Что выяснили ученые, изучавшие мозг Ленина

В 1920-х годах немецкий исследователь Отто Фогт изучал мозг Владимира Ленина и пришел к выводу, что он был гением. Однако, как рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Каплан, Фогт не мог сделать такие выводы, так как наука о мозге находилась на первоначальном этапе своего развития.

Исследования Фогта

Фогт отмечал «сложность рельефа и конфигурации извилин, особенно в лобной доле, большой процент коры в глубине борозды и, как результат, увеличение суммарного размера коры головного мозга, а также особенно большой размер лобной доли (которая участвует в функциях оценки ситуации, прогнозирования и обобщения) относительно остального мозга».

По мнению Каплана, большой процент коры в глубине борозды объясняется малым размером черепа Ленина. Однако это не дает право делать выводы о его умственных способностях — это просто особенность строения черепа и мозга.

«Мозг Ленина по весу меньше среднестатистического мозга человека, он весит 1340 граммов. Из-за того, что он должен был поместиться в сравнительно небольшую черепную коробку, «сморщенность» его выше. Из-за этого Фогт увидел эти углубления, и процент коры, которая сидит внутри борозд, оказался большим. Но это ни о чем не говорит. Напомню, что у Эйнштейна мозг был еще меньше, 1230 граммов», — объясняет Каплан.

Фогт также привел данные о том, что пирамидальные нейроны (основные возбудительные нейроны мозга млекопитающих) слоя III в нескольких областях коры головного мозга Ленина были исключительно большими и многочисленными. По его мнению, их можно рассматривать как структурную основу богатых ассоциативных связей между различными областями коры.

Современные выводы

Каплан отметил, что Фогт был хорошим анатомом, но делать выводы о том, какие функции выполняет та или иная структура мозга, он не мог.

«В анатомическом отношении мы сейчас знаем 95% от того, что можно знать про то, как устроен мозг. Во времена Фогта знали 5%. Понятно, что Фогт тогда мог только догадываться о том, какие структуры мозга за что отвечают. И догадывался неверно, так как считал, что пирамидальные нейроны как-то связаны с ассоциациями. Сейчас известно, что пирамидальные нейроны – это двигательные выходные нейроны из коры мозга, которые несут информацию к мышцам. Они не предназначены для того, чтобы связывать разные отделы коры, что нужно для ассоциаций», — отметил Каплан.

Таким образом, выводы Фогта о гениальности Ленина не имеют под собой научного обоснования. На самом деле, размер и строение мозга Ленина не отличались от таковых у других людей, в том числе у людей с выдающимися способностями.