Несостоявшийся талант: чемпион продолжал пьянствовать даже за решеткой

Михаил Татаринов навсегда вписал своё имя в историю отечественного хоккея. За свои 59 лет бывший защитник легендарной сборной СССР, чемпион мира 1990 года, прошел путь, достойный экранизации.

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Уроженец Ангарска начал свой путь в местной школе «Ермака». Талант юного защитника раскрылся на турнире «Золотая шайба», где он был признан лучшим игроком. Отказавшись от предложения ЦСКА, Татаринов выбрал киевский «Сокол», где быстро стал лидером команды как на площадке, так и в раздевалке.

Международные успехи не заставили себя ждать. В составе молодежной сборной он дважды становился чемпионом мира, а на чемпионате 1986 года был признан лучшим защитником турнира. Тогда же его задрафтовал «Вашингтон Кэпиталз».

После аварии на Чернобыльской АЭС Татаринов экстренно перешел в московское «Динамо». Он был в числе кандидатов на поездку на Олимпиаду-1986, но тяжелая травма перечеркнула эти планы. Депрессия и алкоголь стали верными спутниками хоккеиста в тот период. Тренеры даже объявляли его в розыск, когда тот пропадал в бесконечных загулах.

Однако, преодолев трудности, Татаринов, на удивление, вернулся на лед в блестящей форме. На чемпионате мира 1990 года он был признан лучшим защитником турнира, опередив множество зарубежных звёзд. Он попал в символическую сборную первенства, где, к слову, не оказалось Павла Буре, Сергея Федорова или Валерия Каменского.

После такой феерии, разумеется, оставаться в Москве было попросту никак. Михаил перебрался за океан. В НХЛ Татаринов дебютировал ярко: 23 очка (8+15 по системе гол+пас) в 23 матчах за «Вашингтон». Но тут в русскую сказку за рубежом вмешалась травма прямо перед плей-офф. Она положила конец его карьере в «Кэпиталз». «Стартовал плей-офф, я с травмой загораю в Балтиморе на берегу океана», – позднее вспоминал Татаринов в интервью «СЭ».

Последовал переход в «Квебек Нордикс» (ныне «Колорадо Эвеланш»), где отечественный хоккеист и стал безусловным лидером, но затем стал просить слишком большую прибавку к зарплате и даже открыто конфликтовать с руководством, а после переезд в «Бостон Брюинз», тут он уже получил заветное финансовое повышение и жил «в шоколаде», но именно это и сыграло со звездой злую шутку.

Проблемы с дисциплиной и алкоголем привели к падению некогда перспективного защитника. Его сослали в фарм-клуб. Большие деньги, полученные в НХЛ, были бездумно потрачены. В то время хоккей уже не имел никакого значения для Татаринова. Он увлёкся гулянками и игрой в карты. Расторгнув контракт с «Брюинз» по обоюдному согласию сторон, Михаил вернулся на родину, а именно в столицу – Москву.

В его голове устоялась мысль, что заработанного миллиона долларов ему хватит до конца жизни, поэтому он принял решение не переходить в интересовавшееся им тогда «Динамо» и ещё ряд клубов.

В итоге отечественный талант крупно проигрался в карты: почти все деньги и драгоценности. За долги к нему пришёл разбираться серьёзный человек из мира криминала. Он угрожал Татаринову ножом, а после и вовсе попытался напасть, но хоккеист сумел дать отпор, который стал для него путёвкой на зону.

Он тут же признался сотрудникам внутренних органов в содеянном и был осуждён на 11 месяцев тюрьмы и ещё два года условно по статье 107 УК Российской Федерации («Убийство в состоянии аффекта»). Хотя изначально, сторона обвинения запрашивала 14 лет колонии строгого режима.

И если вам кажется, что после зоны экс-защитник Сборной СССР бросил пить – вы ошибаетесь. Он «не расставался с бутылкой даже за решёткой». А после продолжил на воле, лишившись всего: денег, семьи и жилья.

От полного падения Михаила спасли коллеги по цеху, среди которых был и Вячеслав Фетисов. Не обошлось и без помощи его супруги с громким именем Любовь. Бывшие партнёры по льду помогли Татаринову решить проблемы с долгами, здоровьем, а Любовь подарила ему сына.

В итоге у истории Михаила счастливый конец. Или же не совсем конец? Сейчас звездному хоккеисту 59 лет, он уже много лет ведёт трезвый образ жизни, в 2016-м году он вошёл в состав символической сборной МЧМ всех времён по версии TSN. К сожалению, в сезоне 2023/24 его родной «Ермак» потерял профессиональный статус и перешёл в НМХЛ, в связи с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе.