Урод с красивой душой: история человека-слона Джозефа Меррика

Он был звездой шоу уродов Викторианской эпохи и человеком с самой деформированной внешностью в истории. Медики пытались раскрыть загадку Джозефа Меррика (Joseph Merrick) вплоть до его смерти в 1890 году. История на этом не закончилась: о нем продолжают говорить и сегодня. Ученые хотят найти причину болезни Меррика, а Майкл Джексон даже пытался выкупить его кости.

© Кадр из фильма «Человек-слон»

Читайте историю о человеке с уродливой внешностью и красивой душой.

Он был объектом интереса и насмешек в течение всей своей жизни. Его рассматривали, на него тыкали пальцем, его изучали восхищенные викторианцы: от пытливых врачей до праздных зевак.

Джозеф Меррик, Человек-слон, как его называли, страдал от множества деформаций на теле. У него были огромные костные наросты на голове, правая рука была больше левой, правое бедро — больше и толще левого, а позвоночник ужасно искривлен, из-за чего тело мужчины было скрючено. Восьмисантиметровая опухоль на губах Джозефа обезобразила его рот.

Человек-слон всю жизнь колесил по Европе в составе шоу уродов. Умер он в возрасте 27 лет в Лондонской больнице в Уайтчепеле. Пациент удивил врачей и персонал лечебницы своим умом и чуткой душой. Смерть наступила, когда мужчина попытался прилечь, чтобы поспать: вес собственной головы задушил его. Это случилось 11 апреля 1890 года.

Его скелет хранится в маленьком музее Лондонской больницы, где он испустил дух. Место захоронения мягких тканей и органов оставалось неизвестным до сих пор. Автор биографии Меррика, Джо Вигор-Манговин (Jo Vigor-Mungovin), утверждает, что ему удалось обнаружить могилу Человека-слона на кладбище в Лондон-Сити. Открытие доказывает, что интерес к личности самого известного урода 19 века не угас до сих пор.

Результаты вскрытия, которое проводил доктор Фредерик Тревес (Frederick Treves) сразу после смерти Человека-слона, свидетельствуют о том, что он умер от удушья, а шейные позвонки были смещены. Надеясь на то, что медики в будущем смогут детальнее исследовать загадку необычного состояния пациента, он отделил мягкие ткани и органы от скелета и поместил их в раствор формальдегида, а также сделал гипсовые отпечатки головы и губ пациента. Все это было уничтожено во время бомбардировки Блиц во Второй мировой войне, надежды на разгадку тайны Меррика не осталось.

Потеря образцов и архивных документов разрушила все шансы на установление правильного диагноза заболевания, которое сделало Меррика самым деформированным человеком в истории.

Раньше медики предполагали, что мужчина страдал от нейрофиброматоза — генетического расстройства, при котором у больного возникают опухоли. Но недавние исследования его сохранившихся останков показали, что этот диагноз был ошибочным.

Некоторые врачи предположили, что у Меррика был редкий синдром Протеуса, при котором кости, кожа и другие органы чрезмерно быстро растут. В 2003 году ученые взяли образец ДНК из волос и костей Меррика, но точно определить синдром, прогрессировавший в организме Человека-слона, не удалось.

© Предположительно так мог бы выглядеть Джозеф «Человек-Слон» Меррик, если бы не болезнь

Сейчас предполагают, что он страдал сразу от двух редких синдромов, что делает его уникальным примером в истории медицины. Однако точный диагноз ученые установить так и не смогли.

Чтобы хоть немного пролить свет на жизнь Джозефа Меррика, международная группа экспертов начала поиски его родственников. Они разыскали внучатых племянников, но те мало что знали о своем известном дедушке. Ученые взяли у них образцы ДНК, чтобы определить, есть ли в семейных генах что-то, что поможет разгадать тайну Человека-слона.

Поговаривают, что Майкл Джексон восхищался Джозефом Мерриком, проводя параллели между своей и его жизнью. После многократного просмотра черно-белого фильма «Человек-слон» (1980) поп-король приходил в Лондонскую больницу и часами сидел возле скелета Меррика. В 1987 году Джексон даже хотел выкупить его кости, чтобы пополнить ими свою коллекцию диковинных предметов, хранящуюся в калифорнийском поместье.

Человек-слон потерял мать в 11 лет. Женщина была похоронена в могиле без указания имени, потому что у семьи не было денег на каменное надгробие. Место ее захоронения удалось обнаружить в 2014 году.

Некоторые родственники и те, кому не безразлична история Джозефа Меррика, добиваются того, чтобы останки самого несчастного и самого известного среди всех уродов в истории были похоронены на кладбище по-христиански.