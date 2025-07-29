Главный по разведке: какое место в истории СССР занимает маршал Филипп Голиков

125 лет назад родился Маршал Советского Союза Филипп Голиков. В рядах Красной армии он прошёл путь от пулемётчика-добровольца до начальника Разведуправления Генштаба и Главного политического управления. Историки спорят о роли маршала в событиях Великой Отечественной войны: одни упрекают его в неспособности предсказать действия нацистского командования и нежелании «огорчать» Иосифа Сталина сообщениями о приближении германского нападения, другие, напротив, считают, что во главе военной разведки он сделал всё, что было в его силах. Кроме того, переговоры Голикова с руководством Великобритании и США способствовали быстрому началу военных поставок в СССР, а его действия на командных должностях — победам над вермахтом в решающие моменты войны.

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«Первыми поднимались в атаку»

Филипп Голиков родился в Пермской губернии в семье фельдшера. После учёбы в сельской школе он поступил в гимназию в городе Камышлове. Семья Голиковых жила очень скромно, поэтому мальчик совмещал обучение в гимназии с репетиторством.

Во время Первой мировой войны отец Филиппа был мобилизован и на фронте увлёкся левыми идеями. Вернувшись домой, он в апреле 1918-го вступил в ВКП(б). Его примеру последовал и сын. Вскоре после вступления в партию Филиппа назначили руководить конторой уездной газеты «Известия». А затем 17-летний юноша ушёл добровольцем в Красную армию и несколько месяцев участвовал в Гражданской войне. Воевал он в составе 1-го Крестьянского коммунистического стрелкового полка «Красные орлы».

Осенью 1918 года Голиков был назначен фронтовым корреспондентом газет «Окопная правда» и «Красный набат», а затем его направили на военно-агитаторские курсы в Петроград. Филипп окончил их одним из лучших, но от предложения продолжить учёбу отказался, пожелав вернуться на фронт, где стал агитатором в полковой пулемётной команде.

«Политические бойцы не только разъясняли красноармейцам политику партии, но и первыми поднимались в атаку», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Тяжело переболев тифом, Филипп несколько месяцев лечился в госпитале в Тюмени. Родные Голикова во время Гражданской войны оказались на занятых белогвардейцами территориях. Отец был арестован, но бежал, когда его гнали по этапу. Позднее Голиков-старший вернулся домой и при советской власти занимался организацией здравоохранения.

После завершения Гражданской войны Филипп Голиков остался на политической работе в Красной армии, дослужившись до должности начальника агитационно-пропагандистского отдела политуправления военного округа. Однако бывшего добровольца-пулемётчика тянуло на строевую службу. В 1931 году он окончил военную школу и перешёл на должность командира 95-го стрелкового полка.

Командная карьера Голикова складывалась удачно. Через два года он заочно окончил Военную академию РККА имени Фрунзе и стал командиром 61-й стрелковой дивизии, а в 1937-м уже командовал корпусом. Вскоре Филипп Иванович вошёл в состав военного совета Белорусского военного округа.

Согласно ряду источников, в 1938 году Голиков был снят с должности и едва не стал жертвой репрессий, его спас народный комиссар обороны СССР Климент Ворошилов. Нарком считал своего подчинённого прекрасным командиром и не верил в его «грехи». Филиппа Голикова восстановили на службе, и он возглавил Винницкую армейскую группу Киевского особого военного округа (в дальнейшем она называлась Волочиской, а затем Восточной). В сентябре 1939 года он участвовал в Польском походе РККА.

«Огромный массив разведывательных донесений»

В июле 1940 года Филипп Голиков был назначен начальником 5-го управления Красной армии, которое практически сразу после этого было реорганизовано в Разведывательное управление Генштаба.

«Оставлять любимое дело не очень хотелось, тем более менять строевую работу на любую другую я не собирался, а жить в Москве вообще не помышлял... О новом назначении со мной никто не беседовал, но приказ был получен и, вполне понятно, беспрекословно выполнен», — писал Голиков в мемуарах.

Голиков быстро освоился с новыми должностными обязанностями. Вторая мировая война шла полным ходом, и советскому командованию необходимо было трезво оценить планы воюющих держав, в том числе понять, когда ждать агрессии против Советского Союза. Некоторые историки обвиняют Голикова в том, что он якобы не смог собрать достаточно данных о немецких войсках, готовящихся нанести удар по СССР, и боялся предупреждать Иосифа Сталина о приближении войны. Однако далеко не все специалисты согласны с подобными утверждениями.

