Почему известный актер сбежал от возлюбленной и как вымаливал у Бога детей

Денис Никифоров родился в Москве, однако вскоре семья переехала в Будапешт. В Венгрии он увлекся каратэ и добился значительных успехов в этом виде спорта.

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Вернувшись в Москву, Никифоров отправился в секцию лёгкой атлетики, а затем — увлекся хоккеем. Так юноша закалял характер и тренировал силу воли.

В десятилетнем возрасте будущий артист впервые вышел на театральную сцену. Он почувствовал не только волнение, но и желание стать актером. Окончив школу, Никифоров уже знал, куда подаст документы.

К большому удивлению юноши, вступительные экзамены в «Щуку» он провалил. А вот в школу-студию МХАТ он поступил без проблем. Там на него обратил внимания руководитель курса Олег Табаков. Он помог студенту впервые оказаться на большой сцене и сыграть свои первые значимые роли.

На втором курсе Никифоров уже играл в «Табакерке», а, получив диплом, сразу был зачислен в штат.

Одни любили, другие — ненавидели

В кино актер дебютировал в 20-летнем возрасте. Картина «Грешная любовь» получилась настолько проникновенной и живой, что молодой артист почти сразу обзавёлся армией поклонниц.

Через пару лет Александр Митта пригласил Никифорова в фильм «Граница. Таёжный роман». Небольшая роль сильно повлияла на дальнейшую карьеру актера, показав его разноплановым. Ещё через 4 года в судьбе Дениса случился настоящий переворот. Он сыграл главную роль в трилогии «Бой с тенью».

Экранный роман с Еленой Пановой оказался настолько убедительным, что паре даже приписывали роман вне съёмочной площадки. После выхода картины Никифоров проснулся по-настоящему знаменитым.

Затем ему попадались как успешные, так и самые обычные роли. Но поистине громких проектов больше не попадалось.

Все изменилось, когда актера пригласили на роль тренера в сериал «Молодёжка». На протяжении шести лет зрители следили за судьбой хоккейного клуба «Медведи», а популярность актеров уже не могла померкнуть.

После завершения «Молодёжки» Денис Никифоров перешёл на НТВ. Детективы, в которых принял участие актер, не сыскали любви зрителей, а его все чаще стали сравнивать с тренером.

Новый виток в карьере артисту преподнесла роль поэта Кусикова в сериале «Есенин». В 2025 году на экраны выйдет «Золото скифов» с актером в главной роли.

Любовь и бегство от МакSим

Денис Никифоров отмечает: в юности его привлекали девушки с именем Ольга. Так звали маму артиста, и юноша считал, что с тезкой родительницы он сможет построить крепкие отношения.

Первая любовь случилась ещё в детском саду. Девочку звали Оля, но вскоре она уехала в другой город, и общение прервалось. Затем в пионерлагере Никифоров встретил ещё одну Олю. Девушка сначала не обращала внимания на ухажёра, а после того, как Денис начал сниматься в кино, предложила встречаться заново. Но чувства у артиста уже угасли.

Когда Дениса пригласили на съёмки клипа певицы МакSим «Отпускаю», он с первого взгляда влюбился в исполнительницу. Сначала Никифорова покорила энергетика певицы, а затем — ее путь к успеху. В самом начале ей приходилось петь в метро, чтобы прокормить себя.

Роман пары развивался бурно: они вместе проводили много времени, прыгали с парашютом, держась за руки. После такого свидания родилась песня «Научусь летать».

Но продолжить отношения пара не смогла. Возлюбленные часто ссорились, а высокие доходы избранницы сильно били по самолюбию артиста. В итоге Денис сбежал от певицы. Сама Марина Максимова роман с актером отрицала.

Слезы по Панину

С актером Андреем Паниным Никифорова связывала тесная дружба. Когда Денису сообщили о гибели приятеля, он не сразу поверил в трагический исход.

До сих пор актер уверен, что в смерти друга мог быть замешан криминальный след.

«Не может человек получить такую травму при случайном падении. Возможно, на него напали. Андрей ведь мог очень жестко высказаться, кого-то спровоцировать» — говорил в интервью артист.

После ухода Панина из жизни Никифоров несколько дней рыдал. Справиться с болью ему помогла жена и долгожданные дети.

Семья

Еще в юности Никифоров решил: он сначала обзаведётся жильём, а потом женится. Так и случилось. В 2007 году артист приобрел квартиру, а через год встретил свою будущую жену.

С новым знакомым Ирина Темрезова общалась с удовольствием. Модель из Краснодара не сразу признала в собеседнике известного артиста. Когда же она узнала правду, то решила и вовсе прекратить общение. Женщина была уверена: у Дениса и без неё хватает поклонниц.

Однако Никифоров не был готов упускать понравившуюся девушку. Он писал Ирине в соцсетях, звал на свидание. Однако первые две встречи были не самыми приятными. Сначала актер пригласил возлюбленную на прогулку по набережной, но забылся и уснул. В итоге Ирина ждала его всю ночь у порта, из-за чего простудилась

Затем Денис пришёл на свидание после празднования завершения съёмок. От него разило алкоголем, что не впечатлило спутницу.

Вскоре артист понял, что рискует потерять любимую, и со всей серьёзностью отнесся к отношениям. Через пять месяцев он познакомил Иру с родителями, а через пару дней сделал предложение.

Ради мужа девушка оставила модельную карьеру и переехала из Краснодара в Москву.

Первенца пара ждала долго. В какой-то момент Денис и Ирина даже отправились в Иерусалим к Стене Плача. Они молились о детях, и вскоре в семье появилось двое наследников: двойняшки Александр и Вероника.

С тех пор жизнь Дениса сильно изменилась: он полностью отказался от алкоголя, занялся спортом и много времени проводит с семьей.