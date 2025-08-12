«Король понтов»: взлеты и падения первого продюсера СССР Юрия Айзеншписа

15 июля «патриарх совесткой рок-музыки», «король понтов» и первый продюсер СССР Юрий Айзеншпис мог бы отпраздновать 80-летие. Почему предприниматель носил такие нескромные звания, и как сложилась его судьба — читайте в нашей статье.

Спекуляции, спор с Алибасовым и вера в Билана. Взлёты и падения первого продюсера СССР Юрия Айзеншписа

Фото: Личный архив Юрия Айзеншписа, Источник: biographe.ru

В шоу-бизнесе персона Юрия Айзеншписа была общеизвестной. Он не выступал на сцене и не мечтал о популярности, а просто помогал артистам добиться успеха и обрести славу.

В начале 60-х, вспоминает продюсер Владимир Матецкий, Айзеншпис производил неизгладимое впечатление. Будущий продюсер всегда одевался «с иголочки»: носил красный пиджак, редкие на тот момент в СССР джинсы и сапоги в стиле The Beatles.

С собой он все время носил несколько пластинок популярных за границей рокеров. Ездил он на розовом кабриолете и просто не мог не привлекать к себе внимания.

Когда началось сотрудничество Матецкого и Айзеншписа, мужчины сразу договорились: все конфликтные ситуации решаются за разговором. Бывало, что партнёры не сходились во мнениях, не общались друг с другом несколько недель, однако они всегда могли находить компромисс и договариваться.

«Были моменты, когда мы с ним не разговаривали, но, надо отдать Юре должное, он всегда умел признать свою вину, если бывал неправ, и очень трогательно приходил мириться», — вспомнил Матецкий.

Композитор отметил, что Юрий умел находить язык со своими подопечными, был одновременно строгим и добрым руководителем. В критические моменты он буквально «закрывал на ключ» свою жизнь и жил только интересами артиста, которого стоило продвигать.

Спор с Алибасовым

В мире шоу-бизнеса ходила легенда, что Айзеншпис решил «раскрутить» Влада Сташевского, только чтобы выиграть спор с основателем «На-на».

Алибасов был уверен, что музыканта вывести на большую сцену не получится. Однако Юрий был непреклонен. В тот момент, когда многие не верили в Сташевского, продюсер заявил, что молодой человек будет петь. В итоге ему удалось вывести Влада на большую сцену.

Икона стиля

Владимир Матецкий отметил, что коллега всегда одевался стильно и модно. Он умел произвести впечатление не только своим мастерством, но и внешним видом.

Композитор вспомнил, что Айзеншпис любил дорогие марки одежды, старался выглядеть так, словно только что сошёл с обложки глянцевого журнала. При этом сказать, что так одевался только продюсер, Владимир не может.

Самые яркие проекты

Матецкий заявил, что почти все певцы, с которыми работал Юрий, добились успеха. Айзеншпис работал с Виктором Цоем и помог ему записать свой последний «Чёрный альбом». В списке его подопечных были Дима Билан, Катя Лель и Влад Сташевский.

Со всеми артистами он поддерживал дружеское общение, помогал всем, чем мог и никогда не оставлял разногласия нерешёнными.

Не смогли договориться

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев отметил, что немного успел поработать с Айзеншписом. Однако непримиримые разногласия заставили артиста прекратить сотрудничество с продюсером.

В конце общения Мазаев вернул потраченные на его группу деньги. Музыкант подчеркнул, что разногласия касались творчества. За его пределами мужчины отлично ладили, общались и не вспоминали о конфликте.

«Мы с ним друзьями были всегда. И остались после этого. Я был бы рад, конечно, если бы он был нашим продюсером», — отметил рокер.

Мастер дела

Продюсер Евгений Фридлянд заявил, что сработаться с Айзеншписом никогда не пытался. По натуре они оба были лидерами, поэтому о сотрудничестве речи идти не могло. Подобное решение могло обернуться конфликтами и многочисленными спорами.

Фридлянд заявил, что на тот момент считал себя «белой костью» в музыке. Он работал с Меладзе, «Браво». Айзеншписа он первое время считал профнепригодным и не стеснялся об этом публично говорить. Всему виной стала криминальное прошлое Юрия, о котором многие знали.

© Личный архив Юрия Айзеншписа

Лишь спустя несколько лет работы в одном направлении Евгений смог признать: Юрий — настоящий профессионал. Он умел находить талант в самых простых людях и делать из них артистов.

На насмешки Юрий внимания не обращал. Он был предан своему делу, жил им и верил в успех каждого подопечного.

«Только после его смерти я узнал, какую трудную жизнь он прожил, какую короткую и несмотря на свою известность и популярность, полную драматизма и одиночества!», — заявил Фридлянд.

Непростая жизнь и смерть

Жизнь Юрия Айзеншписа полна взлётов и падений. Сумев помочь другим, он в общей сложности, 17 лет пробыл за решёткой.

Сначала его задержали за нарушение валютных операций, а потом — за спекуляцию в особо крупных размерах. В третий раз Юрий приобрёл фальшивые доллары, за что был приговорен ещё на 7 лет.

© Личный архив Юрия Айзеншписа

Проблемы с законом сменялись успехом в шоу-бизнесе. Однако стресс и переживания не могли пройти без следа.

Юрия Айзеншписа не стало в апреле 2005 года. Ему было всего 60 лет. Причиной смерти продюсера стал инфаркт.