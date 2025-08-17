«Абсолютный нарцисс». Почему весь мир возненавидел Кэрри Брэдшоу

Премьера «Секса в большом городе» в июне 1998 года стала настоящей сенсацией. Восхищение зрителей всего мира вызывали и Нью-Йорк, на улицах которого разворачивались события сериала, и главные героини, так открыто обсуждавшие волнующие женщин темы — мужчин, отношения, вопросы материнства и самореализации и, конечно же, секс. Повествование в проекте ведется от лица уверенной в себе и беззаботной журналистки Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, поэтому именно она стала кумиром поколения миллениалов. Однако спустя 27 лет после выхода первого эпизода культового сериала женщины, которые боготворили Кэрри, вдруг поняли, что этот персонаж им больше не нравится. «Лента.ру» вместе с психологами разбиралась в том, из-за чего зрители разлюбили главную героиню «Секса в большом городе».

Что не так с Кэрри Брэдшоу?

«Кэрри — это главная злодейка всего сериала»; «Я недавно пересмотрела сериал и поняла, что Кэрри меня просто бесит, она инфантильная эгоистка»; «Мне нравится ее чувство стиля, но взаимодействовать с таким человеком — это как кататься на американских горках»; «Я просто не пересматриваю сериал. Боюсь, что он меня расстроит и разозлит», — сотни подобных комментариев внезапно начали публиковать женщины со всего мира под роликами, посвященными «Сексу в большом городе».

Объединяет авторов большинства таких комментариев одно: это представительницы поколения миллениалов, которые в юности обожали «Секс в большом городе» и Кэрри Брэдшоу, но, пересмотрев сериал во взрослом возрасте, вдруг ужаснулись поведению героини.

«Она абсолютный нарцисс, вокруг которого все вертится. В этом, конечно, суть сериала, но это не оправдывает ее плохое поведение, особенно измены и пренебрежение друзьями», «Кэрри — токсичная инфантильная баба, которую столько женщин возвели в идеал», «Для секс-колумнистки она была ужасной ханжой», — добавляют возмущенные женщины.

Раздражает многих зрителей, недавно пересмотревших «Секс в большом городе», и то, что за шесть сезонов сериала Кэрри совершенно не изменилась. Она так и осталась избалованной эгоисткой, считающей возможным совершать сомнительные поступки и при этом удивляющейся, что кто-то не может ее простить. Блогерша Кэди Браун вообще заявила, что главная героиня «Секса в большом городе» — не просто сложный персонаж, а настоящий мастер манипуляции.

Выяснилось, что за шесть сезонов шоу Кэрри дала зрителям много поводов для разочарования, начиная с удивительной для секс-колумниста чопорности и заканчивая постоянным преследованием мужчины своей мечты. Теперь зрительницы массово обвиняют Кэрри в инфантилизме, неумении дружить, токсичности и эгоизме.

Некоторые блогеры даже снимают ролики об альтернативной вселенной «Секса в большом городе»: они показывают, как на месте Кэрри вел бы себя психически здоровый человек. Например, показывают, как героиня не зацикливается на нездоровых отношениях и не пытается справиться с тревогой с помощью компульсивного шопинга или сигарет.

Кэрри давно всех раздражает

В 90-е и нулевые миллионы женщин искренне восхищались Кэрри и сочувствовали ее любовным неудачам. Они считали журналистку достойным объектом для подражания, мечтали, как она, жить в центре Манхэттена и с легкостью зарабатывать на новые дорогущие туфли написанием колонки для журнала. В основном Брэдшоу восхваляли как феминистку, икону стиля и исследовательницу различных аспектов интимной жизни, традиционно считавшихся табуированными.

Переосмысление ее образа, которое сегодня стало трендом, началось еще в начале 2000-х годов. Так, по воспоминаниям британской колумнистки Дейзи Джонс, в годы выхода сериала подруги ее матери больше всего не любили именно Кэрри.

«Кэрри была на удивление чопорной и часто осуждающей для секс-обозревателя. Она едва замечала то, что происходило за пределами ее собственной жизни», — предположила колумнистка.

Вторая волна переосмысления образа Кэрри Брэдшоу произошла в середине 2010-х. Тогда начали выходить статьи, в которых последовательно разбирались все ее самые раздражающие качества. В последующие годы мнение, будто Кэрри — настоящая злодейка и олицетворение эгоизма, лишь укрепилось и стало мейнстримом.

Со временем в соцсетях появились целые тематические сообщества, посвященные исключительно разбору того, насколько Кэрри ужасный человек.

Действительно ли Кэрри настолько плоха?

