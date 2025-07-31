Альфред Нобель родился в Швеции, но в детстве переехал с семьей в Санкт-Петербург – его отец был инженером и открыл там завод. Один из братьев Нобеля, Людвиг, впоследствии основал предприятие «Русский дизель», а в его честь даже учредили российскую премию. Младший брат, Эмиль, трагически погиб на семейном производстве во время экспериментов с нитроглицерином.

Альфред Нобель изобрел динамит, разбогател на военных заказах и был глубоко одинок: у него не было ни семьи, ни детей. Он увлекался литературой и однажды стал жертвой газетной

ошибки – журналисты приняли смерть его брата за его собственную и назвали Нобеля «продавцом смерти». Этот момент перевернул его восприятие собственной жизни.

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Именно тогда он решил основать премию, которая будет вручаться ученым, деятелям культуры и борцам за мир. Так имя Нобеля стало символом прогресса, а не разрушения.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.