Как американцы пытались опорочить советскую разведчицу

Эта история одна из самых трагических в военной разведке. В 1963 году в США пропал наш нелегал - капитан Мария Доброва. Ее разыскивали четыре года.

© Соцсети

В 1967-м в ГРУ пришли к выводу: установить причину провала в настоящее время не представляется возможным. Предположительно, нелегал находится в руках американских спецслужб или погибла...

12 мая 1963 года Мария написала письмо на парижский адрес, который использовался для связи с Москвой. «Дорогая подруга! - сообщала она, - Пишу тебе из Чикаго, путешествую, если это можно так назвать».

В Москве, по получении письма сразу станет ясно: Доброва, после получения сигнала об опасности, покинула Нью-Йорк и перебралась на север, в Чикаго, поближе к Канаде. На этом связь оборвалась…

В 1975 году в одной из нью-йоркских газет, появляется заметка о советской шпионке, работавшей в начале 60-х годов в США.

Утверждалось, что американской контрразведке удалось перевербовать ее, и она сотрудничала с ФБР около двух лет. Потом, якобы, покончила с собой.

Более, чем странная публикация. Ведь со дня исчезновения Марии Добровой прошло двенадцать лет.

Однако на этом американцы не успокоились. Еще через четыре года, в 1979-м, вышли в свет мемуары высокопоставленного сотрудника ФБР Уильяма Салливана.

Он писал:

«Мне памятно одно дело, связанное с агентом-женщиной, действовавшей в Нью-Йорке в начале 60-х годов. Её прикрытием была работа косметологом. Я приказал сотрудникам в Нью-Йорке похитить ее из квартиры, где она проживала, и привезти на конспиративную виллу. Наши сотрудники находились при ней день и ночь: задавали вопросы, предоставляли ей доказательства ее виновности, вынуждали сделать признание. Наконец, она во всем призналась и рассказала правду. Она была подполковником ГРУ - советской военной разведки - и дала согласие работать у нас в качестве агента-двойника».

Читаешь эти лживые строки и поражаешься той паталогической ненависти, которую питали американские спецслужбы к нашей разведчице. Столько лет прошло, а они все старались оболгать честное имя Добровой. Судя по всему, очень рассчитывали, что она сломается и перейдет на сторону врага. Не сломалась.

В разведке нередко случается так, что человек остается один. Это на поле боя есть сосед слева-справа, сверху - старший начальник. А тут случается некому поддержать, протянуть руку помощи, вынести из - под огня, о подвиге боевого товарища рассказать.

© Капитан Мария Доброва

Впрочем, о подвиге капитана Добровой было кому рассказать. Ибо этот человек все знал в подробностях. Но молчал. Он молчал четверть века. Заговорил только тогда, когда на его запястьях щелкнули наручники. Предатель и американский шпион генерал Дмитрий Поляков на допросе признается, что он сдал Доброву, но при аресте разведчица выбросилась с балкона отеля.

«В боях показала себя стойкой и смелой»

Мария Доброва пришла в разведку в весьма зрелом возрасте. Ей уже исполнилось 44 года.

Она была вполне состоявшимся человеком - кандидатом филологических наук, старшим преподавателем испанского языка в институте Академии Наук. Работай себе, и живи в свое удовольствие. Но, судя по всему, Мария иначе представляла свою благополучную жизнь.

Впрочем, все по порядку. Родилась Маша в Минске, в 1907 году. Окончив школу, поступила в музыкальный техникум по классу вокала и фортепьяно. В 1927 году получила диплом с отличием.

Вскоре она познакомилась с молодым командиром Петергофской пограничной школы. Весной 1930 года они поженились. Маша была энергичным и увлеченным человеком. Она поступила на высшие курсы иностранных языков.

В мае 1934 года командир-пограничник Борис Добров получил назначение на Дальний Восток. Через несколько месяцев, осенью, у Марии родится сын Дима. А вот с мужем Борисом, стали происходить непонятные события: всегда пунктуальный и заботливый он почему-то не прислал поздравление жене и сыну к Новому 1937 году.

