Как мировой рекордсмен сделал кинокарьеру

Обычно профессиональные спортсмены большую часть своего времени уделяют тренировкам и завоеванию наград. Атлеты сконцентрированы на собственных достижениях, поэтому чаще всего ограничиваются именно этим. Однако бывали и случаи, когда кто-то вполне успешно реализовывал себя и в других сферах. Как, например, многократный чемпион СССР в метании диска Юрий Думчев, который сумел сняться в более, чем 50 кинокартинах.

Ещё в детстве он увлекался искусством: любил музыку и даже писал стихи. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Но в 16 лет решил погрузиться в спорт. Юрий был крупного телосложения, поэтому сначала хотел попробовать себя в тяжёлой атлетике. Порок сердца реализоваться в этой дисциплине юноше не дал. Тогда Думчев стал заниматься метанием диска и толканием ядра. И добился высоких результатов. Вызывался в сборную СССР.

Уже в 1980-м дважды установил рекорд страны. На Олимпиаде в Москве выступил не так удачно – пятое место. Но даже, когда, по сути, стал профессиональным спортсменом, успевал сниматься в кино. Впервые на экране появился в 1979 году в документальном фильме Павла Любимова «Быстрее собственной тени».

После этого профайл атлета остался в картотеке «Мосфильма», и спустя время к нему начали обращаться режиссёры, чтобы тот поучаствовал в их кинокартинах. Конечно, исполнял он эпизодические роли. Создателей фильмов привлекала мощь Думчева: два метра ростом, весом под 150 кг. Герои получались фактурные и запоминающиеся, пусть и появлялись в кадре на несколько секунд. Тем не менее спорт для него был на первом месте. В 1982-м он вновь побил рекорд страны. А год спустя – установил мировой, метнув диск на 71 м 86 см.

С середины 80-х у атлета началась бурная жизнь в кино. Он сыграл у Сергея Бондарчука в «Борисе Годунове», а затем – у Аллы Суриковой в «Человеке с бульвара капуцинов». Работал на одной площадке с настоящими «глыбами» кинематографа того времени: Андреем Мироновым, Олегом Табаковым, Александром Соловьёвым, Ириной Скобцевой и многими другими. Именно роль в «Человеке с бульвара капуцинов» особенно полюбилась народу. Там он сыграл колоритного индейца и запомнился фразой: «Как на тропу войны – так не мал, а как на фильму…».

© Кадр из фильма «Человек с бульвара капуцинов»

После работы в кинокартине ему присвоили II категорию актёра. Но в спорте осталось незавершённое дело – Олимпийские игры.

В 1988 году он поехал в Сеул. Однако и там медаль завоевать не сумел. Вернулся на родину с обидным 4 местом. А вскоре принял решение завершить спортивную карьеру. И с головой погрузился в кинематограф.

© Кадр из фильма *Хочу в тюрьму*

В 1991 году о нём сняли документальный фильм «Неспортивная история». Позднее он окончил курс актёрского мастерства, стал членом Гильдии актеров России, а в 2002-м его приняли в Союз кинематографистов. Думчев принял участие во множестве проектов, в том числе и в культовой «Бригаде».

© Юрий Думчев в фильме *Китайский сервиз*

Помимо кино, радовал зрителей и на сцене. Два сезона Юрий отыграл в театре им. В. Маяковского в спектакле «Место для курения».

Спорт всё-таки рекордсмена никак отпускать не хотел, и он решил посвятить себя тренерской деятельности. Готовил ребят в метании диска. Сначала занимался с юными атлетами просто по дружбе. Но потом окончательно втянулся. Даже тренировал сборную Москвы. В 2016 году он вместе со своими учениками отправился на соревнования в Сочи. К сожалению, эта поездка стала для него последней. Прямо на базе у Юрия случился сердечный приступ. Спасти его врачи не успели. Великий спортсмен и талантливый человек ушёл из жизни в возрасте 57 лет.

Но память о его рекордах и ролях в кино точно останется надолго.