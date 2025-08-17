«Не надо бояться быть глупым». За что любят Олега Табакова

17 августа исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста СССР, основателя Московского театра «Табакерка» и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Олега Табакова. Артист больше полувека восхищал миллионы россиян своими ролями в театре и кино — десятки из которых, включая Обломова, Шелленберга и кота Матроскина, стали культовыми. Табакова, кажется, любили абсолютно все — таким беспроигрышным было его обаяние, которое дополняли воля, независимость и верность искусству, которую он реализовывал и как артист, и как режиссер, и как руководитель самых больших драматических театров России.

В «Современнике» Табаков выразил надежды и разочарования поколения шестидесятников

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей, и с юных лет увлекся театром. В 1950-х он присоединился к кружку «Молодая гвардия» Саратовского Дворца пионеров, которым руководила легендарный педагог театрального мастерства Наталья Сухостав, воспитавшая целое поколение заметных артистов.

В 1953 году Табаков окончил школу и перебрался в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ. Через четыре года актер и режиссер Олег Ефремов создал собственную Студию молодых актеров, которая в итоге превратилась в театр «Современник». В труппу Ефремова вошел и Табаков, а сам театр произвел фурор в масштабах всей страны, став одним из главных феноменов искусства Оттепели. На сцене «Современника» ставили провокационные по меркам того времени спектакли, нередко прямо или аллегорически высказывавшиеся о жизни страны и во многом выразившие идеалы поколения шестидесятников.

«Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания», — Олег Табаков.

Табаков стал самым молодым из шести основателей «Современника». Его первой работой на сцене стала роль студента Миши в спектакле «Вечно живые», с которого началась история театра. Ведущим артистом «Современника» актер оставался на протяжении 26 лет, а его роли в спектаклях «Голый король», «Третье желание», «Всегда в продаже» и «Обыкновенная история» стали каноническими. Он настолько отдавался профессии, что уже в возрасте 29 лет из-за большой нагрузки перенес инфаркт.

Табакова прославили роли кота Матроскина, Обломова и Шелленберга из «Семнадцати мгновений весны»

Сниматься в кино Табаков начал еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Свою первую роль на большом экране он исполнил студентом третьего курса — в фильме «Тугой узел» Михаила Швейцера, подвергнувшемся цензуре из-за критики колхозного строя и после кардинальных переработок увидевшем свет под названием «Саша вступает в жизнь».

Сам Табаков считал переломной для себя роль в драме «Шумный день» Георгия Натансона и Анатолия Эфроса — хите советского проката, остро обличавшем раздиравший страну незаметный конфликт поколений.

Карьера Табакова на сцене и на экране развивалась параллельно — в 1960-х актер все чаще стал играть главные роли, а также появляться в ансамблях самых популярных советских фильмов. Без Табакова невозможно представить такие нашумевшие кино- и телекартины, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов». Всенародную любовь зрителей всех поколений принесла артисту и работа в мультипликации: Табаков озвучил кота Матроскина в «Троих из Простоквашино».

Созданная актером «Табакерка» стала самым популярным театром эпохи застоя

В 1977 году Табаков вместе с учениками своего первого актерского курса открыл в помещении бывшего угольного склада свой собственный театр «Табакерка». Спустя год состоялась первая премьера вошедшей в историю под названием «подвала» студии — спектакль «С весной я вернусь к тебе» по пьесе Алексея Казанцева. «Табакерка» неизменно собирала полные залы, но ее острые, нередко экспериментальные на формальном уровне спектакли столкнулись с недовольством власти. В 1980 году Мосгорком закрыл театр, который официально сможет возродиться лишь в 1986-м, а Табаков получил запрет на преподавательскую деятельность. В следующие два года он читал лекции в Хельсинкской актерской академии.

Впоследствии Табаков поставил десятки спектаклей во многих странах Европы, включая Великобританию и США.

В 2000 году Табаков занял пост художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Он радикально обновил репертуар театра и его труппу, вновь сделав ведущий театр страны актуальным и востребованным у зрителей. При нем артистами МХАТа стали многие известные актеры нового поколения: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Дарья Мороз, Марина Голуб и Дмитрий Дюжев. По приглашению Табакова во МХАТе стали работать и такие режиссеры, как Кирилл Серебренников, Константин Богомолов и Юрий Бутусов.

Табаков был народным артистом СССР и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Карьера Табакова охватила более 60 лет, на протяжении которых он оставался одним из самых любимых актеров россиян — и одним из самых активных и смелых деятелей отечественного театра. Заметную роль он, подобно другим ярким шестидесятникам, играл и в общественной жизни — так, в 1968 году осмелился направить обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, в котором требовал вывести советские войска из Чехословакии. Впоследствии Табаков неоднократно проявлял себя человеком, сформировавшиеся во время Оттепели идеалы которого не менялись вне зависимости от политической обстановки в стране.

Табаков был лауреатом десятков премий и наград, включая звание Народного артиста СССР и орден «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года из-за сердечного приступа, вызванного начавшимся у актера сепсисом. Ему было 83 года. Церемония прощания прошла на исторической сцене МХТ им. Чехова. Ее посетили многие ведущие фигуры российского театра и кино и известные политики.