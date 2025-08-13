Александр Матросов: почему никто в СССР не знал настоящего имени героя

Александр Матросов стал Героем Советского Союза уже после смерти. Юноша закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, тем самым позволив другим бойцам своего подразделения провести атаку опорного пункта и защитив их от немецкого пулемётного огня. На тот момент ему было всего 19 лет. Поступок парня, отдавшего свою жизнь ради других, стал примером для подражания и мужества. Но при этом о жизни героя известно до сих пор очень мало. Есть даже сведения, что звали его на самом деле по-другому.

Детство, отрочество, юность

Если верить официальным данным, то Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославе. Вырос он в детском доме, а повзрослев заинтересовался слесарным мастерством. После начала Великой Отечественной войны парень отправился на фронт защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков.

В феврале 1943 года подразделение Матросова должно было ликвидировать опорный пункт немецких войск. Из трёх дзотов, которые находились на пути к поставленной цели, удалось уничтожить два. Третий же оказался «крепким орешком» и всё никак не позволял советским воинам занять требуемые позиции, так как из него велась стрельба.

Матросову вместе с раненым напарником всё-таки удалось подобраться к укреплению противника, но остановить шквалистый огонь никак не удавалось. Тогда солдат бросился грудью на амбразуру дзота, позволив тем самым бойцам своего подразделения успешно выполнить задание. Сам же Матросов погиб от вражеских пуль.

Загадка героя

После совершённого подвига личностью Александра начали интересоваться. Были предприняты попытки написать его биографию, но исследователи тут же столкнулись с проблемой – в 1924 году ни в одном из ЗАГСов Екатеринослава не было зафиксировано фактов рождения мальчиков с таким именем.

Историк Рауф Насыров выдвинул предположение, что Матросова в действительности могли звать Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. Родился же он в Башкирии в деревне Кунакбаево. Свою версию эксперт подтвердил сравнением армейских снимков Александра с фотографиями юноши из башкирского селения. Сходство было поразительным. Так что фамилия Матросов, вероятно, являлась псевдонимом.