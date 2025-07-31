Как закончил свои дни фаворит Екатерины II граф Орлов

Эта скандальная история из XVIII века, в центре которой оказался императорский двор, закончилась трагически.

Клан Орловых

У новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова было пятеро сыновей. Все они составили впоследствии клан, приведший к власти Екатерину II и пользовавшийся её огромными милостями.

Второй сын Григория Орлова, также Григорий, родился в 1734 году. Военную службу начал, как все дворянские дети, в 15 лет. До Семилетней войны ничем не выделялся. 14 августа 1759 году во время битвы при Цорндорфе был трижды ранен, но не покинул поля боя. Этот поступок сделал его имя известным в армии. Григорий Григорьевич отличался смелостью и решительностью, что в сочетании с его высоким ростом, богатырским сложением и красивой наружностью сделало его одним из великосветских львов того времени.

Когда его перевели на службу в Петербург, он прославился романом с возлюбленной своего начальника, знатного вельможи графа Петра Шувалова – княгиней Еленой Куракиной. За это Орлов подвергся понижению по службе, но тут на статного офицера обратила внимание жена наследника русского престола, великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая императрица. Она познакомилась с Григорием Орловым, и между ними завязалась любовь. Екатерина добилась от своего мужа, императора Петра III, назначения Орлова на важную должность казначея канцелярии артиллерии и фортификации. Пётр III, сам того не подозревая, дал в руки любовнику своей жены распоряжение финансовыми средствами для дворцового переворота.

Все пятеро братьев Орловых, служа в гвардии, составляли душу весёлых компаний гвардейцев. Они пользовались бешеной популярностью у товарищей. Они успешно агитировали в гвардии за переворот в пользу Екатерины, соря деньгами налево и направо, что в решающий момент способствовало успеху предприятия. Взойдя на престол, Екатерина пожаловала всех Орловых графскими титулами. Кроме того, её фаворит Григорий получил ряд высоких назначений, чинов, орденов и имения с тысячами крепостных душ.

Несостоявшийся брак с императрицей

Влияние Григория Орлова на императрицу в первые годы её правления было так велико, что вызвало ненависть многих знатных лиц. Был составлен заговор с целью уничтожить семейство «выскочек» Орловых. Заговор был разоблачён отцом великого Суворова, главою секретных сыскных дел, и виновные понесли наказание. Но этот случай показал Екатерине, как относится общество к её союзу с безродным гвардейцем.

Мотивом заговора было недопущение брака императрицы с Григорием Орловым. Такой брак всем казался нарушением священных прав династии. Только рождённый от потомка Романовых Петра III сын Екатерины Павел имел в глазах всего общества право на трон. Заговор выявлял осведомлённость общества в сердечных делах императрицы. Ведь Григорий Орлов действительно предлагал Екатерине выйти за него замуж.

Екатерина даже отправила к графу Алексею Разумовскому, бывшему фавориту императрицы Елизаветы, своего доверенного посланца графа Михаила Воронцова. О Разумовском ходили слухи, что он был тайно обвенчан с императрицей Елизаветой. Воронцов предложил от имени Екатерины Разумовскому княжеское достоинство и дополнительные милости в обмен на свидетельство о браке с Елизаветой. Но богатый вельможа ни в чём не нуждался и в присутствии Воронцова сжёг какой-то документ – по всей видимости, то самое свидетельство, которого от него домогались. Разумовский поклялся, что не был женат на прежней императрице. Для Екатерины это послужило достаточным основанием не возводить брак Разумовского и Елизаветы в прецедент. Она отказала Григорию Орлову в венчании, даже тайном. Правда, впоследствии это не помешало ей согласиться на брак с Потёмкиным.

Любовь к двоюродной сестре

При царивших при русском дворе нравах Григорий Орлов имел несколько любовниц, помимо императрицы. У государыни тоже были любовники, и с течением времени она стала оказывать больше предпочтения Григорию Потёмкину. Как говорили тогда, звезда Григория Орлова закатилась. Конечно, он продолжал занимать видное место при дворе.

Как утверждал князь Михаил Щербатов в сочинении «О повреждении нравов в России», Григорий Орлов изнасиловал свою двоюродную сестру Екатерину Зиновьеву, когда той было всего 13 лет. Отец Екатерины Зиновьевой Николай Зиновьев был родным братом матери Григория Орлова. Событие, указанное Щербатовым, должно было случиться в 1771/72 году. Возможно, что князь преувеличил, и дело было во взаимной любви.

В 1774 году Екатерина II взяла свою тёзку себе ко двору, причём отношения графа Григория Орлова со своей кузиной уже ни для кого не были секретом. Несколько раз Зиновьева была беременна от своего двоюродного брата, но дети каждый раз рождались мёртвыми.

Закон — что дышло

5 июня 1777 года 43-летний Григорий Орлов обвенчался со своей 18-летней двоюродной сестрой. Дело было в какой-то деревне, где бедный местный священник не посмел перечить могущественному вельможе, хотя совершение таинства брака над людьми в такой степени родства являлось святотатством. Сие, разумеется, не осталось втайне, дошло до Святейшего Синода, который принёс жалобу императрице и передал дело в Правительствующий Сенат. Сенат начал процесс и постановил: брак считать недействительным, а беззаконно сочетавшихся сослать в монастыри.

Конечно, приговор Сената попахивал Средневековьем. Но ведь не обязательно было разлучать молодожёнов физически и ссылать их в монастыри. А формальный брак в такой степени родства был делом неслыханным и действительно беззаконным.

Но закон в Российской империи был писан только для подчинённых, а не для сильных мира сего. Никто не смел тронуть всесильного царицына фаворита, хоть он уже и не находился в числе самых приближённых к Екатерине лиц. Сама императрица кассировала решение Сената и самодержавной властью постановила считать законным брак Григория Орлова со своей кузиной. Церковь вынуждена была молчать, так как самостоятельного голоса в России она не имела со времён Петра I. На глазах всех подданных волею верховной власти были попраны божеские и человеческие законы.

Трагическая развязка

Кровосмесительный брак оказался несчастливым для обоих. Екатерина Зиновьева-Орлова вскоре заболела. То ли это была чахотка, то ли сказывались неудачные роды. Григорий Орлов дважды ездил лечить её в Швейцарию. Во время второго приезда в 1781 году Екатерина скончалась. Ей было 22 года.

Григорий Орлов после её смерти сошёл с ума. Несомненно, что он страстно любил свою кузину. Но, быть может, к его отчаянию прибавилось сознание того, что он сам мог стать одной из причин смерти возлюбленной. Возможно, его мучила совесть. Как бы там ни было, бывший первый вельможа при дворе Екатерины II скончался в состоянии помрачившегося рассудка в возрасте всего 48 лет.