Автор книги «Секс в большом городе и мы» Дженнифер Кейшин Армстронг считает, что зрители изначально восторженно воспринимали Кэрри потому, что в начале тысячелетия на фоне засилья беззаботных и практически идеальных героинь романтических комедий она стала глотком свежего воздуха.

«Она курила. Она пила. За ней было невыносимо наблюдать, когда она преследовала мистера Бига», — Дженнифер Кейшин Армстронг, автор книги «Секс в большом городе и мы».

Однако постепенно психологическая грамотность общества выросла, поэтому даже самые преданные поклонники сериала были вынуждены взглянуть на поведение Брэдшоу с позиции эмоциональной зрелости. В результате стало очевидно, что ориентироваться на нее в вопросах дружбы и отношений точно не стоит.

«Я думаю о Кэрри как о подруге, над выбором которой ты всегда закатываешь глаза, но с которой ты все равно дружишь», — написала в своей книге Кейшин Армстронг.

Психотерапевт Елена Пичугина рассказала, что для Кэрри подруги служат «эмоциональными донорами», поэтому на подавляющем большинстве встреч все разговоры посвящены обсуждению исключительно ее проблем.

«Такое поведение — типичный симптом эмоционального эгоцентризма, когда потребности других важны лишь до тех пор, пока не вступают в конфликт с собственными», — предупредила специалистка.

Не менее проблемным поведение героини оказалось и в отношениях с мужчинами. По мнению клинического психолога Софьи Кремлевой, Кэрри Брэдшоу — эмоционально незрелая женщина, склонная идеализировать своих избранников. Из-за этого она ведет себя с ними то как любящая и поддерживающая партнерша, то как безответственный и истеричный подросток.

«Современные зрители стали лучше распознавать красные флаги в отношениях: манипуляции, эмоциональную недоступность, нарушение границ. Кэрри же, по сути, олицетворяет женщину, которая путает влюбленность с близостью, драму — с глубиной, а созависимость — с любовью. Романтизация такого поведения и вызывает критику», — Софья Кремлева, клинический психолог.

Отметила противоречивость характера своей героини даже сыгравшая ее актриса Сара Джессика Паркер. В недавнем интервью она пыталась оправдать свою героиню:

«Кэрри терпит неудачи в любви, подводит своих друзей и себя. Но мы никогда не боялись этих недостатков Кэрри, и они часто и точно показывались. Именно это делало ее человеком».

Не ролевая модель, но культурный артефакт

Психологи уверены: Кэрри Брэдшоу — не злодейка и даже не антигероиня, а критикуют ее прежде всего потому, что в обществе произошел сдвиг культурных норм. В конце 1990-х образ независимой, сексуально раскрепощенной героини стал настоящей революцией на телевидении, и за эту смелость ей прощалось многое. Однако для современных зрительниц она уже не является ни объектом вдохновения, ни ролевой моделью, поскольку они ждут от женских персонажей больше глубины, ответственности и зрелости.

Современные женщины, в отличие от Кэрри, заботятся о своем ментальном здоровье и считают психотерапию полезной. При первых признаках кризиса они предпочитают обратиться за профессиональной помощью, а не пытаются справиться с проблемой самостоятельно.

«Отторжение поступков Кэрри во многом обусловлено тем, что они конфликтуют с трендом на психическое здоровье», — соглашается психотерапевт Пичугина.

Кроме того, согласно исследованиям, у молодых людей изменились представления о важности секса. Для них гораздо большую ценность представляют здоровые и счастливые отношения. Из-за этого «американские горки» с Бигом, на которых Кэрри добровольно каталась годами, видятся им не как великая любовь, а как зависимые, разрушительные отношения.

«В Кэрри есть много вещей, которые я нахожу отвратительными, но ее непоколебимое жизнелюбие не входит в этот список. Я люблю людей, которые проживают жизнь так громко и искренне. Круто ли вести себя так? Нет. Но нет ничего более ужасного, чем апатия ко всему», — @clubskunks, пользовательница соцсети Х (бывший Twitter).

Психолог Ника Болзан объяснила, что современные женщины научились ценить не только гламур и остроумие, но и подлинную эмоциональную зрелость, надежность и взаимность — как в дружбе, так и в любви. По мнению специалистки, благодаря этому Кэрри Брэдшоу стала культурным артефактом и яркой иллюстрацией того, как не стоит обращаться с близкими людьми. И в этом, как ни парадоксально, заключается ее ценность, ведь наблюдение за ее поведением может стать поводом для важного разговора о здоровых отношениях с друзьями или партнером.