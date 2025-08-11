«Самый талантливый и бессовестный»: как создатель пирамиды «МММ» вошел в историю

11 августа мог бы отмечать свой 70-летний юбилей один из самых известных людей 90-х — основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, которого не стало в 2018 году. Парадоксально, но мнения об этом человеке до сих пор разнятся. Многие, соглашаясь с официальной версией, выраженной в обвинительных приговорах суда, считают его мошенником, обворовавшим миллионы сограждан. Но хватает и тех, кто считает, что Мавроди лишь стал жертвой мести могущественных людей, которые не простили ему популярности и финансового успеха. О том, каким основатель «МММ» вошел в историю, — в материале «Ленты.ру».

Я не халявщик, я — партнер Леня Голубков главный герой рекламы «МММ»

Персонаж экскаваторщика Лени Голубкова в исполнении актера Владимира Пермякова из серии телевизионных роликов, рекламирующих АО «МММ», в общественном сознании является одним из главных символов и неотъемлемой частью образа финансовой пирамиды. Его самая знаменитая фраза была произнесена в ролике, по сюжету которого он спорит со старшим братом — насколько деньги, полученные в качестве дивидендов от вложений в «МММ», следует считать честно заработанными.

Сергей Мавроди на пресс-конференции, 4 марта 1994 года

Леня Голубков не купит себе дом в Париже Борис Ельцин президент России с 1991 по 1999 год

Ролики с Леней Голубковым, которые крутили по центральным телеканалам, вывели известность «МММ» на небывалый уровень. Граждане новой России, которых за десятилетия советской власти не баловали обучением даже основам финансовой грамотности, массово несли свои сбережения Сергею Мавроди. Всего за полгода работы стоимость акций и заменяющих их билетов «МММ» выросла в 127 раз.

Естественно, такой аттракцион невиданной щедрости привлек внимание властей, которые пошли на решительные меры и провели телевизионную антикампанию. Именно тогда свое отношение к финансовой пирамиде Мавроди Борис Ельцин. В одном из рекламных роликов «МММ» жена просит Леню Голубкова купить дом в Париже. Ельцин уверен — этому не бывать.

Москвичи покупают акции «МММ» возле главного офиса компании на Варшавском шоссе. 1994 год

В газетах пишут, что МММ — жулики, но я доверяю им больше, чем президенту Борису Ельцину и его правительству. Что для нас сделало правительство? Только обманывало своими денежными реформами Мария Васильевна пенсионерка

Запуск антикампании против «МММ» показывает, насколько сильное беспокойство вызывало детище Мавроди у правительства. Впрочем, значительная доля вины здесь лежит на самих властях, действия которых воспринимались многими гражданами как более явное мошенничество.

В западной прессе с любопытством изучали мнения простых граждан, таких как пенсионерка Мария Васильевна, чьи слова напечатали сначала в британской газете Independent от 29 июля 1994 года, а позднее в книге «Олигархи. Богатство и власть в новой России» американского журналиста Дэвида Хоффмана.

Штурм квартиры Мавроди, 3 августа 1994 года

Противостояние Мавроди с государственной машиной закончилось с привычным результатом. В августе 1994 года в ходе обыска в центральном офисе «МММ» на Варшавском шоссе вся финансовая документация и деньги компании были изъяты.

При этом нашлись свидетели, на полном серьезе утверждавшие в суде, что с черного хода здания наличные вывезли на 17 КАМАЗах

Ни денег, ни КАМАЗов потом никто не видел. Мавроди арестовали, однако через пару месяцев он избрался депутатом Государственной Думы, и его пришлось отпустить. В розыск основателя «МММ» объявили лишь три года спустя. А задержали — только в 2003-м. Как Москве.

В ходе предварительного следствия было изъято чуть больше 800 тысяч долларов США, 670 тысяч немецких марок, порядка 5-7 миллионов рублей. Эти суммы изымались в банках, на расчетных счетах фирм, входящих в холдинг «МММ», и иных организаций, где проводились обыски. Был наложен арест на имущество, принадлежащее компании «МММ», на сумму более 100 тысяч долларов. Вся денежная масса арестована Виктор Ващенко экс-начальник отдела СК при МВД

В 1995 году Мавроди — депутат Государственной Думы

Мне странно, что люди, зная об аферах этого человека, продолжают ему доверять свои деньги Владимир Путин президент России

Владимир Путин тоже не жаловал Мавроди и его пирамиду. Эта фраза была произнесена им в июле 2012 года, вскоре после возвращения в Кремль. Как раз в то время Сергей Мавроди предпринимал попытки возродить «МММ».

Сергей Мавроди в Чертановском суде, 21 марта 2006 года

Он был самым талантливым и самым бессовестным из всех пирамидостроителей. И он лучше всех пирамидостроителей мог последовать примеру государства. Советские люди были очень доверчивыми и не могли представить себе, что их могут нагло обмануть, они верили в справедливость. Этим воспользовался председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс с ваучерной приватизацией в конце 1993 года, и уже затем — АО «МММ» Михаил Делягин экономист

Сергея Мавроди часто сравнивают с Анатолием Чубайсом. А Чубайса — с Мавроди. Они оба — люди-символы эпохи 90-х, идеальные персонажи, будто нарочно придуманные, чтобы винить их во всех бедах простого народа.

По сравнению с Чубайсом Мавроди просто «оладушек» Владимир Соловьев тележурналист

Один из обманутых вкладчиков демонстрирует «мавродики» — билеты «МММ». 2003 год

Может быть, он умер, потому что его стала мучить совесть. Столько людей обокрал. Он мог бы стать нашим [Марком] Цукербергом или [Стивом] Джобсом. Но вместо этого закончил жизнь бесславно на автобусной остановке. Сергей Мавроди был глубоко несчастным человеком. Мало того что он обокрал миллионы людей, на душе у него висел огромный груз из-за этого, так еще и всю жизнь его окружали одни только мошенники Владимир Жириновский основатель ЛДПР

Владимир Жириновский высказывался о судьбе Мавроди с сожалением. По его словам, когда осенью 1994 года основатель «МММ» пытался попасть в нижнюю палату парламента, против него организовали фальсификацию, и уже «был готов фальшивый протокол», согласно которому в Солнечногорске побеждал другой кандидат. Однако Жириновский, который почему-то лично был на этом подмосковном участке, помешал фальсификаторам. И тот ненадолго стал депутатом.

Сергей Мавроди дает интервью в своей квартире, 21 апреля 2011 года

Тогдашнее руководство страны, в первую очередь Ельцин и Черномырдин, решили потопить Мавроди и создать свою финансовую пирамиду ГКО. У них были безграничные административные ресурсы и первое, что они сделали, это запретили крутить нашу рекламу по главным телеканалам, они говорили — не доверяете Мавроди, он — мошенник, доверяете только государственной лотерее. Мы не обманем Владимир Пермяков исполнитель роли Лени Голубкова в рекламе «МММ»

Исполнитель роли Лени Голубкова Владимир Пермяков всегда отзывается о своем патроне только положительно. Он в своем мнении не одинок. Среди россиян до сих пор немало тех, кто отказывается считать Сергея Мавроди мошенником. Даже похороны бизнесмена оплатили бывшие вкладчики «МММ».

Почему ему верили до самого конца — одна из главных загадок Мавроди. Может быть, потому, что он талантливо умел объяснять мотивы своих действий.