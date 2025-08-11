«Брак — это ошибка»: почему Никита Панфилов больше не верит в семью

Никита Панфилов — актер, чье имя ассоциируется с яркими ролями в сериалах «Акушер» и «Сладкая жизнь». Но за образом успешного артиста скрывается личная драма, в которой трижды разбивалось сердце, рушились надежды, и исчезала вера в институт брака. Несмотря на юношеские мечты о счастливой семье, три брака, каждый из которых заканчивался разводом, сделали своё дело.

Детские мечты о вечной любви

Еще в детстве Никита Панфилов проявлял необычайную серьезность в вопросах сердца. По его воспоминаниям, он не дёргал девочек за косички, как большинство мальчишек, а сразу предлагал им руку и сердце. В пятилетнем возрасте он уже делал «предложение» девочкам во дворе у бабушки во Владимире. Отказ получил лишь от одной — потому что та знала: Никита вскоре уедет в Москву.

Эти ранние проявления чувств говорят о глубокой потребности в любви и стабильности. Однако реальная жизнь оказалась далека от сказочных канонов, в которых «все живут долго и счастливо». Каждый из его браков стал испытанием, а каждый развод — ударом по душе.

Первый брак: любовь на сцене и измена за кулисами

Первый официальный брак Никита заключил еще будучи студентом Школы-студии МХАТ. Его избранницей стала Вера Бабенко — коллега по учебе, также будущая актриса. Молодые люди были влюблены, полны амбиций и мечтали о совместной карьере и семье. Но брак просуществовал недолго.

Причиной разрыва стала измена Веры. Никита случайно наткнулся на переписку супруги с другим мужчиной. Этот момент стал для него точкой невозврата. Он не смог простить предательства, особенно потому, что воспринял его как закономерность: «Они оба были актерами, людьми по своей сути не самыми искренними». По мнению Панфилова, в актерской среде сложно построить доверительные отношения — слишком много игры, масок и лжи.

После развода он пришел к выводу: если ей можно изменять, то и ему — тоже. Этот период он описывает как «погружение во все тяжкие» — время, когда он пытался заглушить боль в новых отношениях, развлечениях и работе.

Второй брак: надежда, предательство и сын, которого редко видит

В 2009 году Панфилов встретил Ладу Пояркову — девушку, которая, казалось, могла стать его спасением. Лада работала администратором на телеканале и приехала в театр, чтобы взять интервью у Никиты. Их встреча стала началом серьезных отношений. Артист вспоминает тот день с теплотой: прогулки по городу, первое свидание в театре «Сатирикон», быстрое сближение.

В 2010 году они поженились. А в 2013-м у пары родился сын Добрыня — имя, выбранное с фантазией и уважением к традициям. Изначально планировали назвать мальчика Владимиром, но решили, что «зачем отчеству пропадать» — так появилось «Добрыня Никитич».

Однако рождение ребенка не спасло брак. Скандалы, взаимные обвинения и отдаление становились всё сильнее. По версии Панфилова, Лада изменила ему, а затем пыталась разрушить его новые отношения. Артист утверждает, что пытался сохранить семью ради сына, но чувствовал, что «играет в одни ворота».

Одним из самых болезненных моментов стало признание ребенка:

«Слушаться нужно маму, папу и дядю...».

Эти слова, по словам Никиты, «оторвали что-то от сердца». Он понял, что семью уже не вернуть.

Развод был тяжелым. Панфилов рассказывал, что до этого у него не было ни одного седого волоса, а после — вся борода поседела. Лада подала на развод, а после окончания отношений, по его словам, пыталась вмешаться в его личную жизнь, звоня друзьям и новой возлюбленной.

Общение с сыном оказалось под постоянным давлением. Никита утверждает, что хочет видеть Добрыню чаще, но сталкивается с препятствиями со стороны, бывшей жены. В 2019 году его даже не пустили на рейс из-за задолженности по алиментам — инцидент, который стал поводом для публичной критики. Тем не менее, актер подчеркивает, что всегда готов финансово и эмоционально поддерживать сына.

Третий брак: любовь, спасшая от отчаяния, и новый развод

После болезненного развода с Ладой Панфилов оказался на грани эмоционального срыва. Но именно тогда в его жизни появилась Ксения Соколова — женщина, которую он называет своим спасением. По его словам, она вернула его к жизни.

Ксения — уроженка Санкт-Петербурга, по разным данным, либо врач-стоматолог, либо специалист в области медицины или криминалистики. Знакомство произошло в интернете, причем изначально переписку вела подруга Ксении. Когда правда вскрылась, девушка честно во всем призналась, и Никита не только простил, но и продолжил общение.

В 2017 году пара тайно расписалась, не сообщив даже родителям. Через год у них родилась дочь — Аврора. Панфилов говорил, что счастлив, что стал отцом во второй раз, и что с дочерью у него особая, тёплая связь. Они вместе «воют на полную луну», представляя себя волчатами — моменты, которые артист называет счастливыми.

Однако и этот брак не стал исключением. В 2022 году Никита вновь подписал документы о разводе. Причину расставания он не раскрывает, лишь говорит:

«Так сложилось».

«Брак — это ошибка»

Сегодня Никита Панфилов — свободный человек, который открыто заявляет:

«Брак — это ошибка. Людям надо доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать штампом в паспорте».

Он не исключает, что в будущем может влюбиться, но к ЗАГСу больше не вернется. Три брака, три развода, двое детей, с которыми общение складывается по-разному — всё это сформировало его взгляд на любовь и семью. Он верит в чувства, но не в институт, который, по его мнению, превращает живые отношения в формальность, а доверие — в повод для манипуляций.

Любовь вне штампов

История Никиты Панфилова о том, как боль, предательство и одиночество могут сломать даже самого сильного. Но она же — о попытках начать заново, о любви, которая приходит несмотря ни на что, и о детях, ради которых стоит бороться.

Сегодня он, больше не верит в «долго и счастливо» в традиционном понимании. Но он продолжает любить — дочь, сына, жизнь. И, может быть, именно в этом и заключается настоящее счастье — не в штампе в паспорте, а в способности чувствовать, прощать и жить дальше.