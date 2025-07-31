Как сложилась жизнь детей одного из самых известных серийных убийц СССР

Часто бывает так, что даже самый закоренелый преступник кажется всем вполне приличным и интеллигентным человеком, ни у кого и мысли не возникает, что он – злейший враг общества. Вот и в этом случае за маской серийного убийцы Андрея Чикатило, чье имя десятилетиями вселяло страх в сердца людей, скрывалась обыденная семейная жизнь. Мало кто догадывался, что у него была семья: супруга Феодосия, которую он нежно звал Фенечкой, дочь Людмила и сын Юрий. Их дом казался примером советского благополучия, которое в один момент было разрушено. До такой степени, что его близкие были вынуждены бежать от позора, менять свои имена и скрываться. Читайте далее, чтобы узнать, как сегодня живут родные люди одного из самых известных убийц...

Феодосия Одначёва не питала иллюзий относительно своего будущего. Считая свою внешность весьма непривлекательной, к 23 годам она смирилась с одиночеством, в то время как ее младшие сестры уже обзавелись семьями. В итоге знакомство с Андреем Чикатило, которое устроила его сестра Татьяна, стала для нее последним шансом на счастье.

Андрей произвел на Феодосию неизгладимое впечатление. Он казался воплощением надежности и целеустремленности: отслужил в армии, получил образование в училище связи, работал инженером и заочно учился в институте. А его мечты о карьере учителя и поступлении на филологический факультет и вовсе вызывали у воспитательницы Феодосии глубокое уважение.

Чикатило вел себя как сдержанный и порядочный кавалер. Он не позволял себе вольностей, настаивая, что близость возможна только после свадьбы. Для Феодосии, не избалованной мужским вниманием, это было верхом благородства. Через год они поженились.

Их совместная жизнь казалась ей идеальной. Муж не пил, не был замечен в изменах и никогда не поднимал на нее руку. Феодосия, или Фенечка, как он ее называл, ценила это превыше всего. Поэтому тот факт, что интимная жизнь была редкой и лишенной страсти, она списывала на особенности его характера. Главное — он был хорошим человеком. Все казалось действительно идеальным, особенно после рождения дочери Людмилы и сына Юрия – дети стали для Андрея огромной радостью.

Что касается финансового благополучия семьи, то карьерные неудачи мужа не вызывали у Феодосии подозрений. Когда его уволили с поста завуча в школе-интернате, он объяснил все конфликтом с директором. Позже, лишившись и места воспитателя в ПТУ, он обвинил коллег в интригах. Жена верила ему слепо и безоговорочно. Она и на секунду подумать не могла, что истинной причиной увольнений были обвинения в домогательствах к подросткам.

Ее слепая вера в порядочность мужа имела фатальные последствия. Когда Чикатило впервые попал под подозрение в убийстве, Феодосия предоставила ему железное алиби, заявив, что он весь вечер был с ней. В итоге ее слова стоили жизни невиновному человеку...

Новая работа снабженцем стала для маньяка идеальным прикрытием. Частые «командировки», позднее возвращение домой и пятна на одежде – все это было так называемой производственной необходимостью. И все это время Феодосия верила, ведь перед ней был тот самый заботливый и скромный мужчина, за которого она когда-то вышла замуж...

Крушение иллюзий

Арест мужа в 1990 году стал для Феодосии шоком. Она была уверена, что произошла чудовищная ошибка, и категорически отрицала все доводы следствия. Переломным моментом стал просмотр видеозаписи следственного эксперимента. Кадры, на которых ее любимый муж хладнокровно указывал на место сокрытия тела убитого им ребенка, повергли ее в состояние шока. На последующем свидании с Чикатило она едва сдерживала ярость, но следователь попросил ее сохранять спокойствие, чтобы не сорвать получение признательных показаний. В тот момент она поняла, что прожила десятилетия с человеком, которого совершенно не знала.

В январе 1991 года после совета правоохранителей семья сменила фамилию, которая фактически стала клеймом. Феодосия взяла свою девичью фамилию Одначёва и вместе с сыном переехала в Харьков к дочери. Она устроилась продавцом на рынок и вела жизнь настоящей затворницы. Лишь однажды она нарушила молчание, дав короткое интервью, в котором с горечью призналась, что понятия не имела о том, какие зверства вытворял ее муж. Феодосия Одначёва скончалась в 2005 году.

Дочь, которая все поняла

В отличие от матери, Людмила с юных лет чувствовала в отце нечто отталкивающее и стыдилась его задолго до разоблачения. Ее подруги отказывались приходить в гости, если Андрей был дома, намекая на его неоднозначное поведение. Людмила пыталась поговорить с матерью, но та лишь отмахивалась, считая, что ее муж в интимном плане абсолютно несостоятелен.

В итоге Людмила решила рано покинуть родительский дом. Став матерью, она изредка привозила своего сына к бабушке и дедушке. В один из таких редких вечеров произошло то, что на совсем не ожидала: точкой невозврата стал шокирующий рассказ ее сына о том, что во время ночевки дедушка его трогал. Ослепленная Феодосия не поверила внуку, посчитав это детскими фантазиями. В ответ на это Людмила устроила скандал и навсегда прекратила общение с родителями.

Примечательно, что несмотря на разрыв, именно Люда помогла матери и брату после ареста отца, приютив их в Харькове. При этом дочь маньяка вела предельно закрытый образ жизни, отвергала журналистов и пытаясь стереть из памяти образ отца. В целом о ней известно немного: она дважды была замужем и по слухам воспитывала дочь.

Сын, вставший на путь криминала

А вот судьба Юрия пошла по совершенно иному, криминальному пути. Вернувшись со службы в Афганистане, он практически сразу оказался в поле зрения правоохранительных органов. Его криминальная биография началась с ограбления, за которое он получил условный срок, но это было лишь начало.

Вскоре он оказался за решеткой за рэкет. В отличие от сестры и матери, Юрий не только не скрывал свою настоящую фамилию, но и, по свидетельствам, пользовался ею для устрашения, намекая, что «гены могут взять свое». Из-за целой серии преступлений, среди которых были грабежи и вымогательство, он отсидел за решеткой почти тринадцать лет. Одно время речь даже шла о более тяжком эпизоде с незаконным удержанием девушки, но дело было прекращено после того, как запуганная потерпевшая забрала заявление. Сам Юрий свою причастность отрицал.

После смерти матери Юрий решил формально порвать с прошлым: он женился и взял фамилию супруги, став Мирошниченко. Однако этот шаг был полон противоречий: своего первенца он назвал Андреем — в честь отца-убийцы. Он утверждал, что его жена всегда знала правду о его происхождении, и это ее не пугало.

А в 2014 году имя Юрия вновь всплыло в новостной повестке в связи с его участием в событиях Евромайдана. Позже он неоднократно появлялся на телеэкранах, воевал за ВСУ и продвигал абсурдную теорию о том, что его отец был не маньяком, а политическим диссидентом, которого целенаправленно очернила и уничтожила советская власть. Именно поэтому он мечтает переехать в США, чтобы там издать мемуары о «невинно осужденном» отце.

Как это ни удивительно, но до сих пор Юрий Мирошниченко утверждает, что не может сказать об отце ни единого дурного слова. Он заявляет, что его сын Андрей, названный в честь деда-маньяка, якобы учится в юридической академии и так же как и он не скрывает своего происхождения. На данный момент подтвердить или опровергнуть эту информацию не представляется возможным.