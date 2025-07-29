Судьба «гаденыша»: великую карьеру сгубил ужасный характер спортсмена

В истории советского хоккея было немало ярких личностей, но Борис Александров выделяется даже на их фоне. Вспыльчивый гений из казахстанской глубинки обладал таким набором хоккейных навыков, который мог бы сделать его легендой. Однако именно характер стал тем самым камнем преткновения, который не позволил Александрову полностью реализовать свой потенциал.

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Воспитанник усть-каменогорского хоккея, 174-сантиметровый форвард ворвался в элиту советского хоккея с ЦСКА. Его мастерство не вызывало сомнений – Борис умел буквально всё. Индивидуальный стиль игры, помноженный на природное дарование, позволял ему обыгрывать целые пятерки соперников.

Когда Боря пришел в ЦСКА, мы прозвали его «гадёнышем». Чуть ли не на первой тренировке пацан из казахской глубинки полез с кулаками на самого Рагулина! – вспоминал Борис Михайлов, свидетель дерзкого дебюта молодого таланта.

Однако именно характер стал главным врагом Александрова. Три ключевых черты определили его судьбу в хоккее. Необузданная вспыльчивость. Постоянные драки, зачастую в самые неподходящие моменты, ставили под угрозу результаты команды. За это он получил прозвище Кассиус Клей – в честь легендарного боксера Мохаммеда Али. Эгоистичная игра. Борис мыслил именно себя, а не команду. Его игра была слишком индивидуальной, что часто мешало общему результату. Резкость в общении.

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Даже с тренерами Александров не стеснялся в выражениях. Особенно показательна его конфронтация с самим Анатолием Тарасовым.

Одним из самых шокирующих эпизодов в биографии хоккеиста стала история, произошедшая летом 1977 года. Возвращаясь домой в нетрезвом состоянии после встречи с друзьями, Александров совершил поступок, вызвавший общественное возмущение. Отказавшись дожидаться такси на остановке, спортсмен бесцеремонно влез в чужой автомобиль. Оттуда его попыталась выдворить 55-летняя женщина. Тогда хоккеист разозлился и нанес ей удар в лицо.

Ситуация едва не переросла в самосуд – собравшаяся толпа была готова растерзать зарвавшегося спортсмена. Лишь своевременное прибытие полиции предотвратило расправу. Против хоккеиста возбудили уголовное дело, грозившее лишением свободы на срок до трёх лет. Однако благодаря вмешательству руководства ЦСКА всё удалось замять – пострадавшая в конечном итоге отозвала своё заявление.

Этот случай стал лишь одним из многих проявлений эксцентричного поведения спортсмена, который вёл себя подобно современным звёздам шоу-бизнеса. Примечательно, что Александров состоял в браке с Эльвирой Крючковой – дочерью прославленного советского актёра Николая Крючкова. Несмотря на рождение ребёнка, этот союз не выдержал испытания временем и завершился разводом. В определённый период жизни нападающий вёл весьма разгульный образ жизни, о чём впоследствии искренне сожалел.

История конфликта с Тарасовым и вовсе стала хрестоматийной. Неповиновение великому тренеру могло стоить карьеры любому хоккеисту. Но Александров не побоялся бросить вызов самому «отцу советского хоккея».

Встал поперек: «Анатолий Владимирович, зачем вы меня взяли? В роте служить или в хоккей играть? – вспоминал Евгений Зимин об этом историческом диалоге.

Тарасов, признавая талант Александрова, пытался перевоспитать его. На какое-то время Борис даже стал одним из любимчиков великого тренера. Однако необузданный характер в итоге перевесил все достоинства.

Александров остался в истории как пример того, как невероятный талант может быть загублен собственными недостатками. Его карьера – это история о том, что даже самый яркий дар нуждается в правильной огранке, а характер порой важнее способностей.

Трагическая судьба постигла Бориса 31 июля 2002 года. На дороге возле города Усть-Катав его BMW попал в смертельное ДТП: во время обгона произошло столкновение с машиной «Волга». Спустя менее двух лет после этой трагедии произошла ещё одна автокатастрофа, унёсшая жизнь его старшего сына Алана, который, как и отец, посвятил себя хоккею. Однако хоккейные традиции семьи не угасли – их продолжил Виктор, который сумел проявить себя как талантливый нападающий и добился значительных успехов, выступая в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге.

В итоге мы так и не увидели полностью реализованного потенциала этого уникального хоккеиста. Но его имя навсегда останется в памяти как символ того, что в спорте, как и в жизни, недостаточно быть просто талантливым – нужно уметь этим талантом распорядиться.