Что стало с генералами, которые остались верными Николаю II

В Февральскую революцию 1917 года почти все высшие русские военачальники сразу согласились с позицией начальника царского штаба генерала Михаила Алексеева: для предотвращения гражданской войны Николай II должен отречься от престола. Судьба зло посмеялась над этим убеждением: именно вследствие исчезновения монархической власти Россию через год захлестнуло пламя жестокой гражданской войны.

Но были в те февральские дни генералы, которые предлагали царю услуги своих войск по подавлению революции. А когда царь всё-таки отрёкся, и настала пора присягать Временному правительству, эти генералы демонстративно отказались. Правда, таких оказалось только трое. Двое из них – нерусские по происхождению.

Николай Иванов

Происхождение Николая Иудовича Иванова (1851-1919) остаётся предметом дискуссий. В дворянской родословной книге Калужской губернии 1908 года записан некий Иуда Иванов, внесённый в неё в 1853 году. Однако есть сведения, что Иванов родился в Чите, и что его отцом был какой-то ссыльный.

После окончания военной гимназии Николай Иванов продолжил военное образование и стал артиллерийским офицером. Его первое участие в боях (русско-турецкая война 1877-1878 гг.) не ознаменовалось ничем примечательным. В русско-японской войне 1904-1905 гг. он уже командовал корпусом и неоднократно проявил личную храбрость, за что был награждён двумя Георгиями. В 1908 году Иванов получил фактически высший на то время чин генерала рода войск (артиллерии): чин генерал-фельдмаршала в ХХ веке не был пожалован в русской армии никому.

В Первую мировую войну Иванов командовал войсками Юго-Западного фронта. Несмотря на успешные вначале действия этого фронта военные историки критически оценивают деятельность Иванова на этом посту, отмечая, что он неоднократно не использовал выгодную обстановку для нанесения противнику более значительного поражения. Преемником Иванова на посту командующего фронтом стал более энергичный Алексей Брусилов, а Иванова взял к себе в Ставку генерал-адъютантом Николай II.

Император, когда до него 27 февраля 1917 года дошли сведения о беспорядках в Петрограде, и что столичный гарнизон отказался повиноваться начальству, предоставил в распоряжение Иванова батальон Георгиевских кавалеров и приказал прибыть в Царское село для обеспечения безопасности царской семьи. Туда же должны были прибыть направляемые с фронтов верные царю воинские части. Иванов должен был принять командование над ними в Царском Селе и двинуться на Петроград.

Сейчас известно, что начальник царского штаба генерал Михаил Алексеев и командующие фронтами саботировали приказ Николая II о выделении войск. Но даже если бы этого не произошло, сосредоточиться выделенные войска могли не раньше 3 марта. С одним батальоном Иванов, разумеется, ничего не мог сделать. После того, как стало известно об отречении царя, Иванов отправился назад в Ставку, но был арестован и доставлен в Петроград.

По приказу министра юстиции Керенского Иванов был освобождён. В дальнейшем он принял один из командных постов в Белом движении на юге России, но не успел ничего сделать, так как в январе 1919 года скончался от тифа.

Фёдор Келлер

Фёдор Артурович Келлер (1857-1918) происходил из военной семьи обрусевших немцев, многие члены которой были генералами. В 1877 году он добровольцем пошёл на русско-турецкую войну и получил на ней два Георгиевских креста. В дальнейшем он заслужил ещё два Георгия, но уже офицерских.

Известность Келлер получил в 1906 году тем, что пережил два покушения революционеров на него. Командуя в Первой мировой войне кавалерийской дивизией, одержал ряд блестящих побед над неприятелем, за что в 1916 году Николай II наградил его золотым оружием, назвав при этом «первой шашкой России». Чин генерала от кавалерии Келлер получил за полтора месяца до революции.

Известие об отречении императора застало Келлера на посту командира 3-го кавалерийского корпуса, находившегося в резерве. 6 марта 1917 года он послал телеграмму Николаю II, в котором умолял его не покидать престола и предлагал свой корпус в его распоряжение для подавления крамолы. Телеграмма явно запоздала. Келлер отказался приводить к присяге на верность Временному правительству свой корпус, за что был 15 марта отправлен в отставку.

Келлер не был доволен Белым движением, так как оно отказывалось выставить монархические лозунги. Наконец, он решил принять предложение марионеточного прогерманского «гетмана Украины» Павла Скоропадского возглавить формируемые в Киеве из находившихся там русских офицеров вооружённые силы для защиты города от петлюровцев. Но в этой должности Келлер пробыл недолго: с 18 по 26 ноября 1918 года. За это время он успел издать ряд политических приказов в монархическом духе, за что и был отрешён от командования.

Киевская активность оказалась роковой для Келлера. Когда в город вошли петлюровцы, Келлер скрывался одно время в Михайловском монастыре. Он категорически отверг предложение немцев скрыться в расположении их частей, сменив русскую форму на германскую. Наконец, петлюровцы схватили Келлера и убили вместе с двумя его адъютантами (21 декабря 1918 года). Его золотую шашку «атаман» Коновалец преподнёс Петлюре.

Хан Нахичеванский

Гусейн Хан Нахичеванский (1863-1919) происходил из семьи наследственных ханов Нахичевани, принявших в 1828 году русское подданство. Из этой семьи выходили редкие в русской армии генералы-мусульмане. Окончив Пажеский корпус, Гусейн Хан постоянно участвовал в торжественных приёмах иностранных монархов в России. Но он оказался способен не только к свитской службе и придворным церемониям, что показала русско-японская война, где командовавший 2-м Дагестанским добровольческим конным полком Гусейн Хан проявил личную храбрость и был награждён Георгием.

В самом начале Первой мировой войны Гусейн Хан был назначен командиром Сводного кавалерийского корпуса и участвовал в наступлении на Восточную Пруссию. Несмотря на проявленную им личную храбрость и полученное ранение, историки считают его командование неудачным. Тем не менее, Николай II всегда высоко ценил и регулярно награждал Хана Нахичеванского, ставшего в 1916 году генералом от кавалерии.

Известие о революции застало Гусейн Хана командиром резервного Гвардейского кавалерийского корпуса. 3 марта 1917 года он направил телеграмму генералу Алексееву, в которой выражал готовность умереть за монарха. Телеграмма не была передана Алексеевым императору. Гусейн Хан отказался привести Гвардейский корпус к присяге на верность Временному правительству. Это сделали без него, а 16 апреля Хана Нахичеванского официально уволили из армии. Его начальник штаба генерал-майор барон Александр Винекен застрелился.

В мае 1918 года Хана Нахичеванского, жившего в Петрограде, арестовали большевики и объявили заложником. Гусейн Хан содержался вместе со многими великими князьями. Как предполагают, он был расстрелян одновременно с ними 29 января 1919 года.