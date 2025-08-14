Миллионер в вышиванке: что имел за душой бессребреник Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев любил подчеркивать свое исконно пролетарское происхождение. «Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз, » — так говорил самый эпатажный генсек СССР и это было очень похоже на правду. Всю жизнь политик оставался верен себе — предпочитал простую еду и одежду, а также избегал «буржуазных» развлечений. Таким знал Хрущева его народ, но были у советского лидера и небольшие секреты.

Современники, лично знавшие Никиту Сергеевича, в один голос описывают его как настоящего гастрономического патриота. Хрущев любил украинский борщ, солянку, кровяную колбасу, пироги с мясом, картошкой и капустой, пельмени, черные сухари и простоквашу. Особо стоит выделить вареники с вишней, картофелем и творогом, которые были особенно милы сердцу генерального секретаря ЦК КПСС.

Королевские дары «людей в сером»

Гардероб Хрущева в разные периоды его жизни изменялся, но при этом его всегда отличала простота и практичность. В первые годы своей политической карьеры он предпочитал военный стиль — гимнастерки и френчи, сапоги и кепки или фуражки. Очень часто Никита Сергеевич появлялся перед народом в вышиванке, заправленной поглубже в брюки.

В своих воспоминаниях Хрущев писал, что не уверен, что у кого-то из его партийного окружения была вторая пара ботинок. Оставим это примечание на совести автора, так как проверить его истинность сегодня непросто. Но точно известно что, поднимаясь по карьерной лестнице, политик постепенно перешел на костюмы.

Одежду для первого лица государства шили мастера Девятого управления КГБ исключительно из отечественных тканей. Чтобы не отвлекать Хрущева от важных государственных дел, портные приезжали к нему на работу и снимали мерки прямо в кабинете. Готовые вещи также привозили прямо в Кремль, где проводилась примерка и окончательная подгонка по фигуре.

Вся правящая верхушка СССР носила костюмы похожего фасона и предпочитала серый цвет. Из-за этого на Западе шутили, что советские делегации издалека напоминают сиротский приют на прогулке или взвод солдат. Хрущев ничем не выделялся среди однопартийцев и носил точно такой же серый мешковатый костюм. Нужно отметить, что рядом с безупречными нарядами американских и западноевропейских лидеров, гардеробы советского вождя смотрелись совсем неказисто.

В 1956 году Никита Сергеевич во главе советской делегации отправился в Великобританию, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II. Согласно протоколу, на такую встречу было положено являться в хорошем фраке, который в СССР пошить было непросто. Кто-то из помощников Хрущева предложил заказать костюм за границей, что привело генсека в ярость. В итоге упрямый советский лидер обошелся без фрака, представ перед королевой в простом черном костюме.

Эта поездка на встречу с монархом связана с множеством интересных историй. Одна из них касается выбора подарков для членов королевской семьи. Поездка была важная в политическом отношении и СССР вполне мог обрести нового друга во враждебном лагере капстран.

Приглашение к королеве в Кремле получили очень заранее, еще в 1955 году. Правительство Соединенного Королевства желало улучшить отношения с СССР и тому была серьезная причина. Послевоенные годы ознаменовались ухудшением отношений Великобритании и США, так как между странами возник ряд противоречий, касающихся колониальной политики.

Америка настаивала на упразднение колоний и страны, столетиями находившиеся под началом Британии, также хотели независимости. А вот в Лондоне с неохотой отпускали как колонии, так и зависимые территории. Эти противоречия к началу 50-х годов максимально обострились и даже привели к ухудшению в британской экономике.

Для Москвы появилась идеальная возможность вклиниться между США и Великобританией и, умело используя политические и экономические рычаги, углубить раскол. Но вместо этого правительство советской страны повело себя странно и не совсем грамотно.