«Через Голикова проходил огромный массив разведывательных донесений, и источники часто противоречили друг другу. Даты возможного нападения на СССР постоянно менялись. Кроме того, нужно было делать скидку на попытки дезинформации со стороны германских и британских спецслужб. Поэтому с полученными данными следовало обращаться с большой осторожностью», — отметил Сергей Перелыгин.

При этом, вопреки обвинениям критиков, Разведуправление под руководством Голикова активно собирало информацию о действиях германских войск.

«За период с 1 июня 1940 года по 22 июня 1941 года в РУ ГШ КА от руководителей зарубежных резидентур советской военной разведки поступило около 270 донесений, в которых было отражено нарастание угрозы войны со стороны гитлеровской Германии. Из этих 270 донесений 129 были доложены высшему политическому и военному руководству страны», — пишет в предисловии к мемуарам Голикова кандидат исторических наук Олег Каримов.

По словам исследователей, руководство Красной армии активно использовало поступающую от Разведуправления информацию при подготовке планов боевых действий и на военных играх. В феврале 1941 года Голиков высказал предположение, что нападение Германии на СССР произойдёт, скорее всего, после падения Великобритании. А в марте он передал руководству страны несколько возможных планов действий Третьего рейха против Советского Союза, один из которых нацисты реализовали на практике. 30 апреля Разведуправление подготовило специальное сообщение «О подготовке Германии к войне против СССР».

Определённое моральное воздействие на критиков Голикова оказывают мемуары нескольких его коллег, с которыми у военачальника были натянутые личные отношения. Однако большинство обвинений в его адрес документально не подтверждаются.

В начале июля 1941 года Голиков возглавил советскую военную миссию, направленную для переговоров о сотрудничестве с руководством Соединённых Штатов и Великобритании.

«Задание было сложнейшим, так как отношения Москвы с Лондоном и Вашингтоном до 22 июня 1941 года оставались, мягко говоря, прохладными. Однако Голиков с ним успешно справился», — отметил в разговоре с RT историк-публицист Игорь Пыхалов.

Уже в конце августа 1941 года в Архангельск прибыл первый конвой с военными грузами, включая самолёты, от западных союзников. Между СССР, США и Великобританией начались оживлённые переговоры о сотрудничестве.

После возвращения в Советский Союз Голиков был назначен командующим 10-й армией, которая в ходе Битвы за Москву благодаря умелым действиям и мужеству военнослужащих отбросила от столицы 2-ю танковую армию вермахта под командованием Гейнца Гудериана.

В дальнейшем Голиков поочерёдно командовал 4-й ударной армией, войсками Брянского и Воронежского фронтов. В августе 1942-го его перевели на должность командующего 1-й гвардейской армией, а ещё через месяц он стал заместителем командующего Сталинградским фронтом. Позже занял аналогичный пост на Северо-Западном фронте. А затем, после короткого периода повторного руководства военной разведкой СССР, снова возглавил Воронежский фронт. Под его командованием войска фронта успешно провели три крупные операции. Однако в ходе Харьковской оборонительной операции 1943 года Воронежский фронт постигла серьёзная неудача.

Голиков был отозван в Москву и назначен заместителем наркома обороны по кадрам (в дальнейшем — начальником Главного управления кадров НКО). В 1944 году он параллельно занял должность уполномоченного Совнаркома по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ей стран.

«Это был огромный объём работы, так как речь шла об организации возвращения на Родину миллионов людей», — подчеркнул Игорь Пыхалов.

В послевоенный период Голиков командовал Отдельной механизированной армией, находившейся на территории Румынии, и руководил Военной академией бронетанковых войск. В 1958 году он занял одну из самых престижных и влиятельных должностей в системе Министерства обороны — начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-Морского флота. По словам историков, Голиков фактически был вторым лицом в армии и напрямую подчинялся аппарату ЦК. Три года спустя он сам стал членом ЦК КПСС и Маршалом Советского Союза.

В 1962 году Голикова освободили от должности начальника Главного политуправления и включили в Группу генеральных инспекторов Минобороны СССР. Четыре года спустя он был выведен из состава ЦК. Умер Голиков 29 июля 1980 года в Москве. Он оставил после себя мемуары о Гражданской войне и службе в разведке.