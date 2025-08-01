Бедность помешала любви: тайная жизнь Игоря Крутого

Уникальный талант и карьера вдали от скандалов — именно таким многие знают Игоря Крутого. Однако композитор, как и любой другой человек, хранит свои секреты. Несколько браков, тайная и приёмная дочери и тяжёлая болезнь — о тайнах музыканта читайте в нашей статье.

Игорь Крутой родился в украинском городе Грайвороне. Именно там начался его путь к славе. Сначала он окончил музыкальную школу, затем поступил в музыкальное училище, а потом окончил музыкально-педагогический институт.

Будучи студентом, Крутой работал пианистом в местном ресторане. Гости заведения отмечали его природный дар и с удовольствием слушали выступление будущего мэтра.

Бедность помешала любви

Учась в музыкальном училище, Игорь Крутой познакомился с Татьяной Рыбницкой. Романтические отношения развивались стремительно, но до ЗАГСА пара не дошла. Вскоре возлюбленная музыканта приняла решение о переезде в Канаду.

Горевал Игорь недолго. В 1979 году он познакомился с внучкой государственного деятеля Бориса Бутомы Еленой. После непродолжительного романа Крутой позвал избранницу замуж, и девушка согласилась. Ради любимой музыкант переехал в Санкт-Петербург.

Однако через два года супруги развелись. Игорь Крутой остался без работы, денег катастрофически не хватало. После расставания Елена призналась супругу, что ждёт малыша. Она родила сына Николая, но не позволяла ему видеться с отцом.

Билет в шоу-бизнес

Со временем Игорь Крутой стал пианистом Московского столичного концертного оркестра. Точкой невозврата в карьере музыканта стала песня «Мадонна» Александра Серова. Именно к ней композитор сочинил музыку.

После выхода песни композитор проснулся знаменитым. Успех не заставил себя ждать. Вскоре с Игорем Крутым начали сотрудничать известные артисты того времени: Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и Александр Буйнов.

В 1989 году Игорь Крутой решил попробовать себя в качестве продюсера. Он возглавил многочисленные фестивали и конкурсы, работал над организацией Универсиады в Казани в 2013 году и открытием зимних Олимпийских игр в Сочи.

Муж Аллегровой

После взлёта карьеры Игорь Крутому начали приписывать множество романов. В какой-то момент его даже заподозрили в романтических отношениях с Ириной Аллегровой, а некоторые и вовсе твердили о тайной свадьбе музыкантов. Поверил в эту историю даже президент Беларуси Александр Лукашенко.

На самом деле артисты тесно сотрудничали и находились в поисках того самого хита. После выхода «Неоконченного романа» творческий союз постепенно сошёл на нет: композитор занялся другими проектами, оставшись с певицей в дружеских отношениях.

Второй брак

В 1994 году Игорь Крутой познакомился с Ольгой. Женщина была в разводе и воспитывала дочь Викторию. Через год музыкант позвал возлюбленную под венец. В качестве серьёзности своих намерений он и Виктории дал свою фамилию.

Некоторое время супруги жили на две страны. Ольга вела бизнес в Америке, а Игорь работал в России. В 2003 году у пары родилась дочь Александра. Долгое время девочка жила в США.

По слухам, артист скрывал наследницу из-за ее недуга. Однако предположения не подтвердились: девочку всего лишь оберегали от излишнего внимания российских фанатов отца.

Наследники Крутого

Несмотря на протесты Елены Бутомы, музыкант смог наладить отношения со старшим сыном. Мужчина не пошёл по стопам отца, а занялся строительным бизнесом. Сейчас Николай счастлив во втором браке и воспитывает двоих дочерей.

Падчерица композитора решила попробовать себя в шоу-бизнесе. Виктория окончила драматическую школу в Нью-Йорке, курсы телеведущих в Останкино и даже участвовала в шоу «Танцы со звёздами».

В 2014 году она вышла замуж за ресторатора Давида Берковича и уехала в Монте-Карло. В 2015 году девушка родила дочь.

Младшая дочь Крутого учится в Университете в Майами. Игорь Крутой не любит много рассказывать о девушке, поэтому подробности ее жизни остаются загадкой.

Внебрачный сын

В 2018 году мир узнал, что у композитора есть внебрачный сын Яков. В 1991 году он состоял в отношениях с продавщицей одного из бутиков. Женщина была замужем, поэтому роман быстро прекратился.

С мужем Ирина Мирошникова рассталась, когда мальчику было 6 лет. Несмотря на это, бывшие супруги поддерживали общение, а перед смертью женщина рассказала мужчине правду.

Вскоре Яков позвонил биологическому отцу. Тест ДНК подтвердил их родство. Игорь Крутой принял наследника и с радостью общается с его семьёй.

Пугающая внешность

Несколько лет назад артист испугал поклонников своим внешним видом: он сильно похудел. Фанаты стали выдвигать самые страшные версии, но они, к счастью не подтвердились.

Композитор отметил, что сел на строгую диету из-за сахарного диабета и кист поджелудочной железы. Онкологией он не болеет, а вот о здоровье старается заботиться.

После этого поклонники творчества Игоря Крутого выдохнули с облегчением: они могут наслаждаться новыми композициями без страха, что в скором времени одна из них станет прощальной.