Миллионер из США и борьба с раком: история Аиды Ведищевой

Наверняка вы когда-либо слышали строчки: «Вертится быстрей Земля». Их исполняет советская и американская певица Аида Ведищева (настоящее имя Ида Вайс), которая родилась в Казани. Редакция 116.RU расскажет о популярности, причинах эмиграции и личной жизни 84-летней артистки.

Семья

Аида родилась в Казани накануне Великой Отечественной войны, 10 июня 1941 года. Родители перебрались в Татарстан по службе, раньше они жили в Киеве. Ее папа, Соломон Вайс, еврей по национальности, был профессором медицины, и его пригласили читать лекции по стоматологии в местном университете. Позже его труды использовали как учебные пособия в медицинских университетах страны. Мама Аиды, Елена Емельянова, тоже была связана с медициной: она работала хирургом.

Аида росла творческой девочкой и любила танцы. С 4 лет девочка начала изучать английский. Родственники семьи увлекались музыкой, поэтому в доме часто проводились домашние концерты.

Начало карьеры

Когда Аиде-Иде исполнилось 10, семья переехала в Иркутск. Там она окончила музыкальное училище и начала играть в местном Театре юного зрителя (ТЮЗ) и Иркутском музыкальном театре.

По настоянию родителей Ида также получила высшее образование в институте иностранных языков (тогда она еще не догадывалась, что они ей очень пригодятся). После этого девушка уехала в Москву и подала документы в Высшее театральное училище имени Щепкина. Она сдала экзамены, но на собеседовании ей отказали.

Тогда Вайс решила начать карьеру певицы. Девушка стала участницей Харьковской и Орловской филармоний, входила в состав оркестров музыканта Олега Лундстрема и артиста Леонида Утесова, выступала с ансамблями «Мелотон», «Голубые гитары» и коллективом «Поющие новеллы».

Популярность и конфликт с властью

Вайс постепенно шла к популярности. В 1966 году о ней заговорили по всему Советскому Союзу. Тогда на экраны вышел фильм «Кавказская пленница», в котором героиня исполнила голосом Аиды «Песенку о медведях». Ради записи этой песни режиссер вызвал Ведищеву с гастролей на Дальнем Востоке. В ближайшие дни после этого фанаты раскупили 7 миллионов пластинок с этой записью.

«Она была очень популярна, потому что народу на всех концертах всегда было битком. Просто люди ее обожали», — высказывался о ее творчестве композитор Теодор Ефимов.

Советское начальство посчитало песню вульгарной, и певица осталась крайней. После выхода фильма на экраны она даже не увидела своего имени в титрах.

Через год Ведищева записала песню «Гуси, гуси». С ней она выступила на международном фестивале в Польше, который сравнивали с «Евровидением», и стала дипломантом.

Во время выступления в Польше распространилась новость о том, что в Прагу вошли советские танки. Ведищевой сразу стали поступать звонки из Москвы с предупреждениями, что зрители, сочувствующие чехам, могут освистать конкурсантку. Но это ее не остановило. И получилось: девушка вызвала восторг у публики! Однако она попала в так называемый черный список, в котором числились неблагонадежные артисты.

Неодобрение со стороны властей усилилось, когда на экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука». Аида спела песню для чувственного танго «Помоги мне» и тоже не оказалась в титрах. Фильм и песня стали популярными, а певица получила предупреждение от Министерства культуры: чиновники потребовали от нее «прекратить это безобразие».

Настоящим гимном молодежи в 70-е годы стала песня «Товарищ», написанная композитором Олегом Ивановым. Артистка не побоялась исполнить эту песню на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов, который транслировали по радио, и получила 1-е место.

Популярными также стали ее песни «Смешной паренек», «Колыбельная медведицы» из детского мультфильма о медвежонке «Умка», «Первая весна», «Я буду ждать тебя» из кинофильма «Белый рояль».

Ведищеву не пропускали на телевидение, ограничивали в концертах. Более того, когда композиция «Лесной олень» стала победителем в популярной программе «Песня года», ее вместо Аиды пригласили исполнять Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. В середине 70-х годов имя и фото артистки вовсе исчезли с афиш, а видеопленки и магнитные записи были размагничены и уничтожены. Если бы Ведищева не составляла собственный архив-дискографию, то знаменитые песни были бы утеряны.

