Эдуард Радзюкевич: что известный юморист прячет за улыбкой

Его шутки заставляли хохотать миллионы зрителей, пока сам он спивался в одиночестве. Как Эдуард Радзюкевич скрывал боль и какие тяжёлые воспоминания хранит в памяти.

Последний день с мамой

Его назвали самым смешным человеком на ТВ в начале нулевых, однако мало кто знал, что прячет Эдуард за улыбкой и смехом.

Оказалось, звезда экранов рано потерял мать. Мальчику было всего пять лет, когда из жизни ушёл самый близкий человек.

Спустя много лет Радзюкевич рассказал: его мама умерла от онкологии. Женщина успела поздравить сына с пятилетием, но победить недуг было ей не по силам:

«Я помню больничный коридор, на меня надели белый халат. Мы пришли к ней, мама меня поздравила с днем рождения, а потом... отключилась. Через два дня ее не стало».

Юморист отметил, что последний разговор с мамой стал самым ярким воспоминанием из его детства, а смерть женщины — самой страшной травмой.

Отец служил пограничником и не был семьянином в привычном понимании. После похорон жены мужчина решил разделить двоих сыновей: старшего он отправил в интернат, а Эдуарда доверил своим родителям. Родственники будущей звезды жили в Подмосковье. Бабушка всячески опекала маленького Эдика, поддерживала его и заботилась. Однако той самой материнской любви мальчик так и не получил.

Дворовые дети быстро прознали, что новый знакомый — сирота. Вместо поддержки Радзюкевича начали травить и обижать.

История повторилась

Вскоре жизнь подготовила для будущего режиссёра новое испытание. Внезапно бабушка начала жаловаться на странные боли, терять вес и быстро уставать.

Сначала на ее недуг никто не обращал внимания: все списывали на возраст и большое количество ежедневных забот. Однако, когда женщина упала в обморок прямо на кухне, родные поняли: с ее здоровьем происходит что-то серьёзное.

Позднее Эдуард признается: врачи знали правду с самого начала, но рассказать об этом обеспокоенным внуку и мужу не решались. Они списывали все на возраст и слабое сердце.

Правда вскрылась случайно. Однажды ночью Эдуард искал что-то в документах. В руки юноши попала недавняя выписка от врача. Рак в последней стадии — вот был истинный диагноз бабушки.

«Я думал, сейчас сойду с ума. Ведь это же тот самый кошмар, который уже забрал у меня маму», — отметил режиссёр.

С тех пор жизнь юноши превратилась в череду переживаний. Каждое утро он боялся, что бабушка не проснётся, с опаской подходил к ее кровати.

Самым страшным для него стало помутнение разума женщины. Сначала она стала путать внука с сыном, а затем начала видеть в доме несуществующих детей, просила прогнать их среди ночи.

Последние несколько недель жизни бабушки превратились для Эдуарда в кошмар наяву. Капельницы и пеленки стали синонимом нескончаемого круговорота заботы о близком человеке, а походы по врачам — обычной рутиной.

Артист не скрывает: ради еще одного дня жизни бабушки он был готов отдать все, что имел, но врачи лишь разводили руками.

Вскоре бабушка пришла в себя. Но это было лишь недолгое просветление разума. Женщина извинилась перед внуком за то, что оставляет его одного и спросила справится ли он. Эдуарду ничего не оставалось, как соврать, что все будет хорошо. Вскоре еще одной самой близкой женщины не стало.

После похорон бабушки режиссер осознал: квартира, которую он много лет считал своим домом, вдруг стала чужой. В итоге он начал топить свое горе в алкоголе. Это была возможность не обращать внимания на все, что напоминало о прошлой жизни.

В итоге артист не заметил, как тихо начал спиваться. С помощью невероятной силы воли он смог отказаться от пристрастия и начал строить карьеру. Однако до сих пор Эдуард уверен: он словно не до конца похоронил бабушку и до сих пор чувствует ее присутствие рядом.

Личная жизнь

Стараясь жить настоящим, Эдуард задумался о семье. Первый его брак с актрисой Еленой Ланской продлился всего год. Затем ему приписывали роман с Нонной Гришаевой, но эту страницу своей биографии режиссёр никогда не обсуждал.

Будучи преподавателем в ГИТИСе, Радзюкевич познакомился с Еленой Юровских. Студентка была младше его на 17 лет, но именно она завладела мыслями артиста.

Почти два года Эдуард наблюдал за возлюбленной со стороны. А затем решился подойти. Их роман развивался неспешно и очень романтично: долгие прогулки под луной, нежные касания и общие планы на жизнь. При этом пагубная привычка все ещё появлялась в жизни Эдуарда.

Когда в 2003 году родился их с Еленой первенец Георгий, режиссёр осознал: ему нужно менять свою жизнь, поскольку он не может показываться сыну в таком виде.

В итоге Эдуард обратился в специализированную клинику. С тех пор он сохраняет трезвость на протяжении 16 лет.

Со временем жизнь начала налаживаться, карьера пошла в гору, а сам артист отмечает: он до сих пор не оправился от боли потерь, но сейчас его мысли заняты тем, ради чего стоит смеяться и жить.