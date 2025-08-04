Восемь детей и две жены: сложная жизнь Сергея Горобченко

Жизненный путь Сергея Горобченко, на которого слава обрушилась после роли Пети «Рамы» в культовом фильме «Бумер», оказался полон резких виражей и драматических событий. Актер, которому 29 июля исполнилось 53 года, долгое время пытался отойти от амплуа одной роли, но в итоге у него это получилось. Сегодня с уверенностью можно сказать, что его обширная фильмография доказывает, этот артист – гораздо многограннее своего экранного персонажа, с которого началась его карьера. И сегодня Сергей – не только один из самых востребованных актеров, но и глава огромной семьи, путь к которой тоже был весьма непрост. Читайте далее, чтобы узнать все самые интересные факты из жизни актера...

© Кадр из фильма ""Пуля-дура. Возвращение агента"

Итак, Сергей, уроженец небольшого уральского городка Североуральска, с юности старался быть независимым. В 16 лет он покинул дом и уехал в Ленинград, где поступил в Горный институт. Однако учеба не задалась: не желая ехать на обязательную практику в колхоз, он притворился, что у него приступ гипертонии. Обман, конечно, раскрыли, но ему удалось избежать отчисления. В итоге молодой человек сам оставил институт, осознав, что это не его призвание.

После этого Сергей стал искать себя – и этот период пришелся на непростые 90-е. Об актерстве тогда и речи не шло: Горобченко зарабатывал на жизнь торговлей обувью и рискованной перевозкой сигарет в соседние регионы, и он постоянно сталкивался с криминальными элементами. Более того, ему даже приходилось участвовать «в массовках» на бандитских разборках, где, по его воспоминаниям, он самым страшным было наткнуться на милицию, так как он не имел регистрации. Понимая, что такая жизнь может привести к печальному финалу, он увидел выход в творчестве и поступил в ЛГИТМиК.

Прощай, «Ленком»

В студенческие годы он не только нашёл свое призвание, но и смог создать первую семью. С финансами у него тогда было не очень, и, чувствуя ответственность за жену и новорождённого сына, Сергей брался за любую работу: был частным извозчиком, хорошо оплачиваемым танцором в ночном клубе – этого хватало содержать близких и продолжать обучение.

После окончания института его карьера начала стремительно развиваться. Сначала была работа в Санкт-Петербургском театре комедии имени Акимова, затем — легендарный московский «Ленком». Параллельно он начал сниматься в кино. Роль в сериале «Агент национальной безопасности» принесла ему первую узнаваемость, а фильм «Башмачник» — первую главную роль. Но настоящим прорывом, который принес всероссийскую славу, стал «Бумер».

Примечательно, что эта картина не только сделала его всенародно известным, но и одновременно сделала из него «пожизненного бандита». Пытаясь совмещать работу в «Ленкоме» с плотным графиком съёмок, актер понял, что разрывается. Все изменилось после очередного назначения на незначительную роль в театре, после чего произошел разговор с Марком Захаровым. Беседа ничего не изменила, и Сергей принял решение уйти.

Встреча с Ричардом Гиром

Желая кардинально сменить образ, Горобченко предпринял отчаянный шаг — эмигрировал в США. Там он поступил в колледж и зарабатывал на жизнь, выступая с песнями в ресторане. Один из таких вечеров стал легендарным: он исполнил романс «Клён ты мой опавший» для сидевшего в зале Ричарда Гира. Однако голливудская история не получила продолжения. Спустя полгода Сергей осознал, что его отъезд был скорее бегством от славы. После этого он вернулся на родину, поняв, как сложно иностранцу построить карьеру в далекой Америке.

Возвращение стало правильным шагом: актер оказался нарасхват у режиссёров. Фильмография стала заметно пополняться разноплановыми проектами: «Место под солнцем», «Тариф на любовь», «Лифт» и «Офицеры». В фильме «Московский жиголо» ему пригодился танцевальный опыт юности. Актер сыграл в «Братьях Карамазовых», «Склифосовском» блестяще воплотил на экране образ хоккеиста в картинах «Миннесота» и «Молодёжка». Для актёра всегда было важнее раскрыть внутренний мир персонажа, а не его моральные качества.

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Виражи семейной жизни

Личная жизнь артиста была полна драматизма и самых разных событий. Его первой большой любовью стала однокурсница Александра Флоринская. Их гражданский брак, в котором в 1997 году родился сын Глеб, продлился несколько лет, но в итоге распался. По словам Александры, они были слишком разными и со временем просто устали друг от друга. Тем не менее, несмотря на разрыв, они сохранили хорошие отношения ради сына.

Новую страницу в жизни Сергей открыл с Полиной Невзоровой, дочерью известного журналиста. Он влюбился в неё с первой встречи в 2003 году, но девушка долго не отвечала взаимностью. Лишь в 2008 году его настойчивость была услышана: они не только зарегистрировали брак, но и обвенчались.

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В этом союзе Полина родила Сергею семерых детей. Так и вышло, что вместе со старшим сыном от первого брака Горобченко стал отцом восьмерых детей: четырёх сыновей и четырёх дочерей. Однажды актёр признаётся, что именно жена научила его терпению и умению решать конфликты мирным путём. А вот отношения Полины с её отцом, Александром Невзоровым, не сложились, причем до такой степени, что он никогда не видел своих внуков. Зато семья Сергея всегда была рядом.

Тяжёлым ударом для всех стала смерть матери Сергея в 2022 году после продолжительной болезни, и перенести всю тяжесть этого события актёру помогла его большая семья. Сегодня в жизни артиста все идет своим чередом: старший сын 28-летний Глеб стал режиссёром, а младшие ещё только начинают свой жизненный путь. Самое главное – Сергей Горобченко счастлив, и, пройдя через множество испытаний и значительно помудрев, он научился ценить главное — тепло семейного очага.