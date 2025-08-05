Юрий Мороз: жизнь — испытание, исцеление, наследие

Виктория Исакова «залечила раны», завершив последнюю работу мужа Юрия Мороза. Верность до конца
Виктория отметила, что после смерти мужа работу над его детищем взял на себя режиссёр Алексей Кокорин. Артистка, выступившая не только в роли креативного продюсера, но и сыгравшая главную роль, поблагодарила коллегу и заявила, что восхищена его мастерством. Без помощи Алексея, уверена Виктория, ей не удалось бы закончить проект к запланированному сроку.
Знаменитость не стала скрывать: работа над последним проектом Юрия помогла ей справиться с болью утраты.
«Моя работа, особенно съемочный процесс — это как целая жизнь. В ней можно найти утешение, уйти от реальности и залечить раны. Этот фильм стал особенно значимым для меня, он вобрал в себя много событий и смыслов», – подчеркнула звезда экрана.
Виктория добавила: впереди еще монтаж и другие этапы создания фильма, но основная работа уже позади. Материал отснят, и теперь осталось «собрать» его в единый фильм, каким его представлял Юрий Мороз.
Работа превыше всего
За плечами режиссёра десятки известных картин. Его проекты «Каменская», «Апостол», «Братья Карамазовы» и «Содержанки» известны многим.
Будучи тяжелобольным, Юрий Мороз продолжал работу, живя своими проектами.
Непростая жизнь
Жизнь Юрия Мороза можно назвать борьбой за счастье. Его путь состоял из множества трудностей, в которых он умел находить хорошее.
На съёмках своего первого фильма Юрий Мороз познакомился с Мариной Левтовой. Молодой артист сразу заприметил красивую девушку, а вот избраннице ухаживания нового знакомого были неинтересны.
Чтобы доказать возлюбленной свое отличие от других, Юрий Мороз напросился к ее родителям помощником на дачу. Потенциальные родственники оценили трудолюбие парня, а вскоре на него обратила внимание и Марина.
Сыграв скромную свадьбу, пара жила в мире и согласии. Вскоре у них родилась дочь Дарья, которая пошла по стопам отца.
Супруги прожили в браке 20 лет. Однако все оборвалось в один роковой день. Марина, катаясь на снегоходе, разбилась. Травмы были несовместимые с жизнью. Так Юрий Мороз остался вдовцом в 44 года.
Несколько лет режиссёр не давал себе права на счастье. Он тосковал по жене и игнорировал предложения о знакомстве. Ситуацию в свои руки взяла дочь Дарья. Артистка познакомила отца с коллегой Викторией Исаковой.
Пара один раз сходила на свидание и больше не расставалась. Вскоре Виктория узнала, что беременна. Родившуюся малышку назвали Марусей, однако вместо долгой и счастливой жизни судьба приготовила крохе испытания.
В возрасте трёх месяцев девочка скончалась от редкого генетического заболевания. Горюющий отец отметил, что с трагедией помогли справиться врачи и любовь.
После смерти дочери Виктория и Юрий почти десять лет не решались снова становиться родителями. Лишь в 2015 году на свет появилась дочь Варвара. Во время беременности режиссёр и актриса тщательно следили за здоровьем молодой матери. К счастью, девочка родилась абсолютно здоровой.
Несмотря на счастливую жизнь с Викторией, Юрий Мороз отмечал: он никогда не сможет смириться со смертью первой жены и маленькой дочери.
Болезнь
В 2023 году судьба приготовила для режиссёра новое испытание: у кинематографиста диагностировали рак поджелудочной железы. Словно не обращая внимания на недуг, Юрий продолжал работать над проектами и до последнего был верен своему делу.
Кинематографиста не стало в июле 2025 года. Ему было 68 лет. Юрий Мороз мало говорил о личной жизни, но на его похоронах поклонники увидели: дочь Дарья и жена Виктория очень близки. Женщины поддерживали друг друга и были одной семьёй.
Наследие
После себя Юрий Мороз оставил заметный след в отечественном кинематографе. Его старшая дочь Дарья — успешная актриса театра и кино, дочь Варвара, несмотря на юный возраст, тоже пробует себя в кинематографе, а жена Виктория выступила в роли креативного продюсера.
Фильмы Юрия Мороза до сих пор популярны и любимы.
Жене и дочерям кинематографист оставил два дома. Особняк с огромным садом и кусочком леса в деревне Глушь Псковской области оценивается в 15 миллионов рублей. Также у семьи осталась большая квартира в столице и небольшой дом в Подмосковье. Общая стоимость недвижимости оценивается в 50 миллионов рублей.