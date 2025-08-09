Какую информацию о своей матери всю жизнь скрывал Андропов

Юрий Андропов, генсек СССР, остается очень загадочной фигурой. Его биография до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов, особенно в отношении его родителей. Возникают споры среди историков относительно личности отца Андропова, но также много тайн скрывается в жизни его матери.

Приемная дочь

В биографии Юрия Владимировича Андропова остаются белые пятна. Сам Андропов не размышлял о своей собственной истории жизни. Он утверждал, что его мать, Евгения Карловна Флекенштейн, родилась в Москве в семье ремесленника. Однако, в разговоре с инструктором ВЛКСМ Капустиной, которая интересовалась деталями его биографии, Андропов сообщил, что его мать, якобы происходящая из мещан Рязанской губернии, была удочерена уроженцем Финляндии, часовым мастером Карлом Флекенштейном, проживавшим в Москве.

Позже появилась версия, что Евгения Флекенштейн была прачкой или горничной. Однако Андропов предпочитал не менять информацию о том, что его мать была удочерена семьей Флекенштейнов. Ему было важно продвигаться по карьерной лестнице, а в то время еврейские корни могли стать серьезным препятствием. В любом случае, Карл Францевич и Евдокия Михайловна Флекенштейн жили в Москве, занимались торговлей часами и ювелирными изделиями, владели магазином "Ювелирные вещи" и имели четырехэтажный особняк на Большой Лубянке.

Жизнь в Москве

По всей видимости, бизнес Флекенштейнов шел успешно. Однако в 1915 году Карл Францевич скоропостижно скончался. По предположениям Анатолия Терещенко, автора книги «Колокола тревог», причиной внезапной смерти приемного деда Юрия Андропова мог стать знаменитый антинемецкий погром, в результате которого пострадал упомянутый ювелирный магазин. Терещенко считает, что Флекенштейн умер от переживаний или от несовместимых с жизнью побоев. Как бы то ни было после того, как Карл Францевич ушел в мир иной, магазином начала заправлять его супруга Евдокия Михайловна. Примечательно, что мать Андропова в семейном бизнесе не участвовала, а с 17 лет работала учителем музыки в женской гимназии Ф.Ф. Мансбаха в Москве.

Мало того, как пишет Владимир Колганов в своей книге «Загадочная Русь: от Рюрика до Путина», Евгения Карловна Флекенштейн проживала в Москве до 1916 года. В этом случае возникает вопрос, почему своего сына Юрия она, согласно официальной биографии Андропова, родила в 1914 году на станции Нагутская Ставропольской губернии? К тому же Колганов сомневается в том, что бедный студент-железнодорожник Владимир Константинович Андропов, который считается отцом советского генсека, сумел очаровать дочь состоятельного торговца да еще и уговорить ее отправиться вместе с ним в провинциальную глушь.

Дата и причина смерти

Впрочем, этот брак оказался недолгим. Вскоре после рождения сына, как утверждает Олег Фочкин, автор издания «Москва», Евгения Флекенштейн развелась с Владимиром Андроповым. По другим данным, Андропов-старший умер от тифа в 1919 году. Флекенштейн же уехала вместе с ребенком в Осетию, где в 1921 году снова вышла замуж за Виктора Александровича Федорова. Отчим пережил мать Андропова: Евгения Карловна, по данным, приведенным в издании «Россия: вчера, сегодня, завтра» В.С. Белых, умерла в 1927 году, когда будущему главе КГБ едва исполнилось 13 лет. Интересно, что Уильям Таубман, автор книги «Горбачев. Его жизнь и время», утверждает, что Евгения Карловна ушла из жизни в 1923 году.

Вообще, как отмечает в своей книге «Предвечный трибунал: убийство Советского Союза» Алексей Кофанов, Евгения Флекенштейн «умирала» много раз. Кроме перечисленных дат сам Юрий Андропов в своих автобиографиях указывал в качестве года смерти матери и 1929, и 1930, и 1931 годы. Достоверно ничего неизвестно и о причинах смерти Евгении Карловны. Большинство авторов исторической литературы обходят эту тему стороной. Однако Юрий Лубченков в издании «Главы государства российского. Выдающиеся правители, о которых должна знать вся страна» сообщает о том, что Флекенштейн умерла от туберкулеза. Сколько лет было покойной тоже сказать сложно. Как правило, на месте, где обычно проставляется дата рождения, историки предпочитают оставлять знак вопроса.