Кого принцесса Диана называла любовью всей жизни

Об изменах принца Чарльза (ныне короля Карла III) знал практически весь мир. Он не скрывал, что не был верен жене, принцессе Диане, и открыто проявлял чувства к любовнице Камилле. Видя, как супруг публично втаптывал ее в грязь, Диана нашла утешение в объятиях других мужчин.

Любовь всей жизни

В 2004 году в эфир попали записи личной хроники принцессы Дианы. «Королева сердец» без стеснения рассказывала о любви всей своей жизни. Примечательно, но главным мужчиной для нее стал не муж, принц Чарльз, а телохранитель Барри Маннаки.

Именно с ним Леди Ди могла быть собой: рассказывать о проблемах, делиться переживаниями и чувствами.

Именно Маннаки принцесса Диана называла своим главным мужчиной

Ради Маннаки, призналась Диана, она хотела развестись и отказаться ото всех титулов. Она была готова даже оставить детей во дворце — настолько сильными были ее чувства.

Однако Барри быстро охладил пыл монаршей особы. Он был женат и расставаться с женой не планировал. При этом ни он, ни Диана не говорили о физической связи. Когда слухи о романе жены и телохранителя дошли до Чарльза, принц уволил помощника и запретил ему даже приближаться ко дворцу.

Вскоре мужчина погиб в автокатастрофе. Диана была безутешна. Родным и близким она с уверенностью заявляла: смерть Барри не была несчастным случаем.

Влюблённая принцесса

Следующим мужчиной в жизни «королевы сердец» стал инструктор по верховой езде Джеймс Хьюитт.

В 1994 году он выпустил книгу о жизни принцессы, в которой признался в их связи. По словам Хьюитта, инициатором их романа была именно принцесса. Сам он долго наблюдал за Дианой, но подойти не решался.

Сначала жена принца Чарльза попросила мужчину о частных уроках, а потом между ними вспыхнула настоящая страсть. Если верить Хьюитту, их роман длился пять лет — это самые долгие отношения девушки на стороне.

После выхода книги Диана назвала Джеймса предателем. На тот момент она враждовала с королевской семьёй, а книга стала ещё одним рычагом давления. Леди Диана заявила, что отношения с инструктором были исключительно дружескими, и о романтической связи речи не шло.

При этом сам Хьюитт никак не комментировал слова принцессы. Он продолжил зарабатывать на «воспоминаниях» и после гибели возлюбленной.

Принцесса и хирург

Самым ярким романом уже после развода стали отношения Дианы и Хасната Хана. Мужчина работал кардиохирургом и покорил возлюбленную своим спокойным нравом.

Другая вера избранника Диану не испугала. Она планировала выйти за Хасната замуж, и даже стала изучать Коран. Однако отношения не получили развития.

Выросший в семье с патриархальными и достаточно суровыми взглядами Хаснат не хотел связывать свою жизнь со скандальной особой.

Могла позволить только шубу

Королевский биограф Салли Беделл Смит в одной из своих книг раскрыла интимные подробности жизни принцессы.

С Оливером Хоаром принцесса Диана могла быть собой

Роман Дианы и Оливера Хоара тщательно скрывался. Мужчина был женат на наследнице нефтяного магната и воспитывал троих детей. Скандал ему был не нужен, но и отвергнуть Диану он не мог.

Именно с ним принцесса позволяла себе быть настоящей: ревновать, закатывать истерики и скандалы.

Однажды она и вовсе пришла в дом возлюбленного в одной шубе и тиаре

«Диана пришла вечером, и когда он открыл дверь, на ней была шуба и тиара. Они вошли внутрь и стояли перед огнем. Он спросил: «Разве вам не тепло в этой шубе?» И она сняла ее. Под ним она была обнажена, и на ней было много драгоценностей», — написала Смит.

Вскоре их роман завершился. Он продлился несколько месяцев. Оливер боялся развода с женой, а Диане надоело быть любовницей.

Последний роман

Вскоре в жизни Леди Ди появился еще один мусульманин. Доди Аль-Файед носил звание ловеласа. В объятиях египетского олигарха были Брук Шилдс, Вайнона Райдер и Джулия Робертс, но принцессу это не смутило.

В отношениях с Дианой Доди впервые признался, что хочет остепениться и прожить всю жизнь с одной женщиной. Принцессе же новый возлюбленный нужен был для того, чтобы заставить ревновать Хасната Хана. Она не могла забыть кардиохирурга, который отверг ее и женился на другой.

Роман Дианы с Доди Аль-Файедом развивался стремительно. Они не скрывались от папарацци, а принцесса брала с собой на виллу Аль-Файедов детей: принцев Гарри и Уильяма.

Доди Аль-Файед не скрывал: Диана покорила его сердце и заставила пересмотреть планы на жизнь

По слухам, в августе 1997 года Доди даже приобрёл кольцо — он мечтал сделать Диане предложение руки и сердца, но не успел. 31 августа пара погибла в автокатастрофе в Париже. Вместе с телохранителями они пытались убежать от папарацци, но врезались в ограждение моста.

По неподтверждённым данным, на тот момент Леди Ди была беременна. Она догадывалась, что Доди готовился позвать ее замуж и не стала противиться судьбе.

Любила ли принцесса кого-то из своих мужчин по-настоящему — навсегда останется тайной. Она вышла замуж в 20 лет и сразу окунулась в мир измен и интриг. Ее называли «королевой сердец», мало задумываясь о том, насколько сильно было изранено ее собственное.