Юрий Мороз: жизнь — испытание, исцеление, наследие

Виктория отметила, что после смерти мужа работу над его детищем взял на себя режиссёр Алексей Кокорин. Артистка, выступившая не только в роли креативного продюсера, но и сыгравшая главную роль, поблагодарила коллегу и заявила, что восхищена его мастерством. Без помощи Алексея, уверена Виктория, ей не удалось бы закончить проект к запланированному сроку.

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Знаменитость не стала скрывать: работа над последним проектом Юрия помогла ей справиться с болью утраты.

«Моя работа, особенно съемочный процесс — это как целая жизнь. В ней можно найти утешение, уйти от реальности и залечить раны. Этот фильм стал особенно значимым для меня, он вобрал в себя много событий и смыслов», – подчеркнула звезда экрана.

Виктория добавила: впереди еще монтаж и другие этапы создания фильма, но основная работа уже позади. Материал отснят, и теперь осталось «собрать» его в единый фильм, каким его представлял Юрий Мороз.

Работа превыше всего

За плечами режиссёра десятки известных картин. Его проекты «Каменская», «Апостол», «Братья Карамазовы» и «Содержанки» известны многим.

Будучи тяжелобольным, Юрий Мороз продолжал работу, живя своими проектами.

Непростая жизнь

Жизнь Юрия Мороза можно назвать борьбой за счастье. Его путь состоял из множества трудностей, в которых он умел находить хорошее.

На съёмках своего первого фильма Юрий Мороз познакомился с Мариной Левтовой. Молодой артист сразу заприметил красивую девушку, а вот избраннице ухаживания нового знакомого были неинтересны.

Чтобы доказать возлюбленной свое отличие от других, Юрий Мороз напросился к ее родителям помощником на дачу. Потенциальные родственники оценили трудолюбие парня, а вскоре на него обратила внимание и Марина.

Сыграв скромную свадьбу, пара жила в мире и согласии. Вскоре у них родилась дочь Дарья, которая пошла по стопам отца.

Супруги прожили в браке 20 лет. Однако все оборвалось в один роковой день. Марина, катаясь на снегоходе, разбилась. Травмы были несовместимые с жизнью. Так Юрий Мороз остался вдовцом в 44 года.

Несколько лет режиссёр не давал себе права на счастье. Он тосковал по жене и игнорировал предложения о знакомстве. Ситуацию в свои руки взяла дочь Дарья. Артистка познакомила отца с коллегой Викторией Исаковой.

Пара один раз сходила на свидание и больше не расставалась. Вскоре Виктория узнала, что беременна. Родившуюся малышку назвали Марусей, однако вместо долгой и счастливой жизни судьба приготовила крохе испытания.

В возрасте трёх месяцев девочка скончалась от редкого генетического заболевания. Горюющий отец отметил, что с трагедией помогли справиться врачи и любовь.

После смерти дочери Виктория и Юрий почти десять лет не решались снова становиться родителями. Лишь в 2015 году на свет появилась дочь Варвара. Во время беременности режиссёр и актриса тщательно следили за здоровьем молодой матери. К счастью, девочка родилась абсолютно здоровой.

Несмотря на счастливую жизнь с Викторией, Юрий Мороз отмечал: он никогда не сможет смириться со смертью первой жены и маленькой дочери.

Болезнь

В 2023 году судьба приготовила для режиссёра новое испытание: у кинематографиста диагностировали рак поджелудочной железы. Словно не обращая внимания на недуг, Юрий продолжал работать над проектами и до последнего был верен своему делу.

Кинематографиста не стало в июле 2025 года. Ему было 68 лет. Юрий Мороз мало говорил о личной жизни, но на его похоронах поклонники увидели: дочь Дарья и жена Виктория очень близки. Женщины поддерживали друг друга и были одной семьёй.

Наследие

После себя Юрий Мороз оставил заметный след в отечественном кинематографе. Его старшая дочь Дарья — успешная актриса театра и кино, дочь Варвара, несмотря на юный возраст, тоже пробует себя в кинематографе, а жена Виктория выступила в роли креативного продюсера.

Фильмы Юрия Мороза до сих пор популярны и любимы.

Жене и дочерям кинематографист оставил два дома. Особняк с огромным садом и кусочком леса в деревне Глушь Псковской области оценивается в 15 миллионов рублей. Также у семьи осталась большая квартира в столице и небольшой дом в Подмосковье. Общая стоимость недвижимости оценивается в 50 миллионов рублей.