«Бироновщина»: как фаворит русской императрицы изменил Россию

Эрнст Иоганн Бирон (1690-1772) известен тем, что был одним из самых ненавистных народу временщиков. Полуграмотный любимец императрицы Анны Иоанновны отметился в нашей историографии десятилетием жестокого полицейского террора, народного гнёта, внешнеполитического позора.

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Негатив

По словам историка Василия Ключевского, «всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч человек; из них более 5000 было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, куда они сосланы… Под стать невзгодам, какими тогда посетила Россию природа, неурожаям, голоду, повальным болезням, пожарам, устроена была доимочная облава на народ: снаряжались вымогательные экспедиции; неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти, крестьян били на правеже и продавали у них всё, что попадалось под руку. Повторялись татарские нашествия, только из отечественной столицы».

Душою этого царствования был как раз Бирон, так как ленивая Анна Иоанновна никакими государственными делами не занималась, да и не способна была к ним. Но именно потому, что всё плохое в этот период принято приписывать плавлению Бирона, необходимо, ради объективности, посмотреть, что же было сделано хорошего в это царствование, и также приписать если не инициативе Бирона, то его одобрению. Ведь государство в это время прирастало, росла промышленность, производились научные работы.

Александр Сергеевич Пушкин метко писал, что на Бирона лишь потому, что он был немцем, возвели вину за все ужасы царствования Анны Иоанновны; которое, меж тем, вполне «было в духе времени и в нравах народа».

Объективность

Недавно английские историки Стивен Броудберри и Елена Корчмина выпустили монографию об экономическом развитии России с середины XVII по конец XIX века. В ней они проанализировали, в частности, такой показатель, как ВВП на душу населения. Их методику можно, конечно, не принимать, а также критиковать неизбежную неполноту данных для столь давнего времени, но выводы, к которым пришли исследователи, ошеломляющи.

Оказывается, рост ВВП России за два с половиной столетия вплоть до начала ХХ века в точности отражал рост её народонаселения. Следовательно, ВВП на душу населения всё это время оставался на одном и том же уровне! Исключение составил один короткий период, когда он всё-таки вырос, причём аж на целых 40%. И этот период пришёлся как раз на 30-50-е годы XVIII века, то есть на царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, начавшись во времена пресловутой «бироновщины»!

Следовательно, во времена Бирона наблюдался реальный прогресс производительных сил Российского государства, а следовательно, и благосостояния его населения. Красочные картины повторения батыева погрома, только шедшего из Петербурга, нарисованные авторитетным русским историком Ключевским, предстают в этом свете историографической легендой, мифом. И можно даже указать на источник этого мифа. Это различные сочинения Ивана Никитича Болтина (1735-1792), едва заставшего время Бирона. Болтин вступал в публичную полемику с другими историками – князем Михаилом Щербатовым и французом Леклерком – по животрепещущим вопросам российской истории XVIII века.

Болтин, в частности, и был родоначальником той историографической традиции, которая окрасила в один чёрный цвет эпоху Анны Иоанновны, а с ней и Бирона. На его пристрастность в начале ХХ века указал русский историк Василий Николаевич Строев:

«Болтин не был современником «бироновщины», своих источников он не называет, и поэтому к его рассказу следует отнестись с осторожностью. Точно так же не доказано и выставленное Татищевым против Бирона обвинение в том, что он при помощи своего клиента Шемберга эксплуатировал в свою пользу лучшие русские горные заводы и другие промыслы. Но имеются несомненные доказательства того, что он неоднократно отклонял от себя крупные денежные подарки, очень обычные для того времени. Из подарков государыни самым крупным были 5 000 000 рублей, пожалованные ему по случаю заключения мира с Турцией, из которых, однако, он получил не все, а только 100 000 рублей».

Во всяком случае, Бирон не был самым коррумпированным деятелем России своего времени. Он не был также выгодополучателем крупнейших политических дел того времени (например, против князей Долгоруких).

Достижения

Бирон не был всесильным фаворитом. Но раз установилась традиция все чёрные дела 1730-х годов вешать на Бирона, то перечислим положительные свершения России этого времени.

Про подъём народного благосостояния, совершившийся, конечно, без участия кого-либо из власть предержащих, скорее всего, вопреки им, уже было сказано.

В 1731 году был подписан манифест о принятии в российское подданство, по их просьбе, казахов Младшего жуза.

В 1733-1734 гг. Россия участвовала в войне за «польское наследство», одержав ряд побед. Армия фельдмаршала Миниха после длительной осады взяла Гданьск, где заставила положить оружие французский корпус (это было первое в истории военное столкновение России с Францией). Армия другого фельдмаршала, ирландца Ласси, дошла до Рейна – это было первое появление русских войск на берегах великой западноевропейской реки.

В 1736-1739 гг. была выиграна война с Турцией. В ходе неё русские войска под командованием Миниха впервые преодолели Перекопский вал, вторглись в Крым и взяли столицу Крымского ханства Бахчисарай. Результатом той войны для России стало возвращение Азова.

Военными делами России в царствование Анны Иоанновны занимался главным образом Миних. Заслугой Бирона является то, что он никак не вмешивался в профессиональное и плодотворное военное руководство Миниха. То, что мы привыкли считать «военными реформами Петра Великого», как убедительно показал Николай Костомаров, является результатом деятельности Миниха.

В гражданской жизни важнейшим событием «бироновщины» стала организация Великой Северной Академической экспедиции. Указ о ней был подписан в 1732 году. В ходе неё отряды Прончищева, Челюскина, братьев Лаптевых сделали великие географические открытия на берегах Северного Ледовитого океана. Были установлены очертания арктических владений Российской империи. На основании работ экспедиции уже в 1745 году был издан первый академический «Атлас Российской империи».

Работы экспедиции не ограничивались одной географией. В рамках Северной Академической экспедиции в 1733-1743 гг. немецкий историк Герард Миллер собрал в Сибири богатейшую коллекцию источников по русской истории (знаменитые «портфели Миллера»).

В эти же годы была организована Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга и Алексея Чирикова, состоявшаяся уже в 1741 году и приведшая к открытию Аляски.

Не будем забывать, что именно в годы «бироновщины» закончил своё образование в России и выехал для его продолжения в Западную Европу первый будущий академик из русских Михаил Васильевич Ломоносов.

Упомянутый уже Миних считал, что Бирон чрезвычайно много сделал для развития в России коннозаводства – страстью временщика были лошади.