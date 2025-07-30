«Не умею просто обнять»: как Юлия Меньшова чуть не «задушила» мужа

С виду хрупкая актриса Юлия Меньшова поражает своей нерушимой позицией и стальным сердцем. Почему блондинке пришлось оправдываться за то, что она русская, и как знаменитость чуть не «задушила» мужа славой — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Суровое детство

Юлия Меньшова родилась в семье Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Знаменитые родители не были образцовой парой. В семье часто были скандалы и даже расставания.

Однажды супруги расстались на четыре года, а дочь отправили к бабушке. Несмотря на популярность, денег семье не хватало, а единственная наследница держалась в строгости.

С ранних лет Алентова и Меньшов внушали дочери: их достижения ее не касаются, ей нужны собственные победы и заслуги.

В школьные годы Юлия любила литературу. Она старательно оформляла личные дневники, радовалась, когда задавали сочинения и мечтала о карьере писателя или журналиста.

После школы девушка поступила в школу-студию МХАТ. Правда, для того, чтобы не вызывать ассоциацию со знаменитым отцом, ей пришлось представиться Большовой.

Карьера: взлеты и падения

После получения диплома Юлия Меньшова стала частью труппы МХТ имени Чехова. В 1990-е театр столкнулся с проблемами, и начинающая знаменитость решила поискать себя на телевидении.

В 25-летнем возрасте Меньшова стала ведущей первого женского ток-шоу «Я сама». Ее честные разговоры о проблемах и отношениях принесла ей в 1999 году премию ТЭФИ в номинации «лучшая ведущая».

Затем началась череда проб и ошибок: Юлия пробовала себя в качестве продюсера, возглавив собственную студию.

Затем она появилась на Первом канале, а её программа «Наедине со всеми» покорила сердца миллионов зрителей.

Кино и ток-шоу

Кинодебют Меньшовой состоялся в 1990 году. В фильме «Когда святые маршируют» главную роль сыграла Вера Алентова. Юлии же досталась роль второго плана.

После выхода картины «Действуй, Маня!» Меньшова проснулась знаменитой. Она перевоплотилась в обаятельного робота-супермена, созданного учеными. Всего в фильмографии артистки более 20 картин.

Особенно полюбилась поклонникам Вера из сериала «Бальзаковский возраст или Все мужики сво...». Картина стала своего рода отечественной экранизацией «Секса в большом городе».

Сама Меньшова отметила, что фильм получился как хорошее вино: с годами он только набирает поклонников, а смысл остается нерушимым.

Несмотря на популярность в кино, настоящий успех пришёл к Юлии только благодаря телевидению.

Ее авторские ток-шоу стабильно собирали миллионную аудиторию. Программа «Наедине со всеми» стала площадкой откровений звезд. Юлия с лёгкостью выводила артистов на откровения без провокационных вопросов и нажима.

Зрители оценили ее искренность и умение общаться наравне, без высмеиваний и соревнований.

«Душила» мужа славой

Личная жизнь знаменитости сложилась с первого раза. Юлия вышла замуж за коллегу Игоря Гордина, с которым познакомилась на спектакле. Семейная жизнь, казалось, была полной чашей: супруги жили в любви и понимании, растили двоих детей.

Однако вскоре Гордин стал признаваться любимой: на фоне Юлии он чувствует себя неудачником.

Как и ее родители, Юлия рассталась с мужем на четыре года. Развод пара оформлять не стала, словно взяла перерыв для переосмысления своей жизни и отношений.

Позже Меньшова призналась: они специально не афишировали расставание и воссоединение, уберегая себя от сплетен.

После примирения супруги поняли: быть вместе гораздо важнее амбиций и призрачных гонок за успехом.

Строгость и беспристрастность

После смерти отца актрисы, режиссёра Владимира Меньшова, уже на девятый день Юлия опубликовала авторский фильм о родителе. Поклонники знаменитости обвинили ее в хайпе на собственном горе.

Однако столь суровое отношение к трудностям заложено в характере артистки:

«Я не умею просто обнять, просто молчать или сказать «бедная ты, бедная»».

После начала СВО Юлия поддержала решение Москвы. Ее действия не понравились некоторым друзьям, после чего знаменитость предложила им прекратить с ней общение.

Звезда подчеркнула, что ей не стыдно за свои взгляды. К примеру, слово «прощение» в контексте возвращения на Родину сбежавших коллег для нее вообще неприменимо.

Юлия добавила, что она не поддалась массовой истерии и не стала извиняться за то, что родилась русской. Наоборот, ей непонятно, как уехавшие стыдятся своей Родины и оправдываются за свои решения.