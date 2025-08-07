Адская жизнь Тины Тернер. Что творилось за закрытыми дверьми

Королева рок-н-ролла Тина Тернер известна многим. Слава и успех пришли к ней благодаря труду и природному таланту, однако мало кому известно, сколько боли пришлось вынести артистке за пределами сцены.

Еще при жизни американскую исполнительницу считали лучшей среди современников. Она 8 раз получала премию «Грэмми» и попала в Книгу рекордов Гиннеса, собрав на своем концерте почти 200 тысяч человек.

В начале 1990-х Тина Тернер была включена в Зал славы рок-н-ролла и носила неофициальный титул королевы музыкального направления.

Кромешный ад

Анна Мэй Буллок (настоящее имя звезды) родилась в бедной семье. В десятилетнем возрасте она вместе с сестрой была отдана на попечение бабушки: родители решили развестись, и каждый начал строить свою жизнь.

Детство девочки было самым простым, она даже не мечтала о славе и карьере, но все решил случай. В 16-летнем возрасте Анна Мэй пошла с подругой на концерт местной группы. В те времена музыканты часто приглашали фанатов на сцену, и выбор пал на будущую знаменитость.

Анна не скрывала: она любила петь, но делала это по наитию. Однако этого хватило: 24-летний гитарист Айк Тернер оценил ее талант и решил не отпускать девушку. Впоследствии он станет ее продюсером, наставником, мужем и самым страшным кошмаром в жизни.

Выросшая без отца Анна поддалась обаянию нового знакомого. Она не могла получить хорошее образование из-за отсутствия денег, не строила планов на жизнь, так как не знала, куда податься. Единственной ее страстью была музыка. Ей она была готова посвятить всю жизнь.

Айк Тернер быстро взял девушку под свое крыло, а затем позвал замуж. Невесте было 23 года, а ее избраннику — уже перевалило за 30. Авторитет супруга был настолько силен, что Анна всерьёз решила: без него ей не выжить.

Именно Айк придумал для жены сценический псевдоним Тина Тернер и помог пробиться на большую сцену. Правда первые годы артистка пела за еду и похвалу. Гонорары она не видела, а супруг уверял: через это проходят все звёзды. На самом деле, все заработанные женой деньги он оставлял себе.

Популярность Тине обошлась слишком дорого: супруг не стеснялся изменять ей и приводить в дом любовниц, часто избивал и прилюдно унижал.

Первый серьёзный конфликт пары случился ещё до замужества. Айк избил Тину. Не смутила мужчину беременность подруги.

За 16 лет брака Тина Тернер собрала целую «коллекцию» увечий. Она лечила ожоги лица третьей степени из-за вылитого на нее горячего кофе, знала, что такое переломы рёбер и сломанный нос. Именно поэтому на фото внешность звезды все время разная: Тина старалась скрывать следы жестоких побоев и несколько раз выправляла форму носа.

«Все решали страх и унижение, никакой любви, никакой нежности. Он выплескивал мне в лицо горячий кофе. А мой нос он использовал как боксерскую грушу столько раз, что я чувствовала, как кровь стекала в горло, когда я пела», — призналась Тина в своей книге.

Артистка отметила: чаще всего скандалы и рукоприкладства супруг затевал под воздействием наркотиков. На утро он заявлял, что так признаётся в любви Тине. Окружение пары обо всем, конечно же, знало, но почему-то решило не вмешиваться. Женщина, собравшая стадионы и ставшая кумиром для миллионов фанатов, дома была рабыней и грушей для битья.

Исполнительница отметила: всего Айк был женат 14 раз. Каждую привлекательную девушку он желал сделать своей. Однако с Тиной отношения были иные. Ее Тернер воспринимал как обычный бизнес-проект. Брак был всего лишь обеспечением того, что она не сбежит. Их брак завершился через 16 лет. Айк сам подал на развод, устав от жены.

Похоронила детей

Несчастливый брак должен был стать самым тяжёлым испытанием в жизни артистки, но жизнь решила иначе.

В 19 лет она родила от саксофониста. Молодой человек отказался от мальчика, и Тине пришлось растить малыша одной. Сына она назвала Крейгом. Вскоре она родила сына Рональда от Айка Тернера. Через два дня после родов ей пришлось выйти на сцену, чтобы не сбивать графики.

Через восемь лет Тина узнала о новой беременности. Оставлять ребёнка она не стала: ей не хотелось, чтобы еще один малыш слышал и видел и ее разборки с мужем, постоянные слезы и кровь.

В итоге старший сын певицы не стал связывать себя со сценой. Он построил отличный бизнес. Но в возрасте 58 лет мужчина покончил с собой. Как потом рассказали близкие Крейга, он все время страдал из-за недостатка родительской любви и поддержки.

Через четыре года не стало и младшего сына Тины Рональда. Он пытался построить музыкальную карьеру, иногда выступал. Однако связь с ним певица потеряла ещё в подростковом возрасте. Он рано узнал, что такое наркотики, несколько раз привлекался за их хранение.

Наладить общение у родственников так и не вышло. В итоге в возрасте 62 лет мужчина скончался от инфаркта.

Новая любовь

Почти в 50 лет Тина познакомилась с продюсером Эрвином Бахом. Между ними сразу завязался роман, но в брак вступать звезда отказывалась. Она все ещё боялась мужчин и была уверена: второй муж тоже будет бить ее.

Однако возлюбленный проявил недюжинное терпение. Он был младше избранницы на 17 лет, но не оставлял надежды жениться на ней. В итоге почти через четверть века Тернер сдалась.

В 74 года она снова вышла замуж. Вскоре певица сообщила о завершении карьеры, а через несколько месяцев у нее случился инсульт. Артистка была парализована: она не могла ни ходить, ни сидеть. Все заботы о ней взял на себя новоиспечённый муж.

Эрвин Бах нашел лучших врачей и поставил жену на ноги. Но на этом удары судьбы не закончились. Вскоре врачи диагностировали у певицы рак кишечника. Тина отказалась от химиотерапии и лечилась народными методами. Рак в итоге отступил, но отказали почки.

В какой-то момент Тернер задумалась об эвтаназии. Но случиться этому помешал Эрвин. Он подарил жене свою почку.

«Он сказал, что его жизнь и так прекрасна и он все равно отдаст свою почку», — рассказала певица.

Мужчина продлил жизнь любимой ещё на несколько лет. В возрасте 84 лет Тина Тернер покинула этот мир.

Она старалась не говорить о своих проблемах, прятала боль и синяки за улыбками, наслаждаясь каждым прожитым моментом. Ее отрадой были поклонники, которым она отдавала все, что имела: талант и любовь.