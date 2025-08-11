«Спящий пророк» предсказал, каким будет преемник Путина

Американская религиозная традиция породила немало довольно необычных персонажей, но большинство из них известны, прежде всего, у себя на Родине. Однако есть и исключения. Таким стал Эдгар Кейси (на заглавном фото), прославившийся в первой половине XX века как один из самых ярких пророков за всю историю человечества.

И среди пророков он был известен своей особенностью: его предсказания были куда точнее, нежели «творчество» его многих коллег, которое довольно туманно по смыслам и может быть истолковано тысячью способов. Возьмите, например, катрены (четверостишия с предсказаниями) Мишеля де Нострадама!

Загадка для исследователей

«Спящий пророк» же (так называли Кейси за то, что свои видения он получал в специальном трансе) отличался удивительной порой однозначностью. Так, он точно указал годы существования Третьего рейха и падение Гитлера.

Сумел предвидеть, что 1991 год станет последним для Советского Союза. Кроме того, Кейси был довольно систематичен. За более чем 40 лет своей «практики» он провёл более 14 тыс. сеансов «чтения», как он их называл.

Ныне его предсказания изучают современные исследователи. В конце концов, он предсказал фондовый крах 1929 года и победу СССР во Второй Мировой войне.

Умер Эдгар Кейси в самом начале 1945 года. Он не увидел ни свершения ряда своих прогнозов, ни даже ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Однако многие его предсказания поражают ученых и обывателей и по сей день.

Морская судьба

Что ждать всем миру согласно его предсказаниям? Тяжелейшие испытания в XXI веке грозят, по «видениям» медиума, западной цивилизации. Тут уместно вспомнить известные строки:

«Горе тебе, Вавилон, город крепкий... Ибо в один час свершился суд твой».

Допустим, не в один час, но потрясет Запад основательно. По Кейси, причиной тому станут «события» на юге Тихого океана. Они «аукнутся» в самых разных местах на планете.

«Перестанут существовать Япония, Калифорния, Нью-Йорк, Рим, Париж, Лондон», - зафиксировано в стенограммах его «чтений».

Причиной всему станут катаклизмы, которые затопят одни земли. Зато в других местах поднимется морское дно.

Пока же учёные думают, что может «активировать» подобный сценарий. Из наиболее вероятных «триггеров» - падение крупных астероидов или ядерный удар. Они могут сместить литосферные плиты. Что и запустит цепь катастроф.

Духовное возрождение Китая

Кейси был одним из немногих, кто в первой половине прошлого века не побоялся спрогнозировать возвышение Китая. Ещё в год смерти пророка Гоминьдан и Компартия Китая готовились вцепиться снова в глотки друг друга – после того, как Япония капитулирует.

Но из гражданской войны Китай вышел коммунистическим исполином, которого побаивались даже союзники по лагерю. Кейси же предсказывал в будущем духовное возрождение этой страны.

Мог ли кто-то поверить сто лет назад, что нищая крестьянская страна сможет диктовать условия Западу?

«Китай станет колыбелью христианства», - заявлял после сеансов «спящий пророк».

Пока что это звучит парадоксом. «Красный» Китай вообще очень прохладно относится к религиям, а уж к христианству... Тем не менее, многие полагают, что речь может идти как о духовном возрождении в этой стране в будущем, так и о вероятной корректировке политического курса КНР.

Столицу мира перенесут в Новосиб?

Интересную роль Эдгар Кейси отводил в будущем России. Как мы уже сказали, он точно указал на завершение коммунистического правления и распад СССР в конце прошлого века.

«После придёт время, когда Россия станет надеждой всему человечеству», - заявлял пророк.

«Сеансы» показывали, что Россия даст людям настоящую свободу, и тогда каждый заживет «ради ближнего своего». Кейси указал и на религиозное возрождение в нашей стране.

Эдгар Кейси «увидел», что катастрофы затронут нашу страну гораздо меньше стран Запада. По его прозрению, одним из самых привлекательных для жизни мест после катаклизмов станет Западная Сибирь.

«В том месте скапливается чистая энергия», - говорил пророк.

Кто возглавит мир?

Не обошёл стороной Кейси и возможные политические эволюции в мире. Касательно России он заметил, что следует обратить внимание на её нового руководителя.

Кейси полагал, что этот человек будет применять новые технологии, что даст ему возможность серьёзно нарастить популярность в мире.

Также он предсказал, что этот же человек станет «Властелином мира». Выходит, России уготовано судьбой стать глобальным лидером. Если это правда, то американцам стоит вспомнить о Кейси.

О нём, как и о других пророках до сих пор спорят все: обыватели, учёные, политики. Слишком уж точными оказались его предсказания о XX веке, чтобы отмахнуться от прогнозов на XXI-й как от причуд безумца.