Татьяна Лейбель: как первая жена Абдулова отомстила разлучнице

Многие поклонники Александра Абдулова считают его первой женой Ирину Алферову. При этом мало кто знает, что эти отношения были у артиста вторыми. Первой любовью актера стала Татьяна Лейбель. Почему артист запрещал ей рожать, и как она отомстила разлучнице — читайте в нашей статье.

Татьяна Лейбель появилась на свет в украинском городе Перемышляны в 1946 году. С раннего детства девочка мечтала о большой сцене. Когда Тане было всего 9 лет, не стало её матери. Вскоре отец заново женился, но отношения с мачехой у девочки не сложились. Женщина все время обижала падчерицу и настраивала супруга против нее.

Однажды за семейным ужином Татьяна призналась отцу, что мечтает стать актрисой. Родитель, настаивавший на профессии врача, выгнал дочь из дома. До совершеннолетия Лейбель пришлось жить в интернате. Там Таня получала питание, спальное место и возможность почти целыми днями танцевать в местном кружке.

После того, как девушке исполнилось 18 лет, она поступила в студию танца при Львовском национальном театре оперы и балета, а затем — в Симферопольский драматический театр.

Осознав, что на родине ничего серьёзного у нее не получится, Татьяна созвонилась со старшим братом и отправилась к нему в Москву. Там она попыталась поступить в ВУЗ, но, потерпев неудачу, пошла в коллектив к Владимиру Шубарину.

В 1975 году Татьяна смогла победить на Всесоюзном конкурсе, а затем решила создать собственный танцевальный коллектив.

Кино и любовь

Вскоре ее популярность стала расти, и танцовщицу стали приглашать в кино. Там же она познакомилась с будущим возлюбленным Александром Абдуловым.

Роман пары развивался стремительно, несмотря на то, что Татьяна была старше избранника на семь лет. Она по уши влюбилась в актера и не была готова его отпускать.

Они жили в театральном общежитии, девушка познакомилась с родными Александра и даже расположила их к себе. О романе знаменитой танцовщицы и начинающего актёра знал весь театр. По признанию Татьяны, многие девушки завидовали ей и буквально испепеляли взглядом.

Однако история любви Абдулова и Лейбель не получила продолжения. Узнав, что спутница находится в «интересном» положении, Александр отправил Татьяну на аборт. Сначала он заявил, что не готов становиться отцом, а потом и вовсе признался, что любит другую.

Выход у Татьяны был один: прервать беременность. С жильём на тот момент она испытывала трудности, да и надёжных подруг у танцовщицы не было.

После больницы возлюбленный не встретил Татьяну, и их отношения стали сильно портиться. Желая стать популярным и «своим» в светских кругах, артист был готов пойти на все. Это Татьяне не нравилось, и она стала отдаляться от любимого.

Конец любви

Вскоре Александр Абдулов начал рассказывать возлюбленной о новой коллеге. Ира Алферова, по его словам, была хороша собой, но актриса из нее никакая. Тогда Татьяна поняла, в кого влюбился избранник.

Через время Лейбель нашла в шкафу любовное письмо. Объясниться Абдулов не смог: он все время отшучивался или менял тему разговора. В итоге Татьяна решила прекратить эти отношения самостоятельно.

Пока избранник был в театре, она собрала вещи и ушла. Попытки Александра вернуть любимую успехом не увенчались. Позже Лейбель признается: через месяц после свадьбы с Алферовой Абдулов провёл у нее ночь. Это была последняя их встреча. После того случая Татьяна больше не виделась один на один с бывшим избранником.

Однако теперь они с Ириной поменялись местами. Теперь Алферова была в роли обманутой жены, а Лейбель — любовницы.

Жизнь после Абдулова

Вскоре Татьяна закрутила роман с бывшим избранником Борисом Быстровым. Пара вскоре поженилась, но рассталась спустя три года: Лейбель честно призналась мужу, что не любит его.

В 1983 году танцовщица встретила мужчину по имени Игорь. Он был далёк от мира кино и сцены, но именно с ним Татьяна обрела счастье. После свадьбы супруги переехали в Монреаль.

С Абдуловым Лейбель смогла наладить дружеские отношения и виделась с ним за год до его смерти.

Сегодня Лейбель живёт в Канаде. Она ведет спокойную и тихую жизнь, избегая общения с журналистами. Татьяна отметила: она почти не имеет подруг, поскольку все завидуют ее успеху.

С Абдуловым у Алферовой отношения тоже не сложились. В 1993 году пара развелась. Ирина, искавшая спокойного семейного счастья, не смогла смириться с постоянными изменами мужа. Несмотря на то, что после развода они снимались в одних фильмах и играли на одной сцене, остаться друзьями бывшие супруги так и не смогли.