«Второй после Сталина»: главные тайны биографии Вячеслава Молотова

Вячеслав Молотов оказывал прямое влияние на мировую политику и занимал второе место в иерархии СССР. ЦРУ предложило ему аванс в размере 100 тысяч долларов за написание мемуаров, однако Молотов не был тем, кого можно было бы подкупить.

Мандолина революции

Молотова часто сравнивают с «тенью Сталина», и действительно, их судьбы имеют много общих черт. Помимо ссылок и ранней партийной деятельности, их объединяет то, что оба они в молодости писали стихи. Кроме того, Молотов умел играть на различных музыкальных инструментах. Вячеслав Скрябин (настоящее имя Молотова) даже получил музыкальное образование, что помогало ему прокормиться во время ссылки в Вологду. Присоединившись к уличным музыкантам, он играл на мандолине в "ансамбле". Группа выступала в ресторанах, и хотя гонорары были невысокими, музыканты не оставались голодными. Сталин позже шутил над Молотовым, говоря: "Ты играл перед пьяными купцами, они тебе морду горчицей мазали". Сталин любил хорошую шутку.

Пистолет под подушкой

Революционеры старой закалки - люди особые. «Гвозди бы делать из этих людей». Свои привычки они, уже облеченные властью и могуществом, сохраняли на всю жизнь. Молотов, уже будучи министром иностранных дел, всегда возил с собой револьвер. Его денно и нощно окружала многочисленная свита, десятки сотрудников охраны, но привычка класть перед сном револьвер под подушку оставалась с ним. Вряд ли это был страх за себя. «Я своё отбоялся ещё до революции» - говорил Молотов. Скорее - повышенное чувство ответственности и понимание своей значимости.

Отношения с женой

Молотов был женат на Полине Семеновне Жемчужиной. Неординарная женщина, первая женщина-министр, настоящее имя - Перл Семеновна Карповская. Как можно понять, псевдоним она вязла себе по имени. Полина Семёновна была близким другом Надежды Аллилуевой и была последней, с кем Аллилуева общалась перед самоубийством. Это, возможно, сыграло свою роль в особом отношении к ней Сталина. В 1948 году Жемчужина была обвинена в том, что «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами» и получила пять лет ссылки. Вместе с ней были арестованы её родственники, брат, сестра и два племянника.

Для Молотова арест жены стал настоящей трагедией, но идти на открытую конфронтацию со Сталиным Вячеслав Михайлович не стал. Через два месяца после ареста жены его сняли с должности и Молотов потерял большую часть своего влияния. В лично беседе со Сталиным, во время следствия по делу Жемчужиной, «великий кормчий» посоветовал Вячеславу Михайловичу развестись с Жемчужиной. Молотов согласился. Возможно, только это и спасло будущее семьи. Жемчужину не расстреляли.

В 1953 начали сгущаться тучи уже над самим Молотовым. На XIX съезде Сталин подверг резкой критике работу Молотова. Опытный аппаратчик, Молотов не мог не догадываться, что за этим последует. Жемчужина была перевезена в Москву, где её допрашивали о бывшем муже. Ситуацию переломила смерть Сталина. Лаврентий Берия по просьбе Молотова освободил Полину Семёновну.

Молотов пережил жену на 16 лет. Во время болезни Жемчужиной он ежедневно её навещал. Личного автомобиля Молотову тогда уже не полагалось, к больной жене бывший «второй человек в СССР» ездил на электричке и автобусе.

Писать письма

Качество, которого у Молотова было не отнять - это потрясающее упорство и дисциплинированность. После того, как он оказался на вторых ролях, во время своей работы в Монголии и Вене, Молотов периодически писал письма в ЦК со своим анализом ситуации. На письма никто не отвечал, но Молотов продолжал свой, казалось бы, сизифов труд. Со времени исключения из партии, до своего в неё восстановления, Молотов настойчиво писал прошения о восстановлении. Четверть века. Только в 1984 году, Черненко, желая, должно быть, показать свою независимость, восстановил Молотова в партии. Это породило в народе шутку: «Черненко готовит себе преемника». На тот момент Молотову было 94, Черненко был его младше на 21 год.

ЗОЖ

Молотов был долгожителем. Он был последним из «ленинской когорты». Всю жизнь придерживавшийся распорядка дня и дисциплины, он оставил нам «секрет молодости».

Молотов вставал 6:30 утра, в течение 20 минут занимался зарядкой на воздухе. После завтрака около часа гулял в лесу, потом читал газеты. Двухчасовой отдых. И вновь рабочий стол и книги, книги. Чтению Молотов посвящал не меньше 6 часов в день.

- Я в курсе всех событий, - говорил Молотов. - Меня воодушевляют перемены, происходящие в нашей жизни. Обидно, что возраст и здоровье не позволяют активно участвовать в них. Чем старше становится человек, тем больше он хочет быть полезным обществу... У меня счастливая старость. Хочу дожить до ста лет».

Не подписал

Молотов был рекордсменом по количеству подписанных расстрельных списков. 372. До конца жизни люди на улице узнавали Молотова и часто не могли сдержаться, чтобы не не сказать какую-нибудь яростную обличительную реплику про «палача» и «душителя миллионов». Молотов, к его чести, относился к таким нападкам сдержанно и с пониманием. В своих интервью он неоднократно признавал, что перегибы были, но «или они нас, или мы их».

Единственный, но громкий случай «не подписания» случился в 1939 году. Лаврентий Берия спровоцировал так называемое «дело футболистов», обвиняя игроков «Спартака» братьев Старостиных в подрывной террористической деятельности и попытке покушения на Сталина. Тогда футболистов уберегло от расправы только вмешательство Молотова. Вячеслав Михайлович не стал подписывать ордер на арест. Дочь Молотова училась в одной школе с Евгенией, дочерью Старостина. Впрочем, это история известна нам только со слов Старостина... В 1939 году у Молотова были дела поважнее, чем подписание-неподписание ордеров.

Верный сталинист

Молотов до конца жизни оставался верным сталинистом. Со Сталиным его связывала многолетняя дружба. Вячеслав Михайлович был единственным, кто мог называть Сталина «на ты». Даже после ареста жены и опалы Молотов не отступил от своих взглядов. Привычка не отступать со своих позиций была главной в жизни Молотова. Он отзывался о Сталине, как о мудром и даже гениальном человеке, Хрущева же считал недалеким и малообразованным. Поразительно, что сталинисткой оставалась и жена Молотова. Поистине, несгибаемые люди.