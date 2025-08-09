Кем были последние расстрелянные женщины в СССР и что они совершили

После присоединения России к Совету Европы в 1996 году в стране был введен мораторий на применение смертной казни. В течение большей части советского периода она использовалась как наивысшая мера наказания за самые серьезные преступления. В конце СССР количество казней сократилось, и в обществе начали обсуждать возможность гуманизации уголовного законодательства

Палачи-карьеристы

В 1980-х годах смертная казнь неоднократно применялась к абсолютно невиновным людям. В это время в Белоруссии действовал маньяк Геннадий Михасевич, известный как Витебский душитель. Он убил 36 женщин.

Местные правоохранительные органы неудачно подошли к расследованию этого дела. Руководство милиции было заинтересовано только в продвижении по службе и получении материальных преимуществ, которые можно было получить, поймав этого кровавого маньяка.

Сбором улик и доказательств особо не занимались, под подозрение автоматически попадали граждане с криминальным прошлым. Один из таких был безработный бездомный Николай Тереня.

Судимый ранее "асоциальный элемент", он стал удобной жертвой для карьеристов в милиции. Ему были приписаны несколько убийств Михасевича, и его расстреляли в 1980 году

Женская доля

К представительницам прекрасной половины человечества высшая мера наказания в Советском Союзе применялась крайне редко. С 1962 по 1989 годы в стране привели в исполнение более 22 тысяч смертных приговоров. Из них лишь три в отношении женщин, и все во времена позднего СССР.

В 1979 году была расстреляна Антонина Макарова (Тонька-пулеметчица), сотрудничавшая с немцами во время войны. Она лично расправилась с сотнями мирных жителей и партизан.

В 1983 году казнили Берту Бородкину, осужденную за хищение государственного имущества, а в 1987 году высшую меру применили к серийной отравительнице Тамаре Иванютиной, убившую 40 человек, в том числе малолетних детей.