Никита Хрущев и Николай Булганин, вместо Великобритании отправились в турне по Азии, посетив Индию, Афганистан и Бирму. В этих странах политики вовсю клеймили колонизаторов и одобряли борьбу за полную независимость от Лондона. Эти действия закономерно вызвали раздражение британского правительства. Осознав свою ошибку, Хрущев решил вернуть расположение Туманного Альбиона, нанеся визит королеве и, как в старые добрые времена, преподнеся ей щедрые дары.

Кроме королевской семьи решили задобрить и представителей британского кабинета министров и их жен. Всего в списке на подарки «от советского народа» фигурировали 20 персон. Для принца-консорта Филиппа, супруга королевы, приготовили коня ахалтекинской породы, набор вин и шкатулку с портретом супруги в полном парадном облачении.

Сама Елизавета II получила пелерину из соболей, бриллиантовую брошь с сапфиром, картину Айвазовского «Морской берег» и инкрустированную драгоценными камнями шкатулку с изображением своей семьи. Королева-мать также получила соболью пелерину, брошь «Ландыш» с бриллиантами и ларец из уральских самоцветов. Принцессе Маргарет, сестре королевы, презентовали бриллиантовую брошь с сапфиром и палантин из соболей.

Жена премьер-министра Энтони Идена получила кулон с сапфиром на золотой цепочке и палантин из соболей, а бывший премьер-министр Уинстон Черчилль и его супруга Клементина стали счастливыми владельцами картины плодовитого художника Шишкина «Лес», набора крымских вин, палантина из соболей и кулона с аквамарином на золотой цепочке.

Как видим, на подарки советское правительство не скупилось. Не менее щедрыми дарами в 1956 году наделили жену иранского шаха Резы Пехлеви. Мехов и драгоценностей шахине надарили на 260 тысяч дореформенных рублей, но особого потепления в отношениях с Ираном это не принесло. Через полтора года Пехлеви и вовсе бросил жену и нашел себе новую.

Никита Сергеевич Хрущев также не был обделен ценными подарками. Сын генсека рассказывал, что в доме его отца стоял большой шкаф, заполненный уникальными ружьями со всего мира. Были там и три именных пистолета, в разные годы презентованные руководителями КГБ.

В домашней коллекции главы СССР были уникальные книги, старинные восточные ковры и скульптуры. Шарль Де Голль, президент Франции, однажды подарил Хрущеву коллекцию арманьяка вековой выдержки, стоившую целое состояние. О таких мелочах, как эксклюзивные чешские сервизы для супруги генсека можно даже не упоминать.

Маленькие радости большого человека

Советская пресса любила акцентировать внимание на любви Хрущева ко всему отечественному. Сплошь и рядом упоминалось о том, что генсек использует бытовую технику, электронику и транспорт произведенные в СССР. Но это было не совсем так — Никита Сергеевич был совсем не прочь приобщиться к благам западной цивилизации, не афишируя это обстоятельство.

В начале 60-х Хрущев брился вовсе не лезвиями «Нева», а недоступными обычным гражданам станками Gillette, выпущенными в США. Позднее он перешел на электробритву, но это был не «Харьков», а дорогая модель от Braun. Аудио- и видеотехника в квартире и на даче главы государства также была зарубежной. Особой любовью Никиты Сергеевича пользовался радиотелекомбайн, который подарил лидер Египта Насер. Это был предок мультимедийных систем, объединяющий в себе телевизор, акустическую систему, радиоприемник и магнитофон.

Магнитофоны были слабостью Хрущева и у него всегда было их несколько. Даже свои мемуары он писал не вручную, а надиктовывал на немецкий диктофон Uher. На рабочем столе генсека также стоял изготовленный в Великобритании проигрыватель, подаренный Кваме Нкрума, президентом Республики Гана.

Хрущев любил не только получать подарки, но и дарить. Однажды во время визита Швейцарию он закупил целую партию позолоченных наручных часов с автоподзаводом, для всех родных и близких друзей. Фотографировал Никита Сергеевич сначала отечественным «Зенитом», но позже попробовал в деле шведскую камеру профессионального уровня Hasselblad и больше к нашим фотоаппаратам не прикасался.

