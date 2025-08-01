Зачем чемпион схватил и поднял над головой Сталина

Он побеждал олимпийских чемпионов и золотых медалистов мировых первенств. Ронял сильнейших борцов планеты. Однажды Йоханнес Коткас удостоился похвалы от Сталина. А после этого даже поднял на руки «вождя народов».

© Эстонский музей спорта / РИА Новости

Ещё в подростковом возрасте Йоханнес был очень развит физически. Поскольку с самого детства занимался спортом. После школы он отучился на профессию слесаря и занимался ремонтом судов и кораблей на Чудском озере. Борьбой увлёкся ближе к 20 годам. И сразу в компании сильнейшего представителя этого вида спорта в Эстонии – Кристиана Палусалу.

После трёх лет занятий он уже добивался серьезных результатов. Дважды становился чемпионом Европы – в 1938 и 1939 годах. Выбирая между вольной борьбой и греко-римской, склонялся всё-таки ко второй дисциплине. Где и добился высших результатов.

© Федерация спортивной борьбы России

В связи с присоединением Эстонии к СССР с 1940 года стал выступать на первенствах страны. Во время войны служил в стрелковом полке. После освобождения оккупированной немецкими войсками Эстонии вернулся в Таллин. Где и продолжил заниматься борьбой. Уже в 1947-м он смог вернуться на мировую арену. Вновь стал победителем первенства Европы. И как известно, по ходу соревнований в Праге сломал ребро. Однако несмотря на серьёзнейшую травму, довёл турнир до конца и стал трёхкратным чемпионом.

К Олимпиаде-1952 в Хельсинки Коткас подходил в роли одного из лидеров сборной СССР. Тяжеловес считался главным претендентом на золотые медали. Что и доказал на деле. Благодаря собственной мощи он мог действовать на прямую, идти в лобовые атаки и просто заставать соперников врасплох.

Международные достижения Йоханнеса Коткаса

Чемпионат Европы – 1938 (Таллин) - Золото

Чемпионат Европы – 1939 (Осло) - Золото

Чемпионат Европы – 1947 (Прага) - Золото

Олимпийские игры – 1952 (Хельсинки) - Золото

Чемпионат мира – 1953 (Неаполь) - Серебро

Кубок мира – 1956 (Стамбул) - Золото

После Олимпийских игр поздравить чемпионов должен был сам Иосиф Сталин. Во время этого приёма в Кремле, случилась забавная сцена, которая навсегда ушла в историю. Когда «вождь народов» пожимал руку Коткасу, решил спросить у борца:

«Мне сказали, что вы самый сильный человек в мире. Это так?»

Эстонец скромно ответил, что да. А затем сделал то, чего не ожидал вообще никто из присутствующих. Он схватил Сталина и поднял собственными руками над головой. Дабы доказать звание сильнейшего. Не ожидал этого и сам Иосиф Виссарионович. Люди в кабинете не понимали, как реагировать. Однако снял напряжение сам глава СССР. Когда борец опустил его на землю, он лишь посмеялся и сказал:

«Сильные люди живут в Эстонии!».

© Эстонский олимпийский комитет

После этого тяжеловес завоевал серебро на чемпионате мира в 1953-м. А также стал обладателем Кубка мира три года спустя. На этом его международная карьера закончилась. Также силён он был и в других видах спорта. Коткас становился семикратным чемпионом СССР в метании молота, дважды чемпионом страны по самбо и один раз по вольной борьбе.

Йоханнес и в правду был сильнейшим человеком Эстонии. Своим талантом и физической мощью он прославлял Советский Союз в послевоенные годы. И был одним из тех, благодаря кому СССР считали главным фаворитом на всех международных соревнованиях по борьбе.