Потом письма вообще перестали приходить. Обращение в военкомат ничего не дало. Словно канул человек бесследно.

А тут новое горе - умер от дифтерии сын. Маша едва выкарабкалась из этой полосы несчастий. Больше в Ленинграде находиться она не могла: попросилась добровольцем в Испанию.

В архивах сохранилась характеристика на Доброву: «В боях показала себя стойкой и смелой. Пользовалась большим авторитетом среди друзей и соотечественников».

За храбрость и мужество, проявленные на фронте, Мария была награждена орденом Красной Звезды.

После Испании она поступила в Ленинградский университет. За два года окончила французское отделение филологического факультета. Ей предложили остаться на кафедре иностранных языков.

С началом Великой Отечественной войны ушла работать в госпиталь обычной няней-санитаркой в отделение хирургии.

Летом 1944 года вернулась в университет. А вскоре ей предложили командировку в Колумбию. Мария проработала в Боготе четыре года. Возвратившись, окончила аспирантуру, защитила диссертацию. И тут судьба преподнесла ей новый сюрприз.

Вжиться в судьбу другого человека

В военной разведке всегда умели подбирать кандидатов для работы за границей. И потому мимо Марии Добровой кадровики ГРУ пройти никак не могли. Она, можно сказать, идеально подходила для роли разведчицы-нелегала. В совершенстве владела несколькими языками.

Как-то в одной из поездок по Европе в вагоне-ресторане она попала за один столик с американцем, мексиканкой и французом. С каждым из них Мария говорила на их родном языке. Это почему-то сильно раздражало американца. Он все допытывался, какой же язык для нее родной. Мария отшутилась, мол, все три языка - испанский, французский и английский, - родные. Американец ответом не удовлетворился. И тогда пришлось «признаться», что папа был из Штатов, а мама - француженка.

Наряду со знанием языков у Добровой был достаточно богатый жизненный опыт. Все, кто ее знал, характеризовали Марию, как человека высокообразованного, умеющего действовать в критических ситуациях, патриота своей страны.

Изучив все качества будущего кандидата, Доброву пригласили в ГРУ. Марии предстояло стать разведчиком-нелегалом, вжиться в судьбу другого человека, женщины-американки, некой Глен Морреро Подцески.

Началась подготовка. С ней работали опытные разведчики, инженеры, психологи и, конечно же, специалисты по языку.

Для начала Добровой предстояло побывать в Европе. Ее снарядили в поездку. Первое задание - из Москвы выехать в Вену. Теперь она, как американская туристка, бродила по магазинам, сидела в кафе, и внимательно наблюдала за жителями австрийской столицы: как они одеты, какие разговоры ведут, словом, изучала нравы и быт местного населения.

Она старалась почаще бывать среди туристов-американцев. Присоединилась к группе из США, и ездила с ними на экскурсии по городу.

Далее ее путь лежал в Италию, потом в Париж. Сюда она прибыла с определенной целью - освоить секреты косметологии.

Проблем с общением не было. Самым слабым местом в подготовке оказалось знание США. А ведь она выдавала себя за американку.

В отчете Доброва напишет:

«Не имея знаний о нравах и обычаях американцев, я вынуждена была буквально фантазировать, отвечая на самые обыденные вопросы. Например, как хоронят в США покойников, во что их одевают, каковы обычаи на свадьбах, что в Америке едят, из чего приготавливают салаты и так далее. Оказалась неподготовленной и в биржевых вопросах, и в правилах национальных спортивных игр».

В середине ноября Доброва возвратилась в Москву. Как будущий врач-косметолог, прошла стажировку в военном госпитале в отделении лицевой хирургии. И, конечно же, большое внимание было уделено изучению Соединенных Штатов Америки, и в первую очередь, Нью-Йорка, где ей предстояло жить и работать

Прошло время доподготовки. Специалисты вынесли единогласное решение: Мария Доброва готова к нелегальной работе в США.

