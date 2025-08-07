Как китайский лидер нашел свою «фею пионов»

В странах Азии не принято «жить напоказ», поэтому о супругах лидеров многих стран этого региона нам почти ничего не известно. Не стал исключением в этом отношении Китай, который, кроме всего прочего, долгое время был одной из самых закрытых стран планеты. Супруги лидеров КНР редко баловали публику своим появлением, одевались по протоколу и старались во всем находиться в тени своего мужа. Но Пэн Лиюань, жена нынешнего Председателя КНР Си Цзиньпина сломала все шаблоны и стала любимицей своего народа и персоной, которую знают во всем мире.

Пэн Лиюань родилась 20 ноября 1962 года в городе Юнчэн, в провинции Шаньдун. Про семью первой леди КНР известно немного, но сама она утверждает, что ее родители трепетно относились к музыке и прививали ей любовь к изящным искусствам с раннего детства.

Еще в начальных классах родители заметили у ребенка способности к пению и решили дать Лиюань хорошее музыкальное образование. После музыкального училища девушка с прекрасным голосом и не менее выдающимися внешними данными оказалась буквально нарасхват — ее приглашали в разные коллективы как эстрадные, так и народные.

Но Пэн Лиюань была девушкой не только талантливой, но и серьезной и ее интересовала собственная карьера, а не сиюминутный успех в составе команды. Поэтому она вступила в ряды армии Китая, где без особых проблем заняла место солистки Ансамбля песни и пляски Шаньдунского военного округа.

Решение связать свою жизнь и певческую карьеру с армией было очень правильным, так как в те годы популярность военных коллективов била все рекорды и они имели преимущества в выборе площадок для выступлений. Со своим ансамблем Лиюань смогла выступать в лучших залах в разных уголках страны и даже за рубежом.

Девушка быстро стала настоящей звездой, и ни одно важное выступление коллектива не проходило без ее участия, а зрители специально приходили посмотреть на «фею пионов» — так нежно они называли свою любимицу. Концертная жизнь Пэн Лиюань очень нравилась, но был у нее один существенный недостаток. Из-за постоянных выступлений, гастролей и репетиций времени для личной жизни совершенно не оставалось.

Тогда за устройство личной жизни вокалистки военного ансамбля взялись ее друзья. Они организовали знакомство девушки с Си Цзиньпином, который в то время занимал должность мэра небольшого городка Сямэнь, расположенного на берегу моря.

Пэн Лиюань долго отказывалась от встречи с молодым человеком, но друзья ее убедили, что не будет ничего плохого, если она просто один раз пообщается с «замечательным парнем». Не слишком надеясь на эту встречу, Лиюань даже не стала наряжаться, а пришла в своей повседневной военной форме.

Но Си Цзиньпин и правда оказался очень необычным молодым человеком — воспитанным, эрудированным и веселым, поэтому он заинтересовал девушку. Что касается самого будущего лидера Китая, то он позже говорил, что уже спустя 40 минут общения был уверен, что Пэн Лиюань и есть девушка, которая станет его женой. Спустя много лет жена политика написала в своих воспоминаниях о первой встрече так: «Мое сердце екнуло — не это ли идеальный муж для меня?»

После первой встречи молодые люди встречались очень редко, так как жили в разных городах и имели плотные рабочие графики. Зато ничто не мешало паре созваниваться по вечерам и долго разговаривать на самые разные темы. Спустя год общения Пэн Лиюань и Си Цзиньпин решили пожениться.

Они могли позволить себе устроить свадьбу с размахом, но даже не рассматривали эту идею. Молодые разослали друзьям и коллегам жениха приглашения с коротким обращением «В семь вечера всем собраться, будет угощение», а сами отправились регистрировать брак и делать свадебные фото.

Гости до самого последнего момента не знали, что приглашены не на обычную вечеринку, а на свадьбу. Еще больше были они удивлены, когда увидели, что женится Си Цзиньпин на красавице Пэн Лиюань, которую знала и любила вся страна.

После свадьбы у слишком занятых молодоженов не было даже медового месяца — они провели вместе всего четыре дня и разъехались каждый по своим делам. Но этот брак был подарен молодыми людьми самой судьбой, поэтому несмотря на частую разлуку супругов, он не распался. В 1992 году в Лиюань родила дочь, которую назвали Си Минцзэ.

После рождения ребенка в жизни певицы мало что изменилось — она по-прежнему проводила много времени на гастролях, в том числе зарубежных. Старания Пэн Лиюань были вознаграждены и она хорошо продвигалась по службе, получив в итоге звание генерал-майора.

Си Цзиньпин также не терял времени зря и занимался своей карьерой. Он оставил пост мэра и несколько раз менял место работы и жительства, оставаясь при этом на государственной службе. В 2007 году политик стал одним из претендентов на главный руководящий пост страны, который он должен был занять через пять лет.

Такое высокое доверие партии требовало соблюдения определенных правил. Выступления Пэн Лиюань с ансамблем были нежелательны, поэтому певица без раздумий оставила службу и полностью посвятила себя семье. В 2012 году Си Цзиньпин был избран Генеральным секретарем ЦК КПК, а еще через год занял пост Председателя КНР.

Пэн Лиюань сопровождает своего мужа в официальных поездках, но не только в качестве супруги. Эта женщина стала настоящим стилистом политической элиты Поднебесной, создав неповторимый, очень привлекательный стиль официальной одежды.

Если раньше все визиты делегации КНР проводили в обычных европейских костюмах с галстуками, то стараниями Пэн Лиюань была создана особая официальная одежда, в которой сочетается европейский стиль и национальные китайские традиции костюма.

Иногда лидер КНР и его спутница предпочитают особенно колоритную одежду. Например, во время визита в Нидерланды на прием в королевский дворец Председатель КНР и его жена пришли в национальных китайских костюмах, вызвав этим восторг присутствующих и миллионов зрителей во всем мире.

Позже это стало хорошей традицией и теперь, отправляясь в резиденции монархов и президентов, пара одевается в традиционные костюмы своей страны. В ноябре 2014 года Лиюань одела по своему вкусу и гостей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходившего в Пекине.

Многие уверены, что Пэн Лиюань делает для своей страны не меньше, чем ее влиятельный супруг. Своей добротой, красотой и харизмой эта женщина помогает вернуть Китаю «человеческое лицо», которое этой страной было частично утеряно за годы правления прошлых политических лидеров.