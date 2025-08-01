Прохор Шаляпин: почему охотник на известных невест стал мемом

Прохор Шаляпин — мастер хайпа в отечественном шоу-бизнесе. Певец, артист и шоумен обрел славу благодаря бурным романам и скандальным высказываниям. Сегодня артист переживает волну популярности: его приглашают вести знаковые музыкальные мероприятия, а нарезки из его интервью вирусятся в социальных сетях. Почему Прохора Шаляпина называют главным альфонсом страны, за чьими сердцами шоумен охотится и как он стал ходячим мемом — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Прохора Шаляпина

Имя Прохора Шаляпина сегодня у многих ассоциируется не столько с его вокальными номерами, сколько со скандалами, скоротечными романами и эпатажными высказываниями. Но за всем этим медийным шумом скрывается человек с необычной биографией, прошедший путь от простого парня из провинции до звезды шоу-бизнеса.

Звучный псевдоним Прохор Шаляпин появился в жизни певца уже во взрослом возрасте. Настоящее имя Прохора — Андрей Захаренков. Мальчик родился в Волгограде 26 ноября 1983 года в самой обычной семье, не связанной с музыкой и творчеством. Его отец Андрей Захаренков трудился сталеваром на местном заводе, а мать Елена Колесникова — поваром.

Возможно, мальчик пошел бы по стопам родителей и связал свою жизнь с рабочей специальностью, если бы не его бабушка. Она разглядела у внука творческие способности и отвела его в музыкальную школу на отделение народных инструментов. Мальчик учился играть на баяне и занимался вокалом.

Детство будущей звезды было непростым. Отец любил выпить, был склонен к рукоприкладству, а однажды едва не отравил всю семью угарным газом. Кроме того, как признавался певец, в детстве папа угрожал ему ножом.

Однако трудности, по мнению Прохора Шаляпина, пошли ему на пользу. В одном из интервью он отметил, что человек с непростым детством, которому «удалось выжить», автоматически становится сильным.

Мальчик учился в младших классах школы, когда у отца возникли проблемы с законом. Он кидался с ножом не только на родную семью, но и на чужих людей. Мужчина получил срок, а позже он попал в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения.

После ареста главы семьи бабушка плотно занялась воспитанием внука. В музыкальной школе у будущей звезды были успехи, и в дальнейшем обучении ребенка было решено сделать ставку на творческую карьеру.

В 1991 году мальчик начал выступать в вокальной шоу-группе «Джем». Здесь он занимался до 1996 года и успел разделить сценическую площадку с Ириной Дубцовой и будущей солисткой группы «Лицей» Софией Тайх.

В пятом классе Андрей Захаренков стал солировать в русском народном ансамбле «Вьюнок». Чтобы максимально сконцентрироваться на творческом развитии, ребенка перевели из обычной школы в Центральную школу искусств при Волгоградском филиале Самарской академии искусства и культуры на вокальное отделение.

В 1996 году Андрей написал свою первую песню «Нереальный сон», с которой выступает до сих пор. Именно с ней он два года спустя ворвется в телевизионный музыкальный конкурс «Утренняя звезда» и займет третье место.

В 1998 году, после окончания школы, парень переехал в столицу и поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова на отделение «Народное пение». В 2003 году он успешно окончил его и стал студентом Российской академии музыки им. Гнесиных.

«Фабрика звезд» и карьера

В 2006 году к певцу пришла известность. Прохор начал активно участвовать в конкурсах и получать награды. Первой ласточкой стало звание лауреата премии «Звуковая дорожка», затем певец взял третье место на конкурсе в Нью-Йорке Star Chance, который организовала Эдита Пьеха. Однако настоящую славу ему принесло участие в проекте «Фабрика звезд-6» в 2006 году.

© Прохор Шаляпин и Лолита на шоу «Фабрика звезд», 2006 год

На сцене проекта певец впервые презентовал себя как Прохор Шаляпин — единственный в России потомок легендарного оперного певца Федора Шаляпина. Он официально сменил документы и придумал красивую легенду о том, что приходится знаменитому басу правнуком по линии младшего брата, однако не поддерживает связь с остальной родней в США. История показалась настолько правдоподобной, что в нее поверили даже некоторые представители рода Шаляпиных, в частности, дочь оперного певца, жившая в Париже. Но в конце концов правда раскрылась. Несколько лет назад певец решил публично покаяться на могиле Федора Шаляпина.

Все эти широкие жесты случились позже. А тогда, в 2006-м, необычное имя, яркая внешность, стильный образ и приятный голос сделали свое дело: несмотря на то, что Прохор Шаляпин не стал победителем шоу, он вошел в число финалистов, и его запомнили.

