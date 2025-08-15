Основатель «Додо Пиццы» провел полгода с оленеводами в тундре и прозрел

Почти полгода в арктической тундре, вдали от цивилизации, без привычного комфорта и связи, в окружении суровой природы и ненецкой семьи оленеводов. Этот период стал для Федора Овчинникова, основателя и владельца “Додо Пиццы” важным этапом переосмысления собственной жизни. По словам миллионера, непростое решение “зрело последние несколько лет”, а окончательно принял его он прошлой весной.

Жизнь заново

Арктическая тундра — место, где человек сталкивается с первозданной природой. Здесь нет интернета, магазинов и даже элементарных удобств, температуры могут быть экстремально низкими, а бескрайние снежные просторы кажутся вечностью. Именно здесь Овчинников провел 147 дней, живя бок о бок с ненцами — коренным народом, для которого оленеводство является основой жизни.

“Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спина к спине вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле. Я понял, что отсутствие личного пространства и душа — вообще не проблема, а добрый смех и поддержка людей вокруг спасают в пургу, дождь и холод. Я открывал жизнь заново”.

Федор рассказал, что за это время он прошел вместе с караваном оленей 730 километров, добравшись до Северного Ледовитого океана. Путь был непростым: ночевки в чумах, перемещения по заснеженной пустыне, постоянная борьба с холодом и необходимость адаптироваться к совершенно другому ритму жизни.

Часть команды

Для человека, привыкшего к комфорту и удобствам городской жизни, такой опыт стал настоящим вызовом. По словам Овчинникова, одним из самых неожиданных открытий стал тот факт, что современный человек вполне способен обходиться без личного пространства, горячей воды и мобильной связи, если рядом есть поддержка. Он отметил, что жизнь ненцев построена на взаимопомощи и коллективизме.

В условиях, где каждый день является суровой борьбой за выживание, важно быть “частью команды, где каждый знает свою роль”. Это заставило его задуматься о том, насколько в современном мире люди отдалились друг от друга, привыкнув к индивидуализму и изоляции.

“Сначала кажется, что ты не сможешь жить без привычных удобств, но потом понимаешь, что главное — это люди вокруг тебя. Их поддержка, их тепло, их готовность помочь в любой ситуации”, — поделился Федор.

Личный бунт

Овчинников отметил, что многие мужчины избегают разговоров о своих эмоциях и проблемах, считая это признаком слабости. Однако, по его словам, именно такие внутренние конфликты часто становятся причиной депрессий и эмоциональных срывов. Свой же поступок он расценил, как своеобразный бунт против предопределенности.

“В какой-то момент накопленное прошлое, решения, успех или неудача начинают определять твое дальнейшее будущее. Ну вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, “твой круг”, в целом идешь по заложенному вектору, хотя и кажется, что ты “свободен”. Жизнь прекрасна тем, что ее можно открывать до самого последнего момента. Мы слишком много внимания уделяем материальным вещам, забывая о том, что действительно делает нас счастливыми. Это люди, отношения, поддержка друг друга”, — отметил Овчинников.

При этом, возвратившись в привычную среду, он задумался над тем, чтобы создать рабочую среду, где сотрудники чувствовали бы себя частью команды, где важна не только продуктивность, но и поддержка друг друга.

Напомним, что сейчас сеть “Додо Пицца” состоит из 1349 пиццерий по всей стране и за рубежом. А первая пиццерия была открыта в 2011 году в Сыктывкаре. Тогда Федор не имел опыта работы в ресторанном бизнесе, будучи археологом по образованию.