С ветерком на «Кадиллаке»

Хорошо известна страсть к дорогим автомобилям Леонида Ильича Брежнева. При этом почему-то забывают о том, что его преемник также был не прочь с удалью прокатиться на хорошем авто. В Крыму лидер предпочитал перемещаться на двух кабриолетах — ЗИС-110В или ЗИЛ-111В, которые также использовались для встречи зарубежных гостей.

© Тот самый ЗИС-110В

Первая «иномарка» появилась в гараже Хрущева еще когда он был секретарем ЦК КП Украины. Это был Lincoln Zephyr с невероятно мощным 12-цилиндровым мотором. Позднее Никита Сергеевич частенько баловал себя покупкой дорогих авто во время зарубежных визитов. Узнав о страсти лидера СССР к технике, автомобили ему начали дарить главы других стран.

Из поездки в США, состоявшейся в 1959 году, Хрущев привез Cadillac Fleetwood 75 изумительного красного цвета. Машина была оборудована чудом техники — кондиционером, а ее салон по индивидуальному заказу обшили бархатом. Ни один автолюбитель в стране не мог и представить себе, что машина может быть настолько роскошной и комфортной.

Но Хрущев хоть и любил машины, очень быстро к ним охладевал. Наигравшись с очередным дорогим приобретением, он дарил автомобиль родственникам или друзьям. Перепадало от его щедрот и госучреждениям. Например, Mercedes-Benz 300 SL, единственный в СССР, генеральный секретарь щедро даровал Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры, чтобы машину тщательно изучили и использовали эти знания на благо автопрома СССР.

Роскошный Rolls-Royce Silver Cloud был передан в дом-интернет пожилых большевиков, а Chevrolet Bel Air 1955 генсек подарил Л. И. Брежневу, поддержавшему Хрущева на ХХ съезде КПСС. К слову, этот американский автомобиль стал первой личной машиной Леонида Ильича и именно она привила ему вкус к дорогим и быстрым машинам.

С жильем у Хрущева тоже никогда не было проблем. В первой своей московской квартире на Маросейке, его семья прожила недолго. Начав двигаться по карьерной лестнице вверх, Никита Сергеевич получил огромную четырехкомнатную квартиру в знаменитом Доме на набережной.

В заработной плате бессребреник «от сохи» также не был обижен. Одним из первых указов Хрущева на высшем государственном посту, стало повышение собственного оклада до 1000 рублей. Из дома на набережной его семья перебралась в государственный особняк, расположенный на Ленинских горах. Никита Сергеевич Хрущев стал первым главой государства, который не жил с семьей в Кремле, а приезжал туда на работу.

Любимым местом отдыха Хрущевых был Крым, где в 1956 году появилась грандиозная по размаху Госдача № 1. В ней было 14 комнат, столовая на 40 мест, банкетный зал на 20 человек и даже отдельный каминный зал. Интерьеры дачи были отделаны дубом и ценными породами древесины, а чуть позднее к дому пристроили крытый бассейн.

На любимый морской пляж Хрущева специально протянули телефонную линию, чтобы генсек мог давать указания, нежась в шезлонге. Примерный семьянин и любитель больших компаний, он никогда не отдыхал в узком кругу и поездки в Крым проходили с истинно хрущевским размахом, в сопровождении детей, внуков, друзей и внушительного количества обслуживающего персонала и охраны.

После отстранения от власти Никита Сергеевич потерял все в один миг. Его отправили в Подмосковье, в поселок Петрово-Дальнее, где на одной из самых скромных правительственных дач он жил под домашним арестом. Одноэтажный бревенчатый дом возле соснового бора и комната площадью 15 квадратных метров — это все, что осталось любителю борщей и суперкаров от былой роскоши.