Прочно легализоваться в Нью-Йорке

До США добиралась через Европу. Летом 1954 года впервые встретилась с нелегальным резидентом ГРУ в Нью-Йорке Френсисом. Резидент конкретизировал задание Центра. «В ближайшие три года, - сказал он, - надо прочно легализоваться в Нью-Йорке, получить настоящий американский загранпаспорт, диплом об окончании косметических курсов, усвоить юридические, налоговые требования, для тех, кто открывает свой бизнес.

Разумеется, следует посещать салоны красоты, заводить полезные знакомства, особенно с женами чиновников. Они могут в будущем стать клиентами вашего салона».

После этого резидент передал ей деньги для обучения в Академии красоты. На том и расстались. Для Глен началось «врастание» в американскую среду.

После обучения она открыла свой модный косметический салон, прошла регистрацию, поместила объявление в газете. Глен стала завоевывать клиентов. Сказалось личное обаяние, высокий профессионализм, знание языков. Появились новые, доверительные связи.

© Салон красоты в Америке, 1960-е годы

Мария могла выудить нужную информацию, ведь ее клиентами были жены политиков, военных, журналистов, бизнесменов.

Вскоре резидент сообщал в Москву, что в связи со своим отъездом из США он предлагал ценного агента Диона передать на связь Глен.

В Москве посчитали, что Мария готова для такой ответственной роли и приказали готовить ее встречу с Дионом.

Ценный агент Дион по профессии - юрист, степень магистра получил в Колумбийском университете, доктора философии в университете Дж. Вашингтона. Государственный служащий, работал в Госдепе в отделе стран Латинской Америки. Работал за границей.

В начале 50-х годов был назначен на пост заместителя директора одного из департаментов исполнительного управления президента США.

«Кеннеди утвердил план ЦРУ»

Встреча состоялась в феврале 1961 года. Френсис познакомил Диона с Глен.

Возвратившись к себе в номер, Глен решила обдумать все, что произошло сегодня. Ведь до сих пор ей не приходилось выполнять активных агентурных задач. Теперь наступил новый этап в ее жизни.

…16 марта Глен выехала за покупками. С Дионом они встретились в небольшом кафе. Их разговор длился недолго, но важность информации трудно было переоценить. По итогам этой встречи резидент сообщил в Москву: «Глен встретилась с Дионом. Кеннеди утвердил план ЦРУ о внезапном военном вторжении на Кубу. Заключительная подготовка и общее руководство операцией возложено на Даллеса. Проведение операции намечается в два этапа». Дальше указывалось время, место высадки контрас.

Кроме работы с Дионом, Глен и сама добывала информацию от своих клиенток. Вот лишь одна из ее шифрограмм: «Знакомые Б., которые, по моей оценке, могут представлять интерес: контр-адмирал Джеймс Грегори Паттерсон, военный моряк, служит в штабе ВМФ в Норфолке, любовник Б; второй - молодой бизнесмен, занимается рекламой и продажей продукции «Дженерал Электрик».

Очередная встреча с Дионом состоялась у входа в кинотеатр на Маркет-стрит в Квинзе. Ценный агент дал очередную информацию: «Провал в апреле авантюры против Кубы, вызвал бурную реакцию президента». И далее сообщалось о закрытом совещании в Белом Доме, о том, что снятие Аллена Даллеса с поста директора ЦРУ дело решенное.

Глен зашифровала и срочно отправила сообщение в Вену...

Последняя поездка

Она поняла, что американцы вышли на ее след. 10 мая 1963 года Мария, якобы, вышла в магазин за хлебом и молоком. В руках у нее была авоська и маленькая сумочка. Она быстро спустилась в метро, потом пересела на автобус, и отправилась в Чикаго. Казалось, Канада уже близко.

В Чикаго Мария нашла себе гостиницу на тихой улице. Закрывшись в номере, судорожно соображала, что делать, как известить Центр? Написала письмо. Отправив его, Мария изрезала запасной паспорт и смыла его в унитаз.

Вечером 14-го в ее дверь постучали.

- Я сотрудник службы Федеральной безопасности, - сказал мужчина, за дверью, - Откройте.

Она поняла: это провал. Живой Мария не сдалась...