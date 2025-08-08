Родить в 66: как живут мама и дочь, 20 лет назад прославившиеся на весь мир

История Адрианы Илиеску прогремела на весь мир два десятилетия назад. Она впервые стала мамой в 66 лет, оказалась в Книге рекордов Гиннесса и построила карьеру писателя. Почему Адриана не стала отказываться от мечты, и что из этого вышло — читайте в нашей статье.

Будущая мать-рекордсменка родилась в 1938 году. Она получила хорошее образование и стала преподавателем румынского языка. Страстью женщины была литература. Сначала она просто писала короткие рассказы, а затем из-под ее пера вышло почти 25 детских книг.

В 20-летнем возрасте Адриана вышла замуж. Но счастье в семье было недолгим. Сначала девушка узнала о беременности, но из-за перенесенного туберкулёза врачи настаивали на избавлении от плода. Медики убеждали пациентку: она еще сможет стать мамой, но позже. Сейчас роды станут опасными и для нее, и для здоровья малыша.

© Личный архив Адрианы Илиеску

С трудом Адриана решилась на аборт. Вскоре врачи сообщили неутешительный прогноз: стать мамой она больше не сможет. Женщина сильно горевала, что отразилось на отношениях с мужем. Мужчина не смог помочь жене справиться с ситуацией, попытки забеременеть снова не приводили к успеху, поэтому вскоре пара развелась. Больше женщина замуж не выходила.

Она с головой окунулась в работу, претворяла в жизнь каждую идею, лишь бы не думать о материнстве, которого ей не суждено испытать. Она уходила на работу рано утром и возвращалась поздно вечером, избегая парочек с детьми.

После выхода на пенсию Адриана почувствовала себя по-настоящему несчастной. Она долго рассуждала о жизни и в итоге решилась на рискованный шаг, который кардинально изменил ее жизнь и судьбу.

Не благодаря, а вопреки

В конце девяностых в Румынии заговорили о процедуре ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение стало для многих семей последним, если не единственным шансом, обрести счастье родительства. Не осталась в стороне и Илиеску.

Врачи скептически отнеслись к задумке женщины, но лишать ее надежды не стали. Первая попытка не увенчалась успехом. Эмбрион не прижился, а Адриане посоветовали как следует восстановить здоровье и попробовать снова. Медики надеялись, что женщина оставит затею, но Илиеску решила идти до конца.

© Личный архив Адрианы Илиеску

Спустя девять лет обследование показало: организм Адрианы готов к вынашиванию и рождению ребенка. К этому моменту будущей матери было уже 66 лет.

Ей пришлось использовать донорские яйцеклетки, так как свои уже не вырабатывались. Это означало, что ребёнок не будет ей родным по крови, но Адриану это не смущало. Она была готова на все, лишь бы стать мамой.

В 2004 году Илиеску обратилась к ведущему репродуктологу страны. Богдан Маринеску рассказал женщине обо всех возможных рисках, но пациентку они не испугали. Страх потерять свою жизнь во время родов был ничем по сравнению с жизнью без счастья материнства. После этого врач пошёл пациентке навстречу: они подписали соглашение, что, в случае смерти Адрианы именно Маринеску станет опекуном малыша.

Так врач не только помог женщине приблизиться к мечте, но и стал крестным отцом ее ребёнка.

Счастье и осуждение

В январе 2005 года Адриана родила дочь. Девочку счастливая мать назвала Элизой.

Общество отнеслось к истории Илиеску по-разному. Одни обвиняли женщину в эгоизме, а другие — восхищались ее смелостью и стремлением стать счастливой вопреки всему.

История женщины вызвала широкий резонанс в стране. После этого румынские власти подписали закон о запрете проведения ЭКО женщинам старше 50 лет, а румынская православная церковь и вовсе назвала процедуру противоестественным и греховным процессом.

© Личный архив Адрианы Илиеску

Несмотря на это, Адриана была счастлива. Единственное, о чем жалела женщина — о невозможности стать матерью раньше.

Говоря о здоровье и возрасте, Илиеску отмечала, что чувствует себя лучше и здоровее молодых девушек. Она полна энергии и готова покорять горы ради малышки Элизы.

Радость для матери

С ранних лет дочь Адрианы интересовалась точными науками. Девочка отличалась усидчивостью, рано научилась читать и писать.

В школе Элиза с лёгкостью впитывала новые знания, не раз принимала участие в олимпиадах и одерживала в них победы.

Мать и дочь были очень близки, ведь Адриана вкладывала в наследницу всю душу. Элиза не стеснялась матери, а ровесникам, называющим Адриану бабушкой, с гордостью заявляла: это лучшая мама на свете.

В январе 2025 года Элиза отметила 20-летие. Она учится сразу в двух университетах Бухареста и благодарна матери за жизнь.

В свою очередь 87-летняя Адриана ещё полна сил. При этом женщина понимает: времени быть рядом с дочерью у нее с каждым днем все меньше. Она смогла накопить приличное состояние, продавая книги, приобрела себе место на кладбище и заказала погребальную церемонию, чтобы не обременять дочь заботами. Илиеску призналась: она счастлива, что жизнь повернулась именно так и не стала бы в ней ничего менять.