После завершения шоу он подписал контракт с продюсером Виктором Дробышем и отправился на гастроли вместе с другими финалистами «Фабрики звезд». В том же году при поддержке продюсера артист записал насколько песен, однако вскоре сотрудничество распалось.

Шаляпин и Дробыш высказали друг другу массу претензий. Прохор утверждал, что к нему предвзято относятся, а Виктор назвал его пустышкой и самым большим разочарованием.

Певец пошел своим путем. Однако, несмотря на старания, его вокальная карьера далеко не продвинулась. Чтобы не растерять популярность, Прохор перешел к более эпатажному поведению. Его начали приглашать на телевидение, где он с удовольствием делился подробностями своей личной жизни, не всегда достоверными. Именно скандалы помогли ему оставаться на виду и привлечь внимание желтой прессы.

Попутно Шаляпин попробовал себя в кино. В 2011 году он принял участие в съемках многосерийного фильма «Жуков». В этой ленте Прохор исполнил роль Бориса Штоколова — оперного певца, на чью судьбу решающим образом повлиял полководец.

Шаляпин также стал появляться в многочисленных шоу. В 2024 году он испытал себя в экстремальном проекте «Прятки». А в 2025 году вместе с Сергеем Буруновым, Анастасией Волочковой, Анной Седоковой и другими звездами участвовал в шоу «В темноте».

На съемках Шаляпин жил два дня в полной темноте без гаджетов и предварительной подготовки, носил ошейник и страдал от того, что его били током.

Жены и возлюбленные Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин был женат несколько раз, а количество его романов не поддается исчислению.

Как признавался сам певец, впервые он женился в 18 лет на женщине значительно старше себя. Кем была его первая избранница, неизвестно: ее имя он до сих пор хранит в тайне. Их брак продлился недолго.

В 2011 году у Шаляпина завязались отношения с моделью и актрисой Аделиной Шариповой. Пара строила большие планы и даже собиралась завести ребенка, для чего, по слухам, искала суррогатную мать. Но вскоре молодые люди расстались.

Самые громкие романы начались у певца с 2013 года.

Брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной

Самым известным и скандальным стал брак Прохора Шаляпина с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Избранница была старше его почти на 30 лет, владела риелторским агентством по продаже элитной недвижимости. Пара познакомилась на Ямайке в 2013 году. Как заявлял Прохор, это была любовь с первого взгляда.

© Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина

Против неравного брака выступала мать артиста Елена Колесникова, однако 30-летний Прохор поступил по-своему и поставил печать в паспорте. Женитьба на Ларисе Копенкиной привлекла к Шаляпину бурное внимание прессы. Пару начали активно приглашать на ток-шоу, где они делились секретами любви и гармонии.

Однако два года спустя отношения расклеились, и пара рассталась. Как признался сам Прохор, их союз испортили деньги.

«Нас очень развратило телевидение, нас стали всюду приглашать и платить деньги. Естественно, мы от этого не отказывались, но если бы у нас с ней не было по-настоящему теплых отношений, то ничего не получилось бы. Видно же, когда люди равнодушны друг к другу», — рассказал артист в одном из интервью.

Роман с моделью Анной Калашниковой

Следующим громким романом Шаляпина стали отношения с моделью и актрисой Анной Калашниковой. Девушка получила известность благодаря съемкам в рекламе бренда «Лошадиная сила» и клипах Сергея Зверева.

Пара познакомилась в 2014 году, отношения развивались стремительно, вскоре стало известно, что влюбленные ждут ребенка.

В марте 2015-го Анна Калашникова родила сына. Прохор души не чаял в мальчике и объявил, что намерен снова жениться. Свадьба была намечена на весну 2016 года, однако до загса пара так и не дошла: в апреле в прямом эфире ток-шоу Шаляпин сообщил, что сделал ДНК-тест на отцовство и огласил его отрицательный результат.

Роман с экс-супругой актера Армена Джигарханяна

В 2018 году Прохор Шаляпин закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, экс-супругой актера Армена Джигарханяна. Пара даже сообщила, что хочет детей. Однако в итоге влюбленные быстро остыли к друг другу и остались просто друзьями.

Позже появились слухи о том, что Шаляпин является отцом дочери Цымбалюк-Романовской, но артист их опроверг.

© Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская

Брак с канадской миллионершей

Третьим официальным союзом Шаляпина стал брак с 47-летней канадской миллионершей Татьяной-Клаудией Дэвис. В 2020 году состоятельная блондинка пригласила 37-летнего певца выступить на светском мероприятии в Монако, а затем принялась бурно ухаживать за молодым человеком.

Щедрые подарки, путешествия, одна кредитная карта на двоих — все было как в кино. Роскошный роман окончился свадьбой летом 2021 года. Однако счастье молодоженов длилось недолго. Всего месяц спустя Татьяна умерла от последствий COVID-19.

Родственники Шаляпина заявляли в прессе, что артист якобы интересовался способами незаметного убийства человека. Но слухи об отравлении миллионерши не подтвердились.

«Вся эта история с отравлением — такая несусветная чушь. Главное: для чего? У нас был брачный контракт, то, что было куплено до брака, я бы и без «отравления» мог бы не возвращать, Татьяна бы ничего мне не сделала. Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее», — отметил Шаляпин.

Позже певец посвятил покойной жене клип и сообщил, что поддерживает связь с ее родственниками. Он также жаловался, что не может посетить ее могилу в Канаде.

Экранный брак с кондитером Ольгой Вашуриной

В конце июля 2025 года стало известно, что Прохор Шаляпин женился в четвертый раз. Его избранница — кондитер и телеведущая Ольга Вашурина. Победительница первого сезона шоу «Кондитер», соведущая Рената Агзамова в этом проекте, Ольга прежде не была замужем, воспитывает двух детей.

Впрочем, поклонницам артиста не стоит раньше времени кусать локти: бракосочетание было фиктивным и прошло в рамках перезапуска реалити-шоу «Свадьба вслепую» с ведущим Романом Каграмановым. Именно Шаляпин стал первым героем проекта. По сюжету шоу-партнеров выбирает жюри, затем в самом начале пара обменивается кольцами и только после этого неделю живет вместе, переживая различные трудности. Насколько далеко зайдут их отношения, пока Прохор не берется прогнозировать.

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© Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина на проекте «Свадьба вслепую»

«У нас прекрасные теплые отношения. Насколько серьезно все зайдет, одному богу известно. Люди рожают по трое детей, разводятся и ненавидят друг друга, а вы от нас чудес хотите! Я Ольгу ценю, уважаю, она многого добилась, нажила имущество, обеспеченная, с хорошим счетом в банке», — сказал Шаляпин на премьере сериала «Три сестры», куда пришел вместе с Вашуриной.

Скандалы и эпатаж: как живет Шаляпин сегодня

Сегодня Прохор Шаляпин продолжает выступать на сцене, участвует в телевизионных проектах и продолжает эпатировать публику. Например, весной он заявил, что заводит романы каждый день.

Также Шаляпин считает, что измены — часть мужской природы и бороться с ними бесполезно.

«Если ты поймала мужа на измене, но он все равно клянется тебе в любви — ну, просто физиологически сбегал, — то я за то, чтобы сохранить семью. <…> Просто можно женщине еще сбегать дальше — и все, ничего не было», — отметил шоумен.

Чтобы не потерять молодость, в 2025 году Прохор Шаляпин решился на пластику. Он продемонстрировал свое лицо в бинтах и сообщил, что будет выглядеть на 10 лет моложе. Интересно, что спустя несколько дней он опроверг информацию о пластической операции, назвав это инсценировкой.

Шаляпин никогда не скрывал свою нелюбовь к работе. «В народ» ушло его высказывание о том, что трудоголизм вредит здоровью.

«Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути. Много работать тяжело и вредно для кожи. Лучше много отдыхать, роскошно и красиво!» — дал совет поклонникам Прохор в своем Telegram-канале.

Такое эпатажное поведение дает свои результаты. Прохор Шаляпин постоянно в центре внимания. В июле 2025 года певец впервые стал ведущим Синей дорожки на VK FEST в «Лужниках». Разумеется, и это шоу не обошлось без скандалов.

Так, Шаляпин начал флиртовать с Любовью Успенской. «Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет», — заявил Шаляпин 71-летней певице. Но та не растерялась и ловко парировала реплику.

Кстати, этим летом артист расстался со своим неофициальным званием главного альфонса страны. Об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».

«Есть браки, даже официальные, когда один работает, другая не работает, и наоборот бывает. Это можно тоже называть как хочешь, но людям нравится так жить, и это личное дело. Официально оформили отношения, неофициально живут, кто-то зарабатывает, кто-то поменьше зарабатывает. Меня вот обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги, друзья, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — заявил артист.

Прохор Шаляпин — звезда соцсетей. Многие его высказывания завирусились и стали мемами. Например, он честно советует «плевать в рожу» тем, кто вас обесценивает.

Среди «золотых фраз» Шаляпина, покоривших зумеров своей честностью: