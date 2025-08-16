Титулы, народная любовь и страшная болезнь: история Александра Гомельского

Ровно 20 лет назад из жизни ушел один из главных людей в советском и российском баскетболе — Александр Гомельский. Сам он из-за низкого роста толком не заиграл на профессиональном уровне, зато стал выдающимся тренером, который приложил руку практически ко всем великим победам советских баскетболистов. Целые поколения игроков и коллег Гомельского многим ему обязаны. «Лента.ру» — подробнее о биографии великого тренера.

«1980-й. Проигрываем московскую Олимпиаду. У отца инфаркт. Полтора месяца в госпитале, еще два в санатории. Потом наконец-то с ним увиделись, и я воскликнул: "Пап, ну хватит уже!" Но отец по-прежнему мечтал выиграть Олимпиаду. 1980-й — самое чувствительное поражение в его жизни! Он же клялся, что победит!» — вспоминал Владимир Гомельский, известный спортивный комментатор и сын Александра Гомельского.

Великий тренер справился с тем разочарованием и спустя восемь лет все-таки взял заветный титул.

Тревожная юность

Гомельский родился в 1928 году в Кронштадте в семье военного. Уже через год его отца перевели в Ленинград в штаб Балтийского флота. Там и прошло детство Александра. Там же в возрасте 13 лет он застал начало Великой Отечественной войны. Отец в первые дни ушел на фронт, а мать с тремя детьми (у Гомельского младшие сестра Лидия и брат Евгений) осталась в городе. Семье пришлось пережить в Ленинграде первую блокадную зиму, прежде чем они смогли эвакуироваться в село Степное Чкаловской (ныне — Оренбургской) области.

Да, война до Орернбуржья не дошла, но жизнь в военные годы во всей стране была чрезвычайно тяжелой. Многие голодали, а Гомельский, чтобы помочь семье, отправился работать конюхом в колхоз. В 1944-м они вернулись в Ленинград, где Александр начал делать первые шаги в профессиональном баскетболе.

«Саша как старший брат, чтобы как-то помочь маме в эвакуации, стал работать конюхом в колхозе. Чтобы хоть что-то приносить домой — немножко картошки, морковки и так далее. Чтобы выжить. И уже с тех лет я все время тянулся за ним, ходил за ним всюду. И одно из главных уже послевоенных воспоминаний, что мой брат не по биографическим данным, а по моральным качествам был старше многих своих сверстников в плане характера. Умение постоять за себя, умение что-то сделать, умение быть сильным и не бояться никаких трудностей — ему это было присуще с ранних лет», — Евгений Гомельский, младший брат Александра Гомельского.

Сын Александра Владимир рассказывал, что после войны жизнь отца могла сложиться совсем иначе. Парень, как говорится, связался с плохой компанией и даже участвовал в налете на киоски по ночам. В 1946-м банду во главе с авторитетом по кличке Баян взяли с поличным, а Александра в числе преступников не было по чистой случайности — уехал на соревнования. Судьба вновь свела Гомельского с Баяном спустя полвека, и эта история достойна кино. У тренера в Москве угнали дорогую иномарку, а знакомые, особенно не надеясь на милицию 1990-х, предложили ему обратиться за помощью к криминальному авторитету. Встреча состоялась, авторитетом оказался тот самый Баян. Через три дня иномарка стояла на том же месте, откуда ее угнали.

Баскетболом, не самым популярным в СССР в конце 1930-х, Гомельский увлекся еще до войны в школе и продолжил им заниматься по возвращении в Ленинград. Несмотря на суперскромные физические данные (рост 165 сантиметров), ему удавалось успешно выступать на городских соревнованиях. Недостаток роста он компенсировал быстротой, техникой и фантастической работоспособностью.

Огромной удачей для начинающего баскетболиста стала встреча с тренером Александром Новожиловым. Именно он убедил Александра развивать не только игровые, но и тренерские навыки. Так Гомельский поступил в Высшую школу тренеров при институте Лесгафта в Ленинграде и параллельно выступал за ленинградские баскетбольные клубы СКИФ и СКА.

Гомельский мечтал выступить на первой для советских спортсменов Олимпиаде-1952, но в сборную не попал. Тренеры просто не относились всерьез к парню с таким ростом. К тому моменту Александр уже три года работал наставником ленинградского женского «Спартака» и в итоге решил сосредоточиться именно на этом направлении. Тем более тренировать у него получалось хорошо. Спартаковские девушки приняли невысокого, очень молодого и требовательного специалиста. Проблем с дисциплиной и выполнением установок не возникало.

Рига — Москва

В 1953-м Гомельский окончательно повесил кроссовки на гвоздь и получил приглашение возглавить мужской клуб — рижский СКА. Команда не хватала звезд с небес, но тренер быстро и практически с нуля сколотил боеспособный коллектив. Он был ровесником многих баскетболистов, а некоторые игроки и вовсе были старше, однако Гомельский обладал непререкаемым авторитетом. Специалист постоянно экспериментировал с тактикой, придумывал нестандартные упражнения и, чтобы стать ближе к команде, за короткий период выучил латышский язык.

Труд Гомельского дал плоды уже в 1955-м, когда команда под его руководством сенсационно выиграла чемпионат СССР, после чего повторила успех в 1957 и 1958 годах. В тот же период латыши феерили и на международной арене, взяв три Кубка европейских чемпионов. Так молодой тренер стал настоящей звездой не только в Латвии, но и во всем СССР. Там же у него появилось прозвище Папа. Сначала игроки в шутку и за спиной пародировали маленького сына Александра — Владимира, который часто бывал на тренировках и настойчиво звал отца. Позже прозвище закрепилось, и не столько из-за сына, сколько из-за по-настоящему отеческого отношения специалиста к своим воспитанникам.

Лидером СКА в тот период был 218-сантиметровый центровой — гигант Янис Круминьш, который до 23 лет видел баскетбол только по телевизору. Гомельский случайно встретил его на улице и убедил юношу, работавшего в лесхозе, начать баскетбольную карьеру. Тренер не жалел сил и времени на индивидуальные тренировки с Круминьшем, и совсем скоро тот стал одним из лучших баскетболистов страны. Это еще одно подтверждение великого тренерского таланта Гомельского.

«Рижский период дал мне очень многое и как тренеру, и как человеку. Я создал собственную технологию подготовки спортсменов экстра-класса. Именно там впервые испытал настоящую славу. После победы на чемпионате СССР в Риге был устроен национальный праздник: вся площадь в цветах, нас носили на руках. Музыка, оркестр, салют, дорогие подарки руководства. В Латвии я был единственный заслуженный тренер. Я ощущал себя почти королем в баскетболе», — Александр Гомельский.

Для участия в Олимпиаде-1956 в сборную СССР вызвали несколько баскетболистов из рижского СКА, включая Круминьша. Но этим дело не ограничилось. Главный тренер национальной команды Степан Спандарьян пригласил Гомельского на роль ассистента, тот согласился и отправился в Австралию. Кстати, именно Спандарьян перед Играми-1952 забраковал Александра в качестве баскетболиста. Но тот не умел долго держать зла на людей. Отходчивость — одно из главных качеств Гомельского, которое отмечали все, с кем он сталкивался в жизни.

На Играх-1956 сборная СССР дошла до финала, где уступила американцам, которые были на голову сильнее всех соперников. После этого Гомельский еще несколько лет помогал Спандаряну в сборной, а в 1963-м впервые возглавил советскую команду самостоятельно.

Главный по баскетболу

Первые два года после назначения Гомельский совмещал должность в сборной с работой в СКА, а в 1996-м его перевели в Москву — в ЦСКА. Для столичных армейцев он также стал культовым тренером. Сейчас в это трудно поверить, но команду он возглавлял на протяжении целых 22 лет, до 1988-го. За это время ЦСКА стал 16-кратным чемпионом СССР, а в 1971-м выиграл Кубок европейских чемпионов. Одним из главных соперников Гомельского и его подопечных был ленинградский «Спартак» во главе с Владимиром Кондрашиным. Спартаковцы регулярно становились вторыми, а в 1975-м единственный раз выиграли золото чемпионата СССР.

Именно Кондрашин на шесть лет прервал гегемонию Гомельского в сборной СССР. В 1970-м спартаковец сменил на посту главного тренера армейца и руководил ей на протяжении шести лет. Легендарная победа советской сборной над американцами на Олимпиаде-1972, ставшая основой сюжета для фильма «Движение вверх», была одержана при Кондрашине, но Гомельский считал себя, и во многом справедливо, ее соучастником. Тренеров постоянно сравнивали, у них были прохладные личные отношения, а о главном преимуществе Гомельского перед Кондрашиным рассказал работавший под руководством обоих Иван Едешко.

«Кондрашина интересовал только баскетбол, отслеживал все новинки, ящиками привозил из Америки специальную литературу. Зато Гомельский обеспечивал команду от и до. Жилье, автомобили, поездки за границу», — Иван Едешко, бывший баскетболист ЦСКА и сборной СССР.

У Гомельского не было недостатка в титулах в сборной, он дважды выиграл чемпионат мира, штамповал победы на первенстве Европы, но главная награда — олимпийское золото — долгое время отсутствовала в его коллекции. Пожалуй, самый болезненный эпизод в карьере Александра Яковлевича случился летом 1980 года. Главный соперник советской команды — сборная США — бойкотировала Игры в Москве, после чего Гомельский и многие его подопечные раньше времени поверили в триумф. Наказание за самонадеянность последовало немедленно. Поражения от Италии и Югославии в финальном раунде отбросили сборную СССР, считавшуюся главным фаворитом турнира, на третье место.

Любого другого тренера в СССР тут же отправили бы в отставку, но специалист каким-то чудом удержался на посту. Наверняка на это повлияло умение Александра Яковлевича выстраивать отношения с людьми. В том числе с самыми влиятельными. В Гомельского поверили и не прогадали: после новых побед на чемпионатах мира и Европы сборная СССР победила на Олимпиаде-1988 в Сеуле, обыграв в полуфинале США, громивших всех на этом турнире с разницей в 20-30 очков.

Заслуга Гомельского в том триумфе колоссальная. Перед стартом турнира при его непосредственном участии были организованы выставочные матчи сборной СССР с командами НБА, в которых советские баскетболисты смогли отточить навыки игры против американцев. Кроме того, он настоял на участии в Олимпиаде лидера команды Арвидаса Сабониса. Тот незадолго до турнира второй раз порвал ахилл, долгое время не выходил на площадку, но тренер убедил его продолжать подготовку к ОИ, и литовец, играя буквально на одной ноге, стал одним из главных героев Сеула.

«Все игроки были искренне убеждены: победить американцев невозможно. Но я гнул свою линию: мы — лучшие, мы победим. Каждый день твердил. На тренировках по 40 минут играли только против прессинга, учились его разбивать. И разбили», — Александр Гомельский.

Американцы тем поражением были настолько раздосадованы и обескуражены, что, начиная со следующей Олимпиады, разрешили участвовать в Играх баскетболистам из НБА. Так у США появилась знаменитая Dream Team, которая за 33 года лишь один раз, в 2004-м, осталась без олимпийского золота. Россияне же за это время лишь один раз зацепили бронзу в 2012 году.

На закате

После триумфа в Сеуле Гомельский немного поработал с испанским «Тенерифе» и французским «Лиможем», после чего вернулся на родину и окончательно завязал с тренерской карьерой. С 1991 по 1992 год он был председателем Российской федерации баскетбола, а в 1997-м занял пост президента родного ЦСКА. Его он сохранял до самой смерти в 2005-м. За семь лет до этого у великого тренера обнаружили лейкемию, и поначалу он старался скрывать от всех этот страшный диагноз. Лечился, боролся, но в августе 2005-го болезнь победила.

«В Боткинскую больницу, где последние два месяца лежал Саша, я приходил почти каждый день. Жуткое время. Как он, бедный, мучался! Химиотерапия — не дай бог никому узнать, что это такое... Брат старался держаться, однако по лицам врачей я понимал, что шансов никаких», — Евгений Гомельский, брат Александра Гомельского.

В 1981 году Гомельский стал членом Зала славы Международной федерации баскетбола (ФИБА), а в 1995-м его включили в Зал славы баскетбола в американском Спрингфилде. В 1998 году за выдающиеся спортивные достижения Гомельский был удостоен Олимпийского ордена славы, который ему вручил президент МОК Хуан Антонио Самаранч. Александр Яковлевич также был талантливым писателем, за его авторством с 1960 по 1997-й вышло шесть книг. Конечно, все они посвящены баскетболу.

В апреле 2006 года московский ЦСКА впервые в истории выиграл главный клубный турнир континента — Евролигу. По возвращении в столицу игроки армейцев увидели по всему городу растяжки, посвященные триумфу.