьба должна вознаградить ее за все страдания. Но так не случилось. Вскоре Гастон обанкротился и начал злоупотреблять алкоголем. Сначала он просто оскорблял жену и детей, а потом начал распускать руки. От мужа, превратившегося в тирана, Полина с детьми сбежала в Швейцарию. У нее не было денег, и за все платил Иван Тургенев.

Отец не жалел на дочь и внуков денег, ведь он когда-то поклялся, что они не будут знать нужды. В его планах даже была продажа поместья в Спасском. При этом все вырученные деньги он хотел отдать Полине. Но этим планам не суждено было сбыться. Писатель, к тому моменту страдавший от рака позвоночника, окончательно слег. Он жил в доме Полины Виардо, уже ставшей вдовой.

Лишенная наследства

Вскоре Тургенев умер и выяснился один очень неприятный момент. Писатель был единственным наследником своей матери — одной из самых богатых женщин России. Но оказалось, что все имущество, движимое и недвижимое, равно как и все деньги, он завещал Полине Виардо. Женщина не планировала ни с кем делиться и дочка классика осталась без средств к существованию.

Полина Тургенева-Брюэр попробовала оспорить завещание отца в суде, но проиграла дело. Так в жизни дочери писателя снова началась черная полоса. Чтобы прокормить себя и детей, ей пришлось давать уроки музыки. Замуж женщина больше не вышла. Она прожила долгую жизнь и умерла в 1918 году в возрасте 76 лет.

Как это ни печально, но не были счастливы и ее дети. Сын, Жорж Альбер, пережил мать всего на 9 лет. Он умер после болезни в 1927 году, не оставив наследников. Дочь Жанна никогда не была замужем и детей у нее так же не было. Это была женщина с широким кругозором и знаниями во многих областях. Она говорила на пяти языках и зарабатывала преподаванием. Кроме того пробовала себя в литературе и одно время писала стихи, правда, на французском.

Жанна Брюэр-Тургенева покинула этот мир в 1952 году. Она стала последним потомком прямой линии Ивана Сергеевича Тургенева и с ней род великого русского писателя прервался.