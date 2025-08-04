Как американцы пытались опорочить советскую разведчицу

«Наш нелегал в руках американцев или погибла»: Мария Доброва успела предупредить Центр о провале
Эта история одна из самых трагических в военной разведке. В 1963 году в США пропал наш нелегал - капитан Мария Доброва. Ее разыскивали четыре года.
В 1967-м в ГРУ пришли к выводу: установить причину провала в настоящее время не представляется возможным. Предположительно, нелегал находится в руках американских спецслужб или погибла...
12 мая 1963 года Мария написала письмо на парижский адрес, который использовался для связи с Москвой. «Дорогая подруга! - сообщала она, - Пишу тебе из Чикаго, путешествую, если это можно так назвать».
В Москве, по получении письма сразу станет ясно: Доброва, после получения сигнала об опасности, покинула Нью-Йорк и перебралась на север, в Чикаго, поближе к Канаде. На этом связь оборвалась…
В 1975 году в одной из нью-йоркских газет, появляется заметка о советской шпионке, работавшей в начале 60-х годов в США.
Утверждалось, что американской контрразведке удалось перевербовать ее, и она сотрудничала с ФБР около двух лет. Потом, якобы, покончила с собой.
Более, чем странная публикация. Ведь со дня исчезновения Марии Добровой прошло двенадцать лет.
Однако на этом американцы не успокоились. Еще через четыре года, в 1979-м, вышли в свет мемуары высокопоставленного сотрудника ФБР Уильяма Салливана.
Он писал:
«Мне памятно одно дело, связанное с агентом-женщиной, действовавшей в Нью-Йорке в начале 60-х годов. Её прикрытием была работа косметологом. Я приказал сотрудникам в Нью-Йорке похитить ее из квартиры, где она проживала, и привезти на конспиративную виллу. Наши сотрудники находились при ней день и ночь: задавали вопросы, предоставляли ей доказательства ее виновности, вынуждали сделать признание. Наконец, она во всем призналась и рассказала правду. Она была подполковником ГРУ - советской военной разведки - и дала согласие работать у нас в качестве агента-двойника».
Читаешь эти лживые строки и поражаешься той паталогической ненависти, которую питали американские спецслужбы к нашей разведчице. Столько лет прошло, а они все старались оболгать честное имя Добровой. Судя по всему, очень рассчитывали, что она сломается и перейдет на сторону врага. Не сломалась.
В разведке нередко случается так, что человек остается один. Это на поле боя есть сосед слева-справа, сверху - старший начальник. А тут случается некому поддержать, протянуть руку помощи, вынести из - под огня, о подвиге боевого товарища рассказать.
Впрочем, о подвиге капитана Добровой было кому рассказать. Ибо этот человек все знал в подробностях. Но молчал. Он молчал четверть века. Заговорил только тогда, когда на его запястьях щелкнули наручники. Предатель и американский шпион генерал Дмитрий Поляков на допросе признается, что он сдал Доброву, но при аресте разведчица выбросилась с балкона отеля.
«В боях показала себя стойкой и смелой»
Мария Доброва пришла в разведку в весьма зрелом возрасте. Ей уже исполнилось 44 года.
Она была вполне состоявшимся человеком - кандидатом филологических наук, старшим преподавателем испанского языка в институте Академии Наук. Работай себе, и живи в свое удовольствие. Но, судя по всему, Мария иначе представляла свою благополучную жизнь.
Впрочем, все по порядку. Родилась Маша в Минске, в 1907 году. Окончив школу, поступила в музыкальный техникум по классу вокала и фортепьяно. В 1927 году получила диплом с отличием.
Вскоре она познакомилась с молодым командиром Петергофской пограничной школы. Весной 1930 года они поженились. Маша была энергичным и увлеченным человеком. Она поступила на высшие курсы иностранных языков.
В мае 1934 года командир-пограничник Борис Добров получил назначение на Дальний Восток. Через несколько месяцев, осенью, у Марии родится сын Дима. А вот с мужем Борисом, стали происходить непонятные события: всегда пунктуальный и заботливый он почему-то не прислал поздравление жене и сыну к Новому 1937 году.
Потом письма вообще перестали приходить. Обращение в военкомат ничего не дало. Словно канул человек бесследно.
А тут новое горе - умер от дифтерии сын. Маша едва выкарабкалась из этой полосы несчастий. Больше в Ленинграде находиться она не могла: попросилась добровольцем в Испанию.
В архивах сохранилась характеристика на Доброву: «В боях показала себя стойкой и смелой. Пользовалась большим авторитетом среди друзей и соотечественников».
За храбрость и мужество, проявленные на фронте, Мария была награждена орденом Красной Звезды.
После Испании она поступила в Ленинградский университет. За два года окончила французское отделение филологического факультета. Ей предложили остаться на кафедре иностранных языков.
С началом Великой Отечественной войны ушла работать в госпиталь обычной няней-санитаркой в отделение хирургии.
Летом 1944 года вернулась в университет. А вскоре ей предложили командировку в Колумбию. Мария проработала в Боготе четыре года. Возвратившись, окончила аспирантуру, защитила диссертацию. И тут судьба преподнесла ей новый сюрприз.
Вжиться в судьбу другого человека
В военной разведке всегда умели подбирать кандидатов для работы за границей. И потому мимо Марии Добровой кадровики ГРУ пройти никак не могли. Она, можно сказать, идеально подходила для роли разведчицы-нелегала. В совершенстве владела несколькими языками.
Как-то в одной из поездок по Европе в вагоне-ресторане она попала за один столик с американцем, мексиканкой и французом. С каждым из них Мария говорила на их родном языке. Это почему-то сильно раздражало американца. Он все допытывался, какой же язык для нее родной. Мария отшутилась, мол, все три языка - испанский, французский и английский, - родные. Американец ответом не удовлетворился. И тогда пришлось «признаться», что папа был из Штатов, а мама - француженка.
Наряду со знанием языков у Добровой был достаточно богатый жизненный опыт. Все, кто ее знал, характеризовали Марию, как человека высокообразованного, умеющего действовать в критических ситуациях, патриота своей страны.
Изучив все качества будущего кандидата, Доброву пригласили в ГРУ. Марии предстояло стать разведчиком-нелегалом, вжиться в судьбу другого человека, женщины-американки, некой Глен Морреро Подцески.
Началась подготовка. С ней работали опытные разведчики, инженеры, психологи и, конечно же, специалисты по языку.
Для начала Добровой предстояло побывать в Европе. Ее снарядили в поездку. Первое задание - из Москвы выехать в Вену. Теперь она, как американская туристка, бродила по магазинам, сидела в кафе, и внимательно наблюдала за жителями австрийской столицы: как они одеты, какие разговоры ведут, словом, изучала нравы и быт местного населения.
Она старалась почаще бывать среди туристов-американцев. Присоединилась к группе из США, и ездила с ними на экскурсии по городу.
Далее ее путь лежал в Италию, потом в Париж. Сюда она прибыла с определенной целью - освоить секреты косметологии.
Проблем с общением не было. Самым слабым местом в подготовке оказалось знание США. А ведь она выдавала себя за американку.
В отчете Доброва напишет:
«Не имея знаний о нравах и обычаях американцев, я вынуждена была буквально фантазировать, отвечая на самые обыденные вопросы. Например, как хоронят в США покойников, во что их одевают, каковы обычаи на свадьбах, что в Америке едят, из чего приготавливают салаты и так далее. Оказалась неподготовленной и в биржевых вопросах, и в правилах национальных спортивных игр».
В середине ноября Доброва возвратилась в Москву. Как будущий врач-косметолог, прошла стажировку в военном госпитале в отделении лицевой хирургии. И, конечно же, большое внимание было уделено изучению Соединенных Штатов Америки, и в первую очередь, Нью-Йорка, где ей предстояло жить и работать
Прошло время доподготовки. Специалисты вынесли единогласное решение: Мария Доброва готова к нелегальной работе в США.
Прочно легализоваться в Нью-Йорке
До США добиралась через Европу. Летом 1954 года впервые встретилась с нелегальным резидентом ГРУ в Нью-Йорке Френсисом. Резидент конкретизировал задание Центра. «В ближайшие три года, - сказал он, - надо прочно легализоваться в Нью-Йорке, получить настоящий американский загранпаспорт, диплом об окончании косметических курсов, усвоить юридические, налоговые требования, для тех, кто открывает свой бизнес.
Разумеется, следует посещать салоны красоты, заводить полезные знакомства, особенно с женами чиновников. Они могут в будущем стать клиентами вашего салона».
После этого резидент передал ей деньги для обучения в Академии красоты. На том и расстались. Для Глен началось «врастание» в американскую среду.
После обучения она открыла свой модный косметический салон, прошла регистрацию, поместила объявление в газете. Глен стала завоевывать клиентов. Сказалось личное обаяние, высокий профессионализм, знание языков. Появились новые, доверительные связи.
Мария могла выудить нужную информацию, ведь ее клиентами были жены политиков, военных, журналистов, бизнесменов.
Вскоре резидент сообщал в Москву, что в связи со своим отъездом из США он предлагал ценного агента Диона передать на связь Глен.
В Москве посчитали, что Мария готова для такой ответственной роли и приказали готовить ее встречу с Дионом.
Ценный агент Дион по профессии - юрист, степень магистра получил в Колумбийском университете, доктора философии в университете Дж. Вашингтона. Государственный служащий, работал в Госдепе в отделе стран Латинской Америки. Работал за границей.
В начале 50-х годов был назначен на пост заместителя директора одного из департаментов исполнительного управления президента США.
«Кеннеди утвердил план ЦРУ»
Встреча состоялась в феврале 1961 года. Френсис познакомил Диона с Глен.
Возвратившись к себе в номер, Глен решила обдумать все, что произошло сегодня. Ведь до сих пор ей не приходилось выполнять активных агентурных задач. Теперь наступил новый этап в ее жизни.
…16 марта Глен выехала за покупками. С Дионом они встретились в небольшом кафе. Их разговор длился недолго, но важность информации трудно было переоценить. По итогам этой встречи резидент сообщил в Москву: «Глен встретилась с Дионом. Кеннеди утвердил план ЦРУ о внезапном военном вторжении на Кубу. Заключительная подготовка и общее руководство операцией возложено на Даллеса. Проведение операции намечается в два этапа». Дальше указывалось время, место высадки контрас.
Кроме работы с Дионом, Глен и сама добывала информацию от своих клиенток. Вот лишь одна из ее шифрограмм: «Знакомые Б., которые, по моей оценке, могут представлять интерес: контр-адмирал Джеймс Грегори Паттерсон, военный моряк, служит в штабе ВМФ в Норфолке, любовник Б; второй - молодой бизнесмен, занимается рекламой и продажей продукции «Дженерал Электрик».
Очередная встреча с Дионом состоялась у входа в кинотеатр на Маркет-стрит в Квинзе. Ценный агент дал очередную информацию: «Провал в апреле авантюры против Кубы, вызвал бурную реакцию президента». И далее сообщалось о закрытом совещании в Белом Доме, о том, что снятие Аллена Даллеса с поста директора ЦРУ дело решенное.
Глен зашифровала и срочно отправила сообщение в Вену...
Последняя поездка
Она поняла, что американцы вышли на ее след. 10 мая 1963 года Мария, якобы, вышла в магазин за хлебом и молоком. В руках у нее была авоська и маленькая сумочка. Она быстро спустилась в метро, потом пересела на автобус, и отправилась в Чикаго. Казалось, Канада уже близко.
В Чикаго Мария нашла себе гостиницу на тихой улице. Закрывшись в номере, судорожно соображала, что делать, как известить Центр? Написала письмо. Отправив его, Мария изрезала запасной паспорт и смыла его в унитаз.
Вечером 14-го в ее дверь постучали.
- Я сотрудник службы Федеральной безопасности, - сказал мужчина, за дверью, - Откройте.
Она поняла: это провал. Живой Мария не сдалась...