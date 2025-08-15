«Готова была бросить детей ради него». Кого принцесса Диана называла любовью всей жизни?
Об изменах принца Чарльза (ныне короля Карла III) знал практически весь мир. Он не скрывал, что не был верен жене, принцессе Диане, и открыто проявлял чувства к любовнице Камилле. Видя, как супруг публично втаптывал ее в грязь, Диана нашла утешение в объятиях других мужчин.
Любовь всей жизни
В 2004 году в эфир попали записи личной хроники принцессы Дианы. «Королева сердец» без стеснения рассказывала о любви всей своей жизни. Примечательно, но главным мужчиной для нее стал не муж, принц Чарльз, а телохранитель Барри Маннаки.
Именно с ним Леди Ди могла быть собой: рассказывать о проблемах, делиться переживаниями и чувствами.
Ради Маннаки, призналась Диана, она хотела развестись и отказаться ото всех титулов. Она была готова даже оставить детей во дворце — настолько сильными были ее чувства.
Однако Барри быстро охладил пыл монаршей особы. Он был женат и расставаться с женой не планировал. При этом ни он, ни Диана не говорили о физической связи. Когда слухи о романе жены и телохранителя дошли до Чарльза, принц уволил помощника и запретил ему даже приближаться ко дворцу.
Вскоре мужчина погиб в автокатастрофе. Диана была безутешна. Родным и близким она с уверенностью заявляла: смерть Барри не была несчастным случаем.
Влюблённая принцесса
Следующим мужчиной в жизни «королевы сердец» стал инструктор по верховой езде Джеймс Хьюитт.
В 1994 году он выпустил книгу о жизни принцессы, в которой признался в их связи. По словам Хьюитта, инициатором их романа была именно принцесса. Сам он долго наблюдал за Дианой, но подойти не решался.
Сначала жена принца Чарльза попросила мужчину о частных уроках, а потом между ними вспыхнула настоящая страсть. Если верить Хьюитту, их роман длился пять лет — это самые долгие отношения девушки на стороне.
После выхода книги Диана назвала Джеймса предателем. На тот момент она враждовала с королевской семьёй, а книга стала ещё одним рычагом давления. Леди Диана заявила, что отношения с инструктором были исключительно дружескими, и о романтической связи речи не шло.
При этом сам Хьюитт никак не комментировал слова принцессы. Он продолжил зарабатывать на «воспоминаниях» и после гибели возлюбленной.
Принцесса и хирург
Самым ярким романом уже после развода стали отношения Дианы и Хасната Хана. Мужчина работал кардиохирургом и покорил возлюбленную своим спокойным нравом.
Другая вера избранника Диану не испугала. Она планировала выйти за Хасната замуж, и даже стала изучать Коран. Однако отношения не получили развития.
Выросший в семье с патриархальными и достаточно суровыми взглядами Хаснат не хотел связывать свою жизнь со скандальной особой.
Могла позволить только шубу
Королевский биограф Салли Беделл Смит в одной из своих книг раскрыла интимные подробности жизни принцессы.
Роман Дианы и Оливера Хоара тщательно скрывался. Мужчина был женат на наследнице нефтяного магната и воспитывал троих детей. Скандал ему был не нужен, но и отвергнуть Диану он не мог.
Именно с ним принцесса позволяла себе быть настоящей: ревновать, закатывать истерики и скандалы.
Однажды она и вовсе пришла в дом возлюбленного в одной шубе и тиаре
«Диана пришла вечером, и когда он открыл дверь, на ней была шуба и тиара. Они вошли внутрь и стояли перед огнем. Он спросил: «Разве вам не тепло в этой шубе?» И она сняла ее. Под ним она была обнажена, и на ней было много драгоценностей», — написала Смит.
Вскоре их роман завершился. Он продлился несколько месяцев. Оливер боялся развода с женой, а Диане надоело быть любовницей.
Последний роман
Вскоре в жизни Леди Ди появился еще один мусульманин. Доди Аль-Файед носил звание ловеласа. В объятиях египетского олигарха были Брук Шилдс, Вайнона Райдер и Джулия Робертс, но принцессу это не смутило.
В отношениях с Дианой Доди впервые признался, что хочет остепениться и прожить всю жизнь с одной женщиной. Принцессе же новый возлюбленный нужен был для того, чтобы заставить ревновать Хасната Хана. Она не могла забыть кардиохирурга, который отверг ее и женился на другой.
Роман Дианы с Доди Аль-Файедом развивался стремительно. Они не скрывались от папарацци, а принцесса брала с собой на виллу Аль-Файедов детей: принцев Гарри и Уильяма.
По слухам, в августе 1997 года Доди даже приобрёл кольцо — он мечтал сделать Диане предложение руки и сердца, но не успел. 31 августа пара погибла в автокатастрофе в Париже. Вместе с телохранителями они пытались убежать от папарацци, но врезались в ограждение моста.
По неподтверждённым данным, на тот момент Леди Ди была беременна. Она догадывалась, что Доди готовился позвать ее замуж и не стала противиться судьбе.
Любила ли принцесса кого-то из своих мужчин по-настоящему — навсегда останется тайной. Она вышла замуж в 20 лет и сразу окунулась в мир измен и интриг. Ее называли «королевой сердец», мало задумываясь о том, насколько сильно было изранено ее собственное.