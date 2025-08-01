В чем секрет феномена Леонида Якубовича

Народный артист России, телеведущий, актер и профессиональный летчик Леонид Якубович отмечает юбилей — 31 июля ему исполнилось 80 лет. Он появился на телеэкране почти 35 лет назад, и с тех пор бессменного рулевого «Поля чудес» знает вся страна. Наверное, сам юбиляр уже не сможет сосчитать, сколько банок с домашними солениями и разнообразных нарядов прошло через его руки за всю историю капитал-шоу, в котором он спорит с участниками за содержимое «черного ящика» и по-прежнему крутит барабан. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Точное попадание

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве, его отец был инженером-механиком и участником Великой Отечественной войны, а мама работала врачом-гинекологом. Мальчик провел детство в послевоенной столице и прилежно учился. Правда, до тех пор, пока не решил подзаработать: в восьмом классе он отправился в экспедицию в Восточную Сибирь, где тестировал экспериментальные средства от комаров, но к началу учебного года вернуться не успел, за что и был отчислен из школы.

Был и еще один случай

Леонид Якубович

Народный артист России, телеведущий, актер

«Я в седьмом классе оказался единственным учеником, получившим годовую «тройку» по поведению, — признавался в середине девяностых журналу «Крокодил» Леонид Аркадьевич. — Из-за этого папу даже вызывали в РОНО. А причина была такая: мы с ребятами сидели на крыше школы и ели арбуз. А внизу проходил молоденький завуч, который временно исполнял обязанности директора. Мы поспорили, кто с него собьет шляпу коркой. Это удалось только мне. Он потом перестал работать в нашей школе, делся куда — не знаю».

Вскоре, чтобы получить аттестат о среднем образовании, Якубович поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, а днем работал токарем на заводе Туполева. Такой опыт работы, безусловно, закалил характер будущего шоумена.

«Был приличным инженером»

Мечта о творческой профессии была настолько крепкой, что после окончания школы Якубович планировал подавать документы в театральный. Однако, по настоянию отца, он пошел учиться на инженера в Московский институт электронного машиностроения, где начал играть в студенческом театре. Вскоре понял, что электроника ему не совсем близка и перевелся в Московский инженерно-строительный институт, где присоединился к одной из самых сильных команд КВН. Учебу в институте (по специальности «инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха») будущий рулевой «Поля чудес» окончил в 1971 году. С 1971 по 1980 год Якубович работал в КБ на автомобильном заводе имени Лихачева.

Позже об этом времени Леонид Аркадьевич скажет: «Был приличным инженером, но при этом параллельно писал для телевидения — всякие там «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!». Это и решило мою судьбу — стал эстрадным автором, а затем начал вести конкурсы красоты и аукционы».

Добавим, что в 1980 году Якубович сыграл эпизодическую роль в ленте «Однажды двадцать лет спустя» и в том же году стал членом Профессионального комитета московских драматургов: писал юмористические тексты для популярных советских комиков — Евгения Петросяна и Владимира Винокура.

«Мало кто знает, что те КВНы, что показывались по ящику, — это только часть КВНа, — вспоминал Леонид Аркадьевич. — А тогда, в мои годы, настоящие КВНы начинались по окончании каждой встречи. Игроки из разных команд собирались в клубе МИСИ, разбивались на две команды — «русские» и «евреи». Кстати, во вторую принимали не только евреев, а всех по желанию. И желающих было очень много! Начиналась игра — боже, какие шутки, что за юмор, что за интеллект — высший класс».

Кстати, первый в России конкурс красоты «Московская красавица» был проведен Якубовичем по собственному сценарию в 1988 году. Американцы тогда сказали ведущему, что он «возродил смокинг» в СССР: после Якубовича его стали носить и другие ведущие. А в 1991 году Леонид Аркадьевич поспособствовал еще и «возрождению» бильярда.

«Мы таскали подарки в маленькую бильярдную в Питере, устраивали соревнования, я ездил с лекциями», — вспоминал он.

«Поле чудес»

Настоящая известность пришла к Якубовичу, когда он, несмотря на отсутствие телевизионного опыта, сменил популярного ведущего Владислава Листьева в программе «Поле чудес» (российская версия американского шоу «Колесо фортуны»). Свой первый выпуск он провел 22 ноября 1991 года. Дебютные эфиры, по словам Якубовича, давались трудно: «Я нес полную ахинею и два раза забывал об игре со зрителями. От зажима орал страшно».

Вскоре Леонид Аркадьевич предложил Листьеву изменить концепцию передачи: сместить акцент с процесса угадывания слов на игроков и их жизненные истории.

«Мы поставили все с ног на голову, все переиграли, — вспоминал Якубович. — Решили показать душевную программу о тех, кто играет, про людей, их природу и доверчивость. Может, поэтому эта передача так полюбилась и так долго идет. Ко мне как-то приходили люди, которые занимаются подобными программами в Америке, Франции. Смотрели и ничего не понимали. Не понимали, зачем столько труда и экспрессии я в это вкладываю. У них на барабане главным было выиграть миллион долларов. Я как представил, что у нас кто-то получит этот миллион... Все ж возненавидят его».

А еще с легкой руки Якубовича в капитал-шоу появился «черный ящик» и знаменитый музей «Поля чудес», коллекция экспонатов которого пополняется после каждого выпуска программы.

Знакомый телеоператор однажды сказал Леониду Аркадьевичу:

«У тебя замечательная профессия — заставлять людей улыбаться при твоем появлении».

И это правда. Наверное, вокруг Якубовича действительно существует некая аура. Некоторым людям кажется, что Леонид Аркадьевич — их родственник.

Кино и другие проекты

У Леонида Якубовича солидный актерский опыт: он участвовал в десятках телепроектов, а также снимался в художественных и документальных фильмах, был героем рекламных роликов. С 1995 по 1996 годы он вел развлекательную программу «Анализы недели», в 1996-1999 годах — историческую викторину «Колесо истории», а в 2004-2006 годах — шоу «Стирка на миллион». В 2010-х годах зрители увидели его в роли ведущего программ «Я могу!» (2017-2018) и «Звезда на «Звезде» (2016-2018) вместе с Александром Стриженовым.

В фильмографии шоумена два десятка кинопроектов, наиболее заметными из которых можно назвать картины «Однажды двадцать лет спустя» (1980), «Давайте без фокусов» (1992), «Жених из Майами» (1994), «Московские каникулы» (1995), «Брат 2» (2000) и сериалы «Богиня прайм-тайма» (2005), «Александровский сад 2» (2007), «И отцы, и дети» (2012). В 2014 году на экраны вышла семейная комедия «Дедушка моей мечты», где Леонид Аркадьевич сыграл одну из главных ролей и выступил в качестве продюсера и сценариста.

Немного «подлетнуть»

Другая страсть Якубовича — небо. В 1994 году он получил лицензию пилота, а в 2002 окончил Калужское авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково, где получил сертификат пилота коммерческой авиации, который позволяет ему управлять сразу несколькими типами самолетов и вертолетов.

«Я, если хотите, абсолютный воздушный наркоман. Не могу жить без полетов совершенно, они мне снятся по ночам! И где бы я ни был, я обязательно пытаюсь хоть немного «подлетнуть», хоть чуть-чуть хлебнуть этого ощущения», — говорил он в одном из интервью.

Кстати, за посещение «горячих точек» в Чечне, Афганистане и Сирии, где Леонид Аркадьевич выступал перед военными, он получил воинское звание «подполковник».

Свой 80-летний юбилей Якубович встречает в кругу семьи: накануне дня рождения телеведущий признавался, что хотел «убежать из Москвы и ничего не отмечать».

В свободное от съемок время он пишет книги: работает над обновленной версией издания «Праздников на каждый день» и готовит к публикации сборник рассказов о путешествиях, который получил название «По миру».