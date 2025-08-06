Первые русские святые: кем были князья Борис и Глеб

Ежегодно 6 августа верующие празднуют День памяти страстотерпцев Бориса и Глеба — первых святых, канонизированных на Руси. Когда в 1015 году между русскими князьями началась междоусобная борьба, Борис и Глеб отказались от участия в распрях и были жестоко убиты. Чем прославились князья, за что их особо почитает православная церковь и о чем молятся Борису и Глебу верующие — в материале «Газеты.Ru».

История князей Бориса и Глеба

Битва за киевский престол

Споры вокруг гибели Бориса и Глеба

Почитание Бориса и Глеба

Когда отмечают День памяти святых Бориса и Глеба

О чем молятся святым Борису и Глебу

История князей Бориса и Глеба

О жизни святых мы узнаем из древнего источника — «Сказания о Борисе и Глебе», написанного в середине XI века. Согласно летописи, матерью братьев была неизвестная «болгарыня», возможно, из волжских булгар. Однако с XVI века существовала традиция возводить Бориса и Глеба по родству к византийской царевне Анне из Македонской династии. Отцом братьев был равноапостольный князь Владимир, при котором произошло Крещение Руси. У Бориса и Глеба было множество единокровных братьев и сестер, в том числе старшие Святополк и Ярослав.

Борис и Глеб воспитывались в христианской вере, отличались смирением и добрым нравом. При крещении им дали имена Роман и Давид.

Когда братья подросли, каждый из них получил в управление удел: Борис — Ростов, а Глеб — Муром.

Старший брат Святополк был их противоположностью. Он правил Туровом , но желал большей власти, поэтому попытался свергнуть киевского князя. За это Святополк попал в заточение, его намерения оказались вовремя раскрыты Владимиром.

Битва за киевский престол

Князь Владимир намеревался пойти против принятого в то время порядка наследования, завещав киевский престол не старшему сыну Святополку, а Борису. Почему он сделал такой выбор? Если верить летописцам, то Святополк родился «от двух отцов», так как его мать была беременна, когда Владимир отнял ее у поверженного брата Ярополка в 978 году.

«Повесть временных лет» намекает на то, что Святополк племянник Владимира, а не сын.

В тот год, когда креститель Руси тяжело заболел, он отправил Бориса со своей дружиной в поход против печенегов. Никаких врагов тот не встретил. На обратном пути ему сообщили о смерти великого князя. Тем временем Святополк выбрался из заточения и предпринял попытку захватить власть.

Борис не хотел затевать междоусобную войну, поэтому отверг предложение дружинников пойти в Киев и занять великокняжеский престол. «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!» — гласит житие. После этого большая часть воинов покинула его.

Святополк поспешил переподчинить дружинников Бориса и велел им убить брошенного ими князя. Они исполнили приказ. Это произошло 24 июля 1015 года (6 августа по новому стилю) на берегу реки Альты. Князь погиб не сразу, первым лишили жизни его верного слугу Георгия Угрина, который бросился на защиту Бориса. Сам же святой на слабеющих ногах вышел из шатра, где молился, и сказал убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам».

Святополка могло подтолкнуть на братоубийство решение Владимира передать киевский престол именно Борису.

Узурпатор вознамерился расправиться с еще одним возможным конкурентом. Святополк отправил Глебу весть о болезни Владимира и призвал его в Киев. Обманутый младший брат поспешил во владения отца. В пути он получил предупреждение о кознях Святополка от другого брата — князя новгородского Ярослава. Однако Глеб тоже не пожелал идти против родного человека. Убийцы настигли его около Смоленска, и князь не стал противиться своей участи.

Ярослав разбил войска Святополка в 1019 году и занял престол в Киеве. Несколько лет он искал могилу Глеба, похороненного на месте убийства, чтобы братья могли воссоединиться не только на небесах, но и на земле. В итоге их мощи были погребены в храме Василия Великого, который вскоре сгорел. Затем мощи Бориса и Глеба, оказавшиеся нетленными, перенесли в специально построенную часовню. В 1026 году Ярослав построил в Вышгороде первый Борисоглебский храм. Официально братьев канонизировали в 1072 году.

Во времена правления Ярослава Мудрого было написано «Сказание о Борисе и Глебе», где Святополку впервые дается прозвище Окаянный.

Споры вокруг гибели Бориса и Глеба

Житийные и летописные источники гласят, что братья не противились Святополку, занявшему великокняжеский престол. Напротив, они проявляли лояльность и готовы были подчиниться. При этом Ярослав мечтал о титуле киевского князя. Незадолго до смерти отца он отказался перечислять в Киев дань и церковную десятину, проявив таким образом своеволие.

Историк и филолог Осип Сенковский в первой половине XIX века перевел на русский язык скандинавскую «Сагу об Эймунде». В тексте говорится об участии норманнской дружины в борьбе Ярослава Мудрого со своими братьями за престол. Сага повествует о том, что Ярослав нанял варяга Эймунда и других наемников. Открытие Сенковского стало основой для гипотезы о том, что наемники нужны были для убийства Бориса и Глеба, а к их гибели причастен не Святополк, а Ярослав.

У Ярослава было больше причин для братоубийства, так как Борис и Глеб были союзниками Святополка. Когда Святополк провозгласил себя владыкой Киева, святые признали законность его правления, в отличие, например, от других братьев: Брячислава и Мстислава — возможных наследников Владимира.

«Повесть временных лет» постоянно дополнялась. Возможно, во время правления Ярослава был вставлен фрагмент, описывающий злодеяние Святополка Окаянного. Это означает, что Ярослав хотел не столько почтить память Бориса и Глеба, сколько переписать историю и переложить ответственность за двойное убийство на своего свергнутого брата.

Почитание Бориса и Глеба

Братья канонизированы в лике мучеников-страстотерпцев за смирение и отказ от кровопролития. Борис и Глеб не стали отвечать силой на захват престола, тем самым они вызвали недоумение у современников, даже дружинники их покинули. Но с точки зрения христианства святые совершили духовный подвиг страстотерпничества, на который способен не каждый.

Страстотерпцами называют праведников, погибших от рук единоверцев, но не возненавидевших их. Добродетель в данном случае заключается в принятии несправедливой смерти без личной злобы к собственным убийцам, подобно тому, как распятый Христос, согласно Евангелию, говорит: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают…»

Борис и Глеб могли включиться в битву за великокняжеский престол, чтобы получить власть и славу, но они не хотели разжигать междоусобную войну. Братья не пожелали проливать кровь Святополка, хотя знали, что их ждет. Такое смирение и миролюбие позволило причислить их к лику святых.

В честь братьев было построено множество храмов и монастырей. Например, Борисоглебский мужской монастырь в Дмитрове, церковь Бориса и Глеба в Великом Новгороде или Борисоглебский мужской монастырь в Торжке.

© Церковь Бориса и Глеба в Плотниках, Великий Новгород

Когда отмечают День памяти святых Бориса и Глеба

Празднования в память о страстотерпцах Борисе и Глебе проводятся три раза в год:

15 мая

6 августа

18 сентября

Первый праздник отмечается в честь перенесения мощей святых в новую Борисоглебскую церковь. Второй установлен в память об убийстве Бориса у реки Альты. В третий верующие вспоминают о мученической смерти Глеба.

О чем молятся святым Борису и Глебу

Традиционно верующие обращаются к святым страстотерпцам, чтобы освободиться от зависти, вражды, злости, искушений и нетерпимости.

Борису и Глебу молятся:

• О прекращении вражды и установлении мира. Святых просят о примирении враждующих, о мире и прекращении войн и конфликтов.

• Об укреплении родственных связей. Благоверные князья символизируют братскую любовь, взаимопонимание, почитание родственных уз. Поэтому перед иконой святых можно просить об избавлении от зависти, вражды и неприязни между родными людьми.

• Об исцелении от болезней. Борису и Глебу также молятся об избавлении от различных недугов, как физических, так и душевных.

• О защите от врагов и недоброжелателей. Святые князья почитаются как заступники от зла и несправедливости.

• О помощи в трудных обстоятельствах. Борису и Глебу можно также молиться об укреплении духа и о преодолении испытаний.