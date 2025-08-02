Кем был первый муж Надежды Крупской

В советские годы Надежда Крупская фигурировала на страницах школьных учебников в первую очередь не как жена Ленина, а как его соратница. Ни у кого этот факт сомнений не вызывал. Ну, чем могла привлечь мужчину несуразная Надежда Константиновна? Однако есть версии, согласно которым «первая леди» даже имела любовников. Да и брак с Лениным якобы был для Крупской уже вторым.

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Красивая селедка

Многие советские граждане, в том числе благодаря фотографиям, запомнили жену Владимира Ильича Ленина, Надежду Константиновну Крупскую, довольно непривлекательной женщиной. В какой-то момент Крупская действительно располнела и подурнела. Шея «первой леди» стала толстой, а глаза вылезли из орбит, из-за чего ее прозвали селедкой. Как утверждает Леонид Млечин, автор книги «Ленин», в большей степени внешность Крупской подпортила базедова болезнь. По словам Млечина, современные врачи помогли бы Надежде Константиновне, но тогдашняя медицина была бессильна. Состояние Крупской ухудшалось также благодаря таким проявлениям недуга как плаксивость и раздражительность.

А между тем, молодая Надя Крупская была и весела, и красива. Г. М. Кржижановский, слова которого приведены в издании К. и Т. Енко «Ленин, Сталин, Троцкий», писал: «В молодости она (Крупская) необыкновенно была хороша, что-то во внешности ее было приковывающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса: бывало ахали в Шушенском». Поэтому совсем неудивительным представляется тот факт, что именно в Шушенской ссылке в Крупскую влюбился красавец-революционер Виктор Курнатовский. По слухам, Надежда Константиновна ответила ему взаимностью. По крайней мере, сестра Ленина заметила в ней некоторые перемены и поделилась своими подозрениями с братом. Но Ильич лишь отмахнулся: «Не время заниматься сплетнями».

Два мужа Крупской

В Шушенском же Надежда Крупская и стала законной женой Владимир Ульянова, обвенчавшись с ним в Петропавловском храме села. Вступать с Лениным в официальные отношения Крупская не особенно хотела. Проделать эту «комедию», как называла венчание сама Надежда Константиновна, пришлось в связи со сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что Крупская была выслана в Уфу, и остаться с Лениным в Шушенском она имела право только в качестве законной супруги. Николай Семенов-Мерьский, автор издания «Жизнь и смерть Владимира Ульянова-Ленина», пишет, что на этот шаг решился даже Ленин, бывший к тому моменту ярым атеистом. Таков был закон. Да и мать Крупской настаивала.

Запись о состоявшемся таинстве сохранилась в метрической книге. Однако для Надежды Константиновны это был уже второй брак. По крайней мере, в издании «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (Терра, 1994 год) указывается, что первым мужем Крупской был Борис Владимирович Герман, эсер. Именно такие данные якобы содержатся и в Британской энциклопедии. В биографическом словаре Лазаря Хейфеца «Латинская Америка в орбите Коминтерна» о Борисе Германе также имеется лишь небольшая справка: «Участвовал в деятельности революционных кружков в Донбассе (1900). Член боевой эсеровской организации (1902). Один из организаторов раскола эсеров на максималистов и минималистов. Один из лидеров максималистов».

Правда или миф?

Как видно, информация, приведенная в Британской энциклопедии и в биографическом словаре Хейфеца отличается скудностью. А вот в источнике издательства «Терра», упомянутом выше, говорится о том, что через год после революции Борис Владимирович Герман перебрался на постоянное место жительства в Аргентину, где его, якобы частенько навещал издатель журнала «Сеятель» Н.А. Чоловский. Герман и Чоловский подолгу беседовали. В Аргентине же Борис Герман, который, кстати, был близким другом Фанни Каплан, как известно, стрелявшей в Ленина, и провел последние дни своей жизни.

Но далеко не все историки верят в историю о первом замужестве Крупской. Так, В. А. Перфилов, автор книги «Жизнь Владимира Ильича Ленина: вопросы и ответы», считает подобные сведения легендами, не подтвержденными ни документами, ни воспоминаниями очевидцев. Кто же и для чего распространял такие слухи? Аким Арутюнов, автор издания «Досье Ленина без ретуши. Документы. Факты. Свидетельства», предполагает, что фальшивки рождались и тиражировались в обществе по нескольким причинам: во-первых, из-за неприязни к личности Ленина, во-вторых, вследствие недоступности документальных источников биографии вождя, а в-третьих, лиц, занимавшихся фальсификациями, толкало на это негативное отношение к существовавшему строю.