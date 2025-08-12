Какую цену жена Льва Лещенко заплатила за популярность певца

Более 40 лет Лев Лещенко счастлив в браке с Ириной Багудиной. Однако до неё целых десять лет артист был женат на Алле Абдаловой. Почему их развод стал разрушительным для женщины, и что стало с ее карьерой — читайте в нашей статье.

Альбина Абдалова родилась в Москве всего за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Горести и непростое детство не лишили девочку любви к музыке.

Видя талант наследницы, родители отвели Альбину в музыкальную школу. Там она с увлечением занималась вокалом.

Помимо этого Абдалова могла похвастаться отличной успеваемостью в обычной школе, любовью к танцам и рукоделию.

© Личный архив Аллы Абдаловой

Когда аттестат был получен, девушка твёрдо решила: она будет артисткой. Вскоре Альбина поступила в ГИТИС на отделение оперетты. Ее голос и умение держаться на сцене быстро сделали ее одной из самых лучших студенток курса. И сокурсники, и преподаватели отмечали ее природный талант. Вскоре Альбина начала называть себя Аллой.

Знакомство, перевернувшее жизнь

Всесоюзная слава пришла к артистке после выхода песен «Московские окна» и «Чёрный кот». Публика сразу полюбила красавицу с сильным голосом. От поклонников Алла получала сотни писем с признаниями в любви и предложениями познакомиться поближе. Среди них оказался и начинающий артист Лев Лещенко.

Певец долго не мог решиться на первый шаг, а потом собрал волю в кулак и пригласил Абдалову на семейный ужин. Алла отметила, что не смогла отказать.

Несмотря на красивые ухаживания, пара еще несколько месяцев держала дистанцию. Они обращались друг к другу на «вы», не поддавались эмоциям и не торопили события.

Их первые свидания были неспешными, а вскоре Лещенко и вовсе предложил любимой пожениться. Артист, к удивлению Абдаловой, заявил, что их и так давно считают супругами.

Свадьбу молодые сыграли через два дня после судьбоносного разговора.

Совместная работа

Несмотря на брак ни Лев, ни Алла не были готовы жертвовать карьерой ради семьи. Абдалова поступила в Театр оперетты, куда вскоре пригласили ее супруга. Но даже и тогда у них было мало времени друг на друга. В погоне за славой пара стала видеться лишь дома по ночам — настолько плотными были их графики.

Мнение Аллы Абдаловой в музыкальной среде на тот момент высоко ценилось. Именно она настояла на том, чтобы ее супруг спел песню «День Победы».

Изначально неуверенный и стеснительный в себе Лещенко отказывался от этой затеи, но жена была непреклонна. Песня была только написана, а у композитора ещё на было идей кому ее отдать. В конечном итоге поэт Давид Тухманов прислушался к Абдаловой и не прогадал.

© Личный архив Льва Лещенко

Композиция не только стала любимой многими, но и прославила своего исполнителя.

На тот момент Лещенко и Абдалова уже имели все: своя большая квартира в Чертаново, любовь, признание и достаток. Однако отсутствие детей и творческая ревность стали расшатывать этот идеальный брак.

Винила себя

В самом начале карьеры исполнительница была уверена, что рождение детей — процесс нехитрый, а вот упущенную карьеру уже не вернуть. Когда Алла забеременела, в один из вечеров она спросила у мужа: будет ли он рядом, если она оставит карьеру ради малыша. Лещенко не ответил, а Абдалова прервала беременность.

Во время второй беременности артистка получила ответ, но не ожидала, что муж будет настолько холоден. Лев Лещенко заявил, что жене стоит поступать так, как она считает верным. Услышав это Абдалова снова решилась на аборт.

Лишь спустя много лет знаменитость призналась, что все эти годы обвиняла себя в импульсивности. После второго аборта она узнала, что носила двойню.

С тех пор о намерении стать матерью женщина не думала.

Последняя капля

В 1974 году в семье Абдаловой и Лещенко произошел серьёзный скандал. Артист только что вернулся с гастролей по Японии, однако вместо теплой встречи его ждала жена с упреками.

Алла обвиняла супруга в равнодушии. В итоге Лещенко ушел, оставив избранницу одну дома.

Через несколько недель пара помирилась. Однако ссоры не утихали. Певец позже отметит: жена ревновала его к сцене. Аллу злило, что супруг становился популярнее нее, а ее слава к тому моменту начала угасать.

Новая любовь

На гастролях в Сочи Лещенко познакомился с Ириной Багудиной. Девушка выросла в Венгрии, но часто прилетала в СССР. Мимолетное общение быстро переросло в роман.

Прилетев из Сочи, певец решил тут же рассказать все жене. Он не хотел обманывать Аллу и жить на две стороны.

© Личный архив Льва Лещенко

К его удивлению, жена уже все знала. Она успела собрать чемоданы, которые молча выставила перед мужем. После короткого прощания дверь в их квартиру перед Лещенко закрылась навсегда.

Благородство и пустота

Во время развода артист повёл себя благородно: все имущество и автомобиль он оставил жене и даже предложил Алле некоторую сумму денег. Но от нее женщина отказалась.

Из-за развода Абдалова сильно горевала, стала выпивать и разорвала множество связей — артистке не хотелось, чтобы ее жалели и утешали. Уйти со сцены певица решила по той же причине.

Вскоре в жизни Аллы появился новый мужчина, они сыграли свадьбу, но семейная жизнь не сложилась. Оказалось, новый избранник певицы не прочь выпить. Такое положение дел не устроило Абдалову, и, спустя несколько месяцев, она подала на развод.

С тех пор попыток наладить личную жизнь Алла не предпринимала. Обеспокоенные состоянием женщины родственники забрали Абдалову в деревню. Там ей помогли побороть пристрастие к алкоголю и показали новую, обычную жизнь.

Женщина так и осталась в деревне. Сейчас она живет жизнью обычного пенсионера. Лишь изредка Абдалова соглашается на съёмки в телешоу и приезжает в город.

К слову, во втором браке Лев Лещенко тоже не смог стать отцом. Артист признался, что очень сожалеет об этом, но прошлое уже не вернуть. Сейчас его радуют дети и внуки племянников.