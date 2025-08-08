Жестокий убийца жен: история короля Генриха VIII

Генрих VIII предстает как маньяк на троне — правитель, женившийся шесть раз и отправивший двух своих жен на казнь. История английского короля — это больше, чем хроника кровавых разводов. «‎Рамблер» расскажет, как жажда власти Генриха VIII и неуверенность в себе разрушали жизни.

© Wikipedia Commons

Династия и страх перед бездетностью

Род Тюдоров пришел к власти, благодаря силе — веками легитимного наследования у них не было. Генрих VII, отец Генриха VIII, захватил престол после Войны Алой и Белой розы. Его власть укреплялась мечом и браками. Генрих VIII унаследовал трон в атмосфере тревожной нестабильности: важно было не просто править, но и продолжить династию.

У короля была одна задача: оставить после себя мужского наследника, который смог бы удержать династию. В патриархальной Англии XVI века правление женщины вызывало сомнения и риски гражданских волнений. Поэтому каждая жена Генриха рассматривалась им исключительно как потенциальная мать его сына. Если она не справлялась с этой задачей, то автоматически теряла право на защиту.

Католическая Англия и невозможность развода

Первая супруга Генриха VIII, Екатерина Арагонская, родила ему дочь Марию, но ни один из их сыновей не выжил. К тридцати пяти годам он остро осознал: времени остается все меньше, а наследника все нет. Развестись с Екатериной он не мог — церковь запрещала. Тогда Генрих сделал то, что изменило судьбу Англии: разорвал отношения с Папой Римским, объявил себя главой церкви и узаконил развод.

Это был первый случай, когда личная интимная потребность превратилась в глобальную религиозную реформу. Именно из-за страха бездетности и желания жениться на Анне Болейн родилась Англиканская церковь. Но вторая жена тоже родила только дочь — будущую королеву Елизавету I.

Казнь Анны Болейн

Анна Болейн, образованная и амбициозная, оказалась неудобной не только из-за отсутствия сына. Она активно вмешивалась в политику, имела влияние при дворе и формировала свой круг сторонников. Генрих VIII охладел к ней, а заодно начал бояться силы ее власти.

Чтобы избавиться от Анны, ей приписали адюльтер с пятью мужчинами, включая родного брата. Все были казнены. Это была публичная казнь, как акт устрашения и окончательного разрыва.

Обвинения против Анны были настолько абсурдны, что даже ее враги не поверили в них. Это была казнь, нужная королю, чтобы расчистить себе путь. Он женился на Джейн Сеймур через одиннадцать дней после казни.

Женитьбы как государственные альянсы

Джейн родила ему долгожданного сына — Эдуарда. Но сама умерла вскоре после родов. Генрих VIII искренне горевал, и больше ни одна жена не смогла вытеснить Джейн из статуса «единственной любимой». Однако правителю были нужны новые союзы.

Анна Клевская, четвертая жена, приехала из протестантской Германии. Брак оказался провальным — Генрих VIII посчитал ее «отвратительной» и быстро развелся. Анна хотя бы осталась живой, получила титул «сестры короля» и роскошные владения. Жена осталась цела — отчасти из-за того, что не успела стать угрозой.

Пятая жена, Екатерина Говард, была юной красавицей. Генрих VIII обожал ее, но вскоре вскрылись ее прошлые и, возможные нынешние романы. Обвиненная в измене, она была обезглавлена. Казнь сопровождалась унизительной кампанией по дискредитации.

Последняя жена

Шестая и последняя жена, Екатерина Парр, была старше короля, спокойнее, мудрее. Она ухаживала за больным Генрихом, поддерживала хорошие отношения с его детьми, не бросала вызов его власти и не давала повода для ревности. Именно это ее и спасло.

Генрих VIII умер в 1547 году, оставив после себя одного сына — Эдуарда VI, который правил недолго и умер в юности. Власть перешла к его дочерям — сначала к жесткой и мрачной Марии, а потом к выдающейся Елизавете I.

Подводя итог: правитель не был безумцем. Он был политиком, считавшим, что он вправе распоряжаться жизнями. Каждая казнь была рационализирована: измены, политический саботаж, угроза династии. В своих целях он использовал законы, суд, советников. Но во всех этих казнях также легко читается эмоциональный контекст: страх, неуверенность Генриха VIII и желание держать все под контролем. В эпоху, когда король был абсолютной фигурой, любая женщина, ставшая слишком влиятельной или неудобной, превращалась в угрозу.

Генрих VIII вошел в историю как тиран, но он изменил религиозную карту Европы, укрепил монархию, создал новое положение церкви. Парадокс: он был одержим сыном, но величайшим правителем после него стала его дочь. И, возможно, самой большой иронией стало то, что реформы, которые он ввел через кровь, в итоге обеспечили стране стабильность при правлении той самой женщины, которую он не рассматривал в качестве главы государства.