Переезд в США

Устав от давления, 39-летняя Аида решила уехать в США. Она эмигрировала в Штаты в 1980 году. За границей ей пригодилось знание языка.

«Когда все сели в самолет, маленький самолет вдруг стал символом свободы. Все обнимались, кричали, целовались, все были какие-то сумасшедшие», — делилась Ведищева.

В Штатах артистка начала учиться в театральном колледже. Через 2 года она уже выступала в концертном зале Нью-Йорка — Карнеги-холле. Продюсером стал Джо Франклин, который ранее работал с Барбарой Стрейзанд. После переезда Ведищева даже сменила имидж — стала блондинкой.

Позже она переехала в Калифорнию из-за проблем со здоровьем и взяла себе псевдоним Amazing Aida (Удивительная Аида). Она часто выступала в клубе в Беверли-Хиллз. Аида стала первой эстрадной певицей из России, покорившей Америку. Вокалистка специализировалась на бродвейских мюзиклах и сама писала музыку.

«Я стала "агентом Аиды Ведищевой", то есть я делала так: приходила в парике и говорила: "Вот так и так, есть такая-то звезда из России". Одним словом, я стала заключать контракты сама для себя», — рассказывала сама Аида.

Также артистка исполняла русские и цыганские романсы, а также еврейские народные песни. В репертуаре Ведищевой были композиции на английском и русском языках, такие как «Баллада о Чернобыле», «Старый сад», «Я вернусь, Москва!», «Жизнь — это музыка», «Рождество». Кроме того, Аиде принадлежит мюзикл «Шедевр и поющая Свобода», посвященный теракту 11 сентября 2001 года.

«Это надо было иметь бойцовский характер и рассчитывать на свою силу, чтобы знать, что ты не едешь в никуда», — размышляла подруга Аиды Виолетта Монова о ее эмиграции.

Ее песни также радовали фанатов в Советском Союзе, там они выходили на пластинках. В 2002 году Аида выпустила диск в стиле ретро и назвала его «Где-то на белом свете». Позже стали появляться клипы, в которых использовались кадры из фильмов и концертной хроники 60–70-х годов.

В 2017 году в Екатеринбургском театре поставили спектакль, посвященный творчеству артистки. В 2019-м на экраны вышел документальный фильм «Легенды музыки. Аида Ведищева».

Ведищева почти каждые полгода летала в Россию и без афиш концертов собирала огромные залы фанатов, но для нее это была уже совсем другая страна.

Личная жизнь

Впервые Вайс вышла замуж в 20 лет. Ее возлюбленным стал артист цирка, акробат Вячеслав Ведищев. Муж дал ей новую фамилию, а она добавила к своему имени одну букву. По ее словам, чтобы избежать антисемитских настроений, которые существовали в руководстве Совгосконцерта. Вскоре у молодоженов родился сын Владимир, но после этого пара рассталась.

Вторым мужем Аиды стал пианист и руководитель ансамбля, в котором она работала, Борис Дверник. Ведищева была старше супруга на 9 лет. Совместного будущего у них не было — они разошлись, а позднее Борис покончил жизнь самоубийством.

В 45 лет певица снова вышла замуж. Ее избранником стал миллионер Джей Маркафф, который был старше ее на 15 лет. Оказалось, что муж был против ее певческой карьеры, и брак быстро распался. А вот развод длился аж 3 года.

В начале 90-х врачи диагностировали у Аиды рак желудка в запущенной стадии. Они не рекомендовали делать операцию, но женщина настояла на своем. Всё это время рядом с ней был друг, израильский бизнесмен Наим Беджим. Он поддержал ее в решении сделать операцию, и не напрасно: болезнь отступила. Аида вышла замуж за Беджима, и пара до сих пор счастлива вместе.

Сейчас

Сейчас Ведищевой 84 года, и она до сих пор живет в Калифорнии. После пандемии ковида артистка редко выходит на сцену. Интересно, что она всегда считала родиной именно Россию и благодарила Советский Союз за прекрасное воспитание и образование. Она даже признавалась, что мечтает о большом концерте именно в России. Но за все эти годы Америка стала для нее вторым домом.

