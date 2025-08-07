Нино Берия: судьба самой красивой кремлевской жены

Одно имя сталинского шефа безопасности Лаврентия Берии наводило ужас на простых граждан. А вот жену его считали первой кремлёвской красавицей. Нино Берия была яркой брюнеткой со жгучими глазами, и по ней вздыхали многие мужчины. Но никаких романов Нино не заводила – всю жизнь она оставалась верной и преданной своему мужу. Даже когда его не стало.

Как познакомились Лаврентий и Нино?

В начале 1920-х годов Нино Теймуразовна оставшаяся сиротой, проживала в семье своего родственника Саши Гегечкори. Когда Саша был арестован за свою деятельность в большевистской организации, Нино стала передавать ему письма и встретилась с его сокамерником Лаврентием Берией. После установления советской власти в Грузии, Берия специально приехал из Баку, чтобы попросить руки Нино у Гегечкори. Однако, Саша отказал, так как Нино была несовершеннолетней. В результате, Нино самостоятельно решила выйти замуж за Лаврентия. Эту историю Нино рассказала в интервью тбилисской газете "7 дгэ".

По словам Нино, советское правительство планировало отправить Лаврентия в Бельгию для изучения вопросов переработки нефти, при условии, что он будет женат. "Я подумала и согласилась: лучше создать свою семью, чем жить в чужой", - объясняет Нино.

Кремлёвская жена

Женитьба 22-летнего молодого человека на 16-летней девушке по тем временам являлась нормой. Нино Теймуразовна не раз заверяла: в брак она вступила по собственному желанию. Вот только в Бельгию ехать так и не пришлось. Семья жила в Грузии, затем переехала в Москву, где Нино работала научным сотрудником Тимирязевской академии. Берия вошёл в ближний круг Сталина, занимался в том числе и вопросами оборонной промышленности, разработками ядерного оружия и ракетной техники.

В отличие от жён многих других руководящих работников – Молотова, Калинина, Будённого, Поскребышева – жена Берии никогда не попадала под репрессии. Ей завидовали другие «кремлёвские жёны»: среди них она слыла первой красавицей, носила элегантные наряды, всегда выглядела безупречно, была умной, изящной, с потрясающим вкусом и чувством стиля.

Вдова Берии

Чёрная полоса началась для их семьи после кончины Сталина. 26 июня 1953 года Н. С. Хрущёв созвал совещание Совета министров СССР и поставил вопрос о соответствии Берии занимаемой должности. В результате Лаврентия Павловича сняли со всех постов и арестовали по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Помимо этого, ему были предъявлены и обвинения в половой распущенности, в том, что у него было множество любовниц, и не все вступали в связь с ним добровольно.

Нино Теймуразовна Берия и на допросах, и позднее в интервью эту информацию отрицала. Она утверждала, что все женщины, с которыми её муж якобы вступал в связь, на самом деле являлись… агентами госбезопасности. По её словам, Берия целыми днями пропадал на работе, и у него просто-напросто не было времени заводить романы…

После ареста Берии Нино Теймуразовну и сына Серго сначала держали под домашним арестом на одной из подмосковных госдач, затем отправили в тюрьму. До конца 1954 года оба они содержались в одиночных камерах: она на Лубянке, он в Лефортовской тюрьме. Чтобы воздействовать на Нино, перед ней даже инсценировали расстрел сына…

Когда Берия был расстрелян, семью выслали в Свердловск. Там Серго устроился на работу старшим инженером, но он и его мать находились под постоянным наблюдением. По окончании срока ссылки они вернулись в Грузию, откуда их в принудительном порядке вывезли опять в Россию. Впоследствии, по ходатайству группы видных учёных и в связи с болезнью Нино Теймуразовны, семье разрешили переехать в Киев. Нино Берия скончалась в Киеве в середине 1990-х, Серго Берия – в 2000 году.

Незадолго до смерти Нино Теймуразовна дала интервью, в котором полностью оправдывала мужа. Она утверждала, что Лаврентий Павлович не был причастен к массовым репрессиям, так как в Москву семья Берия переехала лишь в 1938 году, а основное количество репрессий пришлось на 1937-й. В наши дни стало известно, что Берия, напротив, выпустил из заключения многих, арестованных его предшественниками.

По словам вдовы, в повседневной жизни Берия был тихим, спокойным, сдержанным, никогда не повышал голоса на домочадцев, любил жену, сына и внуков, старался каждую свободную минуту проводить с близкими. Она считала, что её мужа убили «без суда и следствия» и что на самом деле Берия и другие соратники Сталина служили «высоким целям» и были преданы своей стране и своему народу.