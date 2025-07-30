«Настоящий» Тарас Бульба: кем был прототип героя Гоголя

Главный герой повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» – образ собирательный. Но в нём можно увидеть черты реальных деятелей малорусского казачества, боровшихся с господством польской шляхты и католической церкви. В самом восстании под предводительством Тараса Бульбы, выдуманном и описанном Гоголем, явно отображаются события восстания Богдана Хмельницкого 1648-1654 гг. Но на известной всем личности гетмана, приведшего Украину к соединению с Россией, останавливаться не будем. Интереснее другие личности, каждая из которых внесла свою лепту в образ гоголевского Тараса.

Остап Гоголь

Среди возможных предков писателя Гоголя известен Остап Гоголь. В 1648 году он стал участником восстания Богдана Хмельницкого. Предводительствуя отрядом тяжёлой кавалерии реестровых казаков, он сразу перешёл на сторону Богдана и воевал против польских войск. В дальнейшем мы видим его в войнах как против поляков, так и против русских (Конотопская битва 1659 года). После заключения в 1667 году Андрусовского перемирия, поделившего Украину между Россией и Польшей по Днепру, Остап Гоголь продолжил на правобережье Днепра борьбу против поляков. В 1671 году при обороне Могилёва-Подольского от польских войск погиб один из его сыновей.

После этого Остап Гоголь выразил согласие подчиниться власти польского короля. В 1674 году он стал официальным гетманом Правобережной Украины. Скончался он в 1679 году, окружённый богатством и почётом. В судьбе Остапа Гоголя есть только одно сходство с Тарасом Бульбой – участие, и то лишь временное, в восстании малорусских казаков против Польши.

Есть сомнения в том, что Остап Гоголь действительно был предком великого писателя. Фамилия Гоголя при рождении была Яновский. Так же звали его отца и деда. При жизни они, доказывая свои права на дворянское достоинство, принимали двойную фамилию Гоголей-Яновских. Так было и с будущим писателем. Поэтому не ясно, были ли они действительно потомками гетмана Гоголя, получившего от короля Яна Собесского, вместе с гетманским званием, грамоту о принадлежности к шляхетскому сословию. Известно, что отец и дед деда Николая Гоголя – Афанасия Гоголя-Яновского – были священниками. А время жизни деда Афанасия Яновского, священника, частично приходится как раз на время жизни Остапа Гоголя.

Гетман Наливайко

Северин Наливайко (1560-1597) был предводителем одного из первых больших восстаний запорожского казачества против польского гнёта. Сначала Наливайко служил в частном войске магната князя Константина-Василия Острожского, воевавшем против «низовых», т.е. нереестровых казаков. Но в 1594 году он перешёл на их сторону и даже был избран предводителем – гетманом (не признаваемым в этом качестве польским правительством).

Под начальство Наливайко встали другие атаманы запорожцев – Матвей Шаула и начальник реестровых Григорий Лобода. Восстание ширилось и захватывало всю Правобережную Украину. Повстанцы избивали шляхту, ксёндзов и евреев – всё, как описано в книге Гоголя. 25 марта 1596 года войско повстанцев, из-за измены реестровых, потерпело поражение в битве у Острого Камня под Белой Церковью. Затем остатки его были блокированы поляками у Лубен. В тщетной надежде уберечься от возмездия, казаки согласились выдать полякам Наливайко. Мятежный гетман был предан судебному процессу, сопровождавшемуся жесточайшими пытками. 21 апреля 1597 года ему отрубили голову в Варшаве.

Из черт гоголевского героя у Наливайко – самая древняя история. Сам Гоголь заявил в «Тарасе Бульбе», что его герой жил в XV веке. Однако в конце XV столетия казачество на Днепре ещё не успело сложиться в такую боевую силу, какая описана у Гоголя. Да и курение табака (напомним, что Тараса Бульбу поляки захватили, когда он стал искать в траве обронённую курительную трубку) вошло в обиход в Восточной Европе тоже не раньше конца XVI века. Есть у Гоголя и другой анахронизм: сыновья Тараса Бульбы учатся в бурсе, то есть в Киевской академии, основанной архимандритом печерской лавры Петром Могилой только в 1617 году. Бунт Тараса Бульбы, как он описан Гоголем, не имеет точной привязки по времени.

Иван Гонта

Иван Гонта (1740-1768) – ещё один народный герой малорусского сопротивления польскому угнетению. Правда, жил он значительно позже – в XVIII веке. Он уже не был представителем мятежного запорожского казачества. В 1768 году на Правобережной Украине развернулось очередное мощное восстание против крепостничества. Эти восстания, участники которых звались гайдамаками, вспыхивали периодически и раньше. Мятеж 1768 года был мощнее всех прочих.

Он получил название «Колиивщина» – по мнению одних, от кольев, которыми было вооружено большинство повстанцев; по другому же мнению, от хвастовства мятежников, что они закалывают шляхтичей как свиней. Основу Колиивщины составили крестьяне, хотя боевой импульс был им придан отрядами «низовых» запорожских казаков, в ту пору фактически независимых, но находившихся официально уже в российском подданстве.

Иван Гонта служил в частном войске у магната Феликса Потоцкого и был по своему социальному положению близок к шляхтичам. Но он перешёл со своим отрядом на сторону восставших и благодаря своему военному опыту был избран предводителем. Колиивщина сопровождалась всеми описанными у Гоголя ужасами истребления всего неправославного населения Украины. Когда приглашённые поляками русские войска разгромили гайдамаков, взяли в плен и выдали полякам Гонту, последнего подвергли ужасающим мучениям. В приговоре польского суда была подробно расписана методика садистских пыток, которым Гонту должны были подвергать две недели, прежде чем отрубить ему голову. Мучительная казнь народного вождя Гонты – тоже одна из черт, сближающих его с Тарасом Бульбой.

Предок Миклухо-Маклая

Наиболее близкая к биографии Бульбы семейная история случилась с казачьим родом Макуха или Миклуха, жившим в городе Стародуб (ныне на территории Брянской области Российской Федерации). У куренного атамана Охрима (Ефрема) Макухи были три сына – Назар, Емельян и Хома (Фома). Почти все они приняли участие в восстании Богдана Хмельницкого. Все, кроме старшего сына Назара – он, как Андрей Бульба, влюбился в польскую панночку, перешёл на сторону поляков и стал воевать в польском войске.

Емельян и Хома сумели похитить своего брата и собирались доставить его на суд отцу. Но вышла драка: Назар убил Хому, правда, тот перед смертью успел нанести смертельную рану и Назару. Род продолжили Емельян и родившийся ранее сын изменника Назара Григорий. А Охрим Макуха особенно прославился своими жестокостями над поляками – в точности как Тарас Бульба.

Эту семейную историю рассказал Николаю Гоголю его товарищ по Нежинской гимназии Сергей Ильич Миклуха (так стал спустя некоторое время именоваться род Макух). Несомненно, что она больше всего повлияла на формирование сюжета «Тараса Бульбы» и образов его героев. Интересно и то, что Сергей Миклуха приходился дядей будущему известному путешественнику Николаю Миклухо-